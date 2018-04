Co všechno vydrží lidské oči

Několik desítek mladých lidí se před několika dny snažilo dostat do Guinnessovy knihy rekordů opravdu neotřelým způsobem: seděli v kině a sledovali jeden film za druhým. Aby překonali rekordmany z Thajska, potřebovali vydržet aspoň jedenapadesát hodin v kuse. Vážně dobrý způsob, jak si zkazit oči, řekl by leckdo. Omyl!



"Oči je třeba si chránit, ale není důvod je šetřit," říká primář oční kliniky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Josef Hycl. A tak nevadí ani čtení za špatného světla (jeden z nejčastějších bludů, na němž je pravda jen to, že se oči dřív unaví), ani televize. Podobně "psaní nosem" škodí spíš zádům, pokud to není příznak toho, že je dítě krátkozraké. A koukat do zeleného? Oblaží to psychiku, ale očím je to celkem fuk.

Byznys s UV filtry

Byznys brýlí s UV filtry sice kvete, ale skutečně nezbytná je tato ochrana pouze jako prevence sněžné slepoty vysoko v horách. "Nedávno jsme tu ošetřili autobus plný turistů zAlp. Všichni měli spálené rohovky, což velmi bolí. Ale je to podobné, jako když si spálíte kůži. I vrstva rohovky se sloupne a pod ní vyroste nová," popisuje Hycl. Lékaři naopak apelují na lidi, aby si chránili své oči před úrazem. V poslední době totiž zaznamenali rostoucí počet úrazů po squashi a golfu. Stačí nešťastný úder míčkem ­ a oko může prasknout na dvě půlky. Více či méně poškozený zrak má většina lidí. Ne všechny příčiny jsou lékařům známy, natož abychom jim sami dokázali předejít. Současná medicína nedokáže přesně vysvětlit, jak je možné, že ty dvě "obyčejné" duté koule o průměru 25 milimetrů a skládající se ze šesti gramů vody a jednoho a půl gramu buněčné tkáně promítají do našeho vědomí tak dokonalý obraz okolí.

Proč oči pláčou

K am se však hrabeme na mnohá zvířata, pro něž je zrak ještě důležitější než pro č

Co očím prospívá

* strava bohatá na vitaminy

* čistota

* relaxace proti únavě při práci s PC Co očím škodí

* silné ultrafialové záření

* kouření

* cukrovka

lověka. Však je také třeba oko ptáků těžší než mozek: mozek poštolky váží čtyři gramy, oko pět. Zatímco běžné lidské oko rozpozná detaily pozorovaného předmětu jen do vzdálenosti 50 metrů, sokol vidí myš na poli z výšky několika set metrů. Stejně tak je 50 metry limitována schopnost člověka rozeznat dvě čáry centimetr tlusté a rovněž centimetr od sebe vzdálené. Ve větší vzdálenosti už mu splynou v jednu. A konečně, zatímco kondor dokáže zpracovat 160 zrakových podnětů za sekundu, člověk deset. Lidské oči však umějí něco jiného: plakat. A lidová moudrost, že plakat je zdravé, má co do sebe. Slzy zvlhčují oko a obsahují živiny i protizánětlivé látky. Normálně odtékají slzným kanálkem do nosu, ale je-li jich víc, vytrysknou a valí se po tvářích. S funkcí zraku nemá pláč nic společného ­ je to reflex vyvolaný buď smutkem, nebo velikou radostí.