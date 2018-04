Čočkové koláčky

NA 4 PORCE

Příprava: 20 minut + 30 minut vaření + 15-20 minut sušení a zapečení

* 300 g červené čočky (drobná indická čočka, kterou není třeba namáčet; koupíte běžně v supermarketech)

* 100 g brambor

* 1 lžíci kurkumy

* 3 lžíce přepuštěného másla nebo slunečnicového oleje

* ½ cibule, nakrájené

* 1 stroužek česneku

* 1 malé rajče, nakrájené nadrobno

* 1 lžíci koření (chilli, paprika, pepř, mletý koriandr, kari, drcený kardamom)

* 10 lžic kokosového mléka (lze nahradit dvanáctiprocentní smetanou)

* několik snítek čerstvého koriandru

1. Brambory oloupejte, nakrájejte je na větší kusy a spolu s kurkumou je dejte do hrnce. Zalijte vroucí vodou a přibližně čtvrt hodiny je nechte vařit, dokud nezměknou. Poté je slijte.

2. Mezitím v kastrolu rozehřejte olej nebo máslo, vsypte cibuli a česnek, krátce osmahněte a přidejte rajče. Jakmile pustí šťávu a cibule změkne (trvá to asi čtyři minuty), přisypte všechno koření, snítky koriandru a čočku. Trochu podlijte, uveďte do varu a potom zmírněte plamen. Čočka se bude vařit zhruba čtvrt hodiny. Další vodu přidávejte, až když se předchozí dávka odpaří.

3. Troubu předehřejte na 150 ˚C, horkovzdušnou na 130 ˚C. Ke konci varu přidejte k čočce kokosové mléko a dobře promíchejte. Stáhněte z ohně a čočku přelijte přes síto; scezenou tekutinu nechte stranou na omáčku.

4. Odkapanou čočku rozestřete na plech a vložte do trouby. Za patnáct až dvacet minut už by měla být luštěnina správně vysušená a na povrchu mít krustu.

5. Brambory propasírujte nebo rozemelte a poté smíchejte s osušenou čočkou. Důkladně prohněťte, aby vzniklo vláčné sušší těsto. To natlačte do kruhových kovových tvořítek o průměru sedm až deset centimetrů a vložte ještě na pět minut do trouby. Šťávu, která zbyla po scezení čočky, protlačte sítkem, aby krásně zjemněla.

6. Koláčky zakápnuté trochou omáčky podávejte k zeleninovému kari.