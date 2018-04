Bolesti zad mají mnoho příčin. Pozor na stres i časté sezení

Odborníci tvrdí, že jen jeden člověk ze sta má opravdu zdravou páteř. Neprospívá jí totiž mnoho věcí.

Pro naše záda je špatné dlouhé vysedávání u počítače v nevhodné poloze stejně jako dlouhé stání. Vadí jim jednostranná zátěž při sportu či při zvedání těžkých věcí. Trpět mohou i vinou silné klimatizace či následkem průvanu.



Nepodceňujte bolesti

Páteř obsahuje sto kloubních spojení a každé z nich může bolet. Už proto byste s návštěvou lékaře nikdy neměli váhat. Rychlost uzdravení je totiž přímo závislá na tom, jak dlouho jste s bolestmi zad nic nedělali.

Pokud váháte, za kterým lékařem se vydat, klidně začněte u svého praktického. On by vás měl ke správnému lékaři, bude-li to třeba, doporučit. Příčiny totiž mohou být ortopedického, revmatologického i neurologického původu.

Držení těla

Velmi často může za bolesti jen to, že se většinu pracovní doby hrbíme na kancelářských židlích a poté ještě doma na gauči či křesle. Kulatěním zad v bederní oblasti totiž tlačíme na meziobratlovou ploténku. Přestože je její obal pevný a chrupavčitý, jádro je rosolovité. Při sedu s kulatými zády je vytlačováno dozadu směrem k míše a kořenovým nervům - výsledkem mohou být chronické bolesti zad, výhřez ploténky a nutnost léčby (klid, tlumení bolesti, obstřiky, fyzioterapie či akupunktura) či dokonce operace.

Kulatění zad nás také nutí ke zvýšenému prohnutí krční páteře a k nepřirozenému předsunutí hlavy. Odpovědí jsou bolesti hlavy, zátylku a zad v okolí lopatek. Organismus se snaží zcela přirozeně bolestivá místa znehybnit. Na páteři se pak tvoří výrůstky, které v případě, že utlačují nervy, lze odstranit pouze s lékařskou pomocí. Ovšem kulatá záda se podílejí i na dalších zdravotních potížích - například mohou přispět k bronchitidě a různým zažívacím problémům.

Další příčiny

Uvědomit bychom si také měli, že příčinou bolestí zad může být i stres. Jeho vinou jsou totiž napínány svaly, a to především v oblasti šíje (tzv. stresové svaly). Hromadí se v nich kyselina mléčná, což pociťujeme jako bolest.

Nelze zapomenout ani na ústřel, lumbago neboli houser - většinou se za ním skrývá blokáda v meziobratlových kloubech. Ischias s bolestí vyzařující do nohy má na svědomí často uskřinutí nervu zaviněné vyhřeznutím ploténky. Existuje však i akutní lumbago způsobené nachlazením nebo námahou na podkladě svalových křečí.

Základem jsou svaly

Pro zdravá záda je důležitý svalový obal kolem páteře. U lidí v produktivním věku jsou proto za bolesti často zodpovědné změny v napětí, délce a funkcích svalů. Důležité jsou hlavně tzv. rotátory - svaly uložené nejhlouběji u páteře, které zabezpečují stabilitu samotných obratlů. Jenže to, v jakém stavu naše svalstvo je, se nedá moc dobře zjistit zobrazovacími a laboratorními metodami. Lékař se tedy musí víceméně spolehnout na své smysly, především hmat a zkušenosti.

Na co si dávat skutečně pozor Bolesti zad jsou vždy nepříjemné, většinou nás však nijak zásadně neohrožují. Ovšem mohou také informovat o dalších onemocněních.

Mezi varovné příznaky zejména patří: * Bolesti zad v klidu a v noci, které mohou být známkou zánětlivého nebo nádorového postižení. * Bolesti zad spojené s poruchami hybnosti a citlivosti končetin nebo s poruchou vyprazdňování, kterou mohou být projevem poškození nervů. * Bolesti zad spojené s bolestmi břicha. * Bolesti zad spojené se zvýšenou teplotou, které mohou odrážet celkové nebo místní zánětlivé postižení.

Pokud vyšetření vyloučí vážné příčiny, například nádory v okolí páteře, a jestliže důsledkem onemocnění není ochrnutí, je namístě začít s konzervativní léčbou. U krátkodobých bolestí, tj. u těch, které netrvají déle než týden, zpravidla stačí klid na lůžku, aplikace suchých teplých obkladů na postižené místo, a popřípadě i léků proti bolesti.

Použít lze i lokální nesteroidní antirevmatika ve formě mastí a gelů. Rychle pronikají kůží do postiženého místa a dosahují vysoké koncentrace účinné látky. Jakmile bolesti pominou, mělo by přijít na řadu cvičení zaměřené na posílení svalového korzetu a protažení spasmů.

Při dlouhodobých bolestech je vždy dobře nechat léčbu na lékaři. Může jít o jednoduché cviky, ale také o použití podpůrných protetických pomůcek či neurochirurgický výkon.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.