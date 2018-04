Čokoláda a sex zvyšují výkonnost mozku

Podle britských odborníků je to totiž nejlepší cesta, jak udržet výkonnost mozku na vysoké úrovni do vysokého věku.

Tým mezinárodních odborníků v rozsáhlé studii prokázal, že tmavá kvalitní čokoláda a bohatě obložená mísa k snídani podporují šedou hmotu mozku, sex ho pak udržuje v dobré kondici až do vysokého věku.

Jenže důležitá je také prevence rizikového chování. Takže lidé toužící po vysoké výkonnosti mozku musejí zapomenout na marihuanu, sledování telenovel a schůzky s přáteli, kteří si stále jen stěžují.

Mysl naopak může ještě posílit mazlení s malým dítětem, čtení nahlas a studium ekonomie či managementu.

"Co jíme a pijeme, jak se učíme ve škole a jaký typ nálady jsme si osvojili, hraje klíčovou roli. Lidé mohou ovlivnit své životní preference, které neustále mohou zvyšovat naši kognitivní kapacitu po celou dospělost. Stýkejte se s lidmi, kteří vás rozesmějí, mají smysl pro humor nebo mají stejné zájmy jako vy, vyhýbejte se lidem, kteří neustále lamentují, skuhrají a stěžují si, protože negativní lidé vás uvrhnou do větší deprese,“ svěřil listu Daily Mail Terry Horne, autor knihy Teach Yourself: Training Your Brain.