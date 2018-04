Co všechno vám způsobí menopauza

Ženy vstoupí do období menopauzy, neobjeví-li se u nich za dvanáct měsíců menstruace. Během tohoto roku u nich dochází ke značným hormonálním a jiným biologickým výkyvům, které se projevují v řadě fyziologických a především emočních příznaků. Výzkumníci z Katedry ošetřovatelství na University of Arizona zkoumali nejčastější zdravotní problémy či obtíže v souboru žen, jejichž průměrný věk dosahoval čtyřicet devět let a menstruovat přestávaly během posledních tří let. Ženy zároveň hodnotily nepříjemnost různých příznaků menopauzy na škále 0 (nejslabší) až 4 (nejhorší). Výsledky byly publikovány v dubnovém čísle Journal of Clinical Nursing.

Nespavost, podrážděnost a zapomnětlivost

Nejrozšířenější a nejvíce obtěžující byly pro ženy problémy se spánkem, 95% z nich vykazovalo nějakou formu spánkových obtíží, tj. nemožnost usnout, časté probouzení během noci či krátké zástavy dechu při spaní. Současně u problémů se spánkem stanovily průměrnou nepříjemnost na úrovni 2,9. Mezi další nejvíce obtěžující příznaky patřilo noční pocení a neodůvodněná vznětlivost. Dvaadevadesát procent žen udávalo, že se u nich zhoršila paměť, nebo že mají jiné obecné problémy se zapamatováním lidí či událostí (s hodnotou nepříjemnosti 2,4). O své větší podrážděnosti a nesnášenlivosti vypovídalo 87% z nich (s 2,6 ukazatelem nepříjemnosti). Mezi další obtěžující příznaky patřila náladovost nebo návaly horka a zimnice přes den.

Výzkumníci se ptali i na frekvence, s nimiž různé obtíže vznikají. Profesorka Judith A. Berg, která výzkum vedla, uzavírá: "Ženy, které nás informovaly o problémech s návaly horka či zimnice v denních hodinách, je zažívaly v průměru až šestkrát každý den. Ty z žen, které obtěžovalo noční pocení, udávaly méně než tři obdobné ataky za noc."

Téměř vše se urovná

U frekvence a úrovně nepříjemnosti všech obtíží byl nalezen stejný vývoj. Po poslední menstruaci dochází k pomalému nástupu problémů. Jejich závažnost a frekvence poté v průběhu tří až jedenácti měsíců narůstají. Do roka se však všechny vrátí na o něco nižší úroveň, na které již setrvávají. Například v prvních měsících menopauzy zažívaly ženy návaly horka jen 3,4krát denně, poté se více než zdvojnásobily na 7,6krát za den a po roce se frekvence snížila na 6,8krát za den. Uvedený vývoj však neplatí u problémů se spánkem.

Profesorka Berg dodává: "Ačkoliv se vážnost jiných problémů měnila, jak ženy procházely skrze raná období menopauzy, problémy se spánkem zůstávaly stále stejné a stále velmi nepříjemné." Proto by si měly ženy, které trpí vážnými obtížemi, promluvit o problémech se spánkem se svým praktickým lékařem či neurologem, kteří mohou zvážit možnost léčby. Zejména spánková apnoe (krátká zástava dechu), může být nebezpečná.

Uvedené poznatky byly získány na ženách, které jsou stále ještě relativně mladé. Jiné výzkumy ukazují, že s rostoucím věkem všechny uvedené obtíže pomalu odeznívají, naopak roste nepříjemnost a frekvence návalů horka a zimnice.