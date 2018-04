Čočková polévka

Oloupaný česnek jemně usekáme. Přebranou čočku namočíme do 1 litru vody, přidáme usekaný česnek, bobkový list, tymián a necháme dvě hodiny namáčet. Slijeme a nálev uschováme. Slitou čočku vaříme ve vodě ne úplně do měkka, slijeme a necháme na sítku okapat. Očištěnou papriku nakrájíme na kostičky, cibuli jemně usekáme. Oloupané brambory nakrájíme na centimetrové kostičky.

V prostorném hrnci osmahneme na Ramě cibuli, zasypeme moukou, opečeme, podlijeme rozpuštěným studeným bujonem, nálevem po namáčení čočky, osolíme, opepříme a krátce povaříme. Přidáme brambory, čočku, kostičky papriky a vaříme na mírném ohni do změknutí brambor. Nakonec zakápneme octem a dochutíme solí a pepřem.

Podáváme co nejvíce horkou, ozdobenou sekanou petrželkou.

(z časopisu Dobrou chuť!)