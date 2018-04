Čokoláda prý pomáhá proti chřipce

"Je to trochu přitažené za vlasy, vůně čokolády nemůže imunitní systém ovlivnit, alespoň já jsem to nikde nečetl," řekl předseda Fóra zdravé výživy docent Rudolf Poledne z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Nevyloučil však, že polyfenoly v kakau mohou člověku prospět.

"Jsou to látky, o kterých zatím moc nevíme. Jsou v zelenině, čokoládě nebo pivu, ale ve velmi nízkých koncentracích. Výzkum v této oblasti je úplně na začátku," řekl s tím, že pokud by se o něj pokoušela chřipka, vzal by si acylpyrin a zalehl do postele.

Kratinová uvedla, že polyfenoly jsou v kakau obsaženy ve větším množství než v ovoci a zelenině, červeném vínu a zeleném čaji. "Průzkumy Evropské kardiologické společnosti potvrzují, že polyfenoly snižují riziko srdečních onemocnění a srdečních příhod. Nepouštějte se ale do čokoládových orgií, z příliš velkého množství člověk přibere na váze, což riziko onemocnění srdce naopak zvyšuje," varovala.

Poledne upozornil, že informace výrobců o tom, že tuk v čokoládě je srdci prospěšný, nejsou tak úplně pravdivé. "Kakaový tuk je méně nebezpečný z hlediska cholesterolu než máslo, ale je určitě horší než slunečnicový olej nebo margarín. Trošku pravdy tedy na tom je, ale je to součást reklamní kampaně na podporu čokolády, což rozumný člověk nemůže jako dietní doporučení podporovat," zdůraznil Poledne, sám velký milovník čokolády.