Co všechno se dá zjistit ze slin

V poslední době zájem o testy ze slin rapidně vzrůstá. V lidských slinách jsou obsaženy tisíce molekul proteinů, lipidů, sacharidů a dalších látek vypovídajících o zdravotním stavu člověka.

Právě probíhá například velký výzkum testování slin na univerzitě v Rochesteru, Agricultural Research Service. Tamní odborníci se zabývají nejen tím, jaké nemoci lze při analýze slin diagnostikovat, ale například zjistili, že sliny jsou vynikajícím vodítkem, podle kterého lze zjistit, jak metabolismus reaguje na konkrétní potravu.

To dává do budoucna naději například pro boj s potravinovými alergiemi. Leccos se ale můžete dozvědět už dnes.

Ovulační testy

Nemůžete z nějakého důvodu užívat antikoncepci a přitom nechcete otěhotnět? Nebo se naopak o otěhotnění neúspěšně snažíte? Potom jste právě v jedné z dvou nejtypičtějších situací, kdy vám lékař může doporučit využití slinných testů. Volně prodejné ovulační testy pracující s analýzou slin vycházejí z diagnostikování přítomnosti takzvaného luteinizačního hormonu (LH), jehož hladina v období ovulace několikanásobně stoupá.

Svým vzhledem se testy podobají rtěnce, uživatelka na ně nanese své sliny, které mají zřetelný krystalizační vzor. Ten se v průběhu plodných a neplodných dnů výrazně liší. I když na rozdíl od ovulačních testů analyzujících moč stojí několikanásobně víc (pořizovací cena je přibližně 500 Kč), můžete je použít opakovaně a jejich používání je komfortnější.

Ovulační testy analyzující sliny jsou stejně spolehlivé jako testy moči, nicméně nelze je považovat za stoprocentní metodu antikoncepce.

Kromě ovulace lze rozbor slin použít i pro zjištění hormonální hladiny. Pohlavní hormony jsou totiž dobře rozpustné v tucích, ale nikoli ve vodě. Při testech krevní plazmy nebo séra se tak mohou objevit zkreslené hodnoty. Stále více lékařů proto začíná preferovat hormonální testy založené na rozboru slin.

Testy zubního kazu

Už několik let je známo, že zubní kaz se může přenášet slinami, a velmi se proto nedoporučuje, aby například rodiče olizovali lžičku nebo dudlík svého dítěte. Viníkem, který má na svědomí zkažené zuby, je bakterie jménem Streptococcus mutans. Výzkumy navíc prokázaly, že děti matek (které jsou také nejčastěji přenašečkami zubního kazu na dítě) s velkým výskytem této bakterie vykazují rovněž její vysokou hladinu.

Odborníci jsou přesvědčeni, že pokud by konkrétní matky věděly, že zrovna ony spadají do rizikové skupiny, byly by opatrnější a snažily by se, aby dítě nepřicházelo do styku s jejich slinami.

Právě tomu může napomoci test CRT (caries risiko test), díky němuž lze ze vzorku slin rozpoznat, jak vysoká je u toho kterého člověka hladina problematické bakterie. Test na přítomnost bakterie Streptococcus mutans a tedy i rizika zubního kazu vám na požádání udělá stále více dentistů a zubních hygienistů. V naprosté většině případů ho pojišťovny nehradí a stojí přibližně 400 Kč.

Drogy a HIV

Stále populárnější jsou slinné testy na přítomnost drog v organismu, které začali používat i čeští policisté. Výhodou analýzy slin je rychlost a především fakt, že metoda je neinvazivní, není potřeba odebírat krev. Jen se vloží tyčinka do úst testovaného a jakmile nasákne slinami, ponoří se do roztoku, který na přítomnost drogy zareaguje.

Policisté ho používají například když řidič jeví známky požití omamné látky, ale test na alkohol je negativní. Výsledek je dostupný už za deset minut a dokáže rozpoznat cannabinoidy (marihuanu, hašiš), opiáty (heroin, morfium, kodein), kokain (Crack, Coke), metamfetamin (pervitin, speed, extáze) ale i tlumicí léky. Pokud byste si chtěli test koupit pro domácí použití, za balení po třech kusech zaplatíte přibližně 1 500 Kč.

U problematických skupin je stále populárnější analýza slin, ze které se zjišťuje přítomnost viru HIV. Výskyt obranných látek ve slinách je ale mnohonásobně nižší než v krvi, tudíž jsou slinné testy mnohem citlivější než jejich krevní varianta.

Testovaný člověk opět nechá nasáknout elastickou vložku svými slinami. Výhodou je, že testování je rychlejší a méně invazivní než klasické krevní testy, je tedy větší pravděpodobnost, že na testování přistoupí i členové problematických skupin, jako prostitutky a narkomani.

Budoucnost slin

Těmito testy však rozhodně možnosti analýzy slin nekončí. V současné době testuje tým amerických lékařů, který vedou Sebastian Z. Pakte a Charles F. Streckfus, použití slinných testů při detekci raných stádií rakoviny prsu. Zjistili totiž, že test hladiny proteinů ve slinách pravděpodobně umožňuje odhalit rakovinu prsu v počátečním stádiu.

Pokud by se jejich hypotéza potvrdila, mohl by vám v budoucnu udělat test na rakovinu prsu například váš zubař při pravidelné prohlídce.

Stejně tak se zdá, že bude možné testy slin využívat i při detekci zvýšeného rizika chorob ústní dutiny. Probíhá testování metody jménem IMPOD (Integrated Microfluidic Platform for Oral Diagnostics), která by z analýzy slin měla být schopná rozpoznat koncentraci enzymu MMP-8, zodpovědného mimo jiné za zánět ozubice, tedy rozšíření infekce z neléčeného zubního kazu kořenovým kanálem až do kostního lůžka zubu.

Další slibný směr, kterým se analýza slin ubírá, představuje detekce kardiovaskulárního onemocnění. Na konci loňského roku představili výzkumníci z texaské univerzity v Austinu výsledky svého několikaletého výzkumu, které naznačují, že analýza slin je schopná diagnostikovat nejen kardiovaskulární onemocnění ve velmi časném stádiu, ale dokáže zachytit i jeho zvýšené riziko. Metoda je stále ve fázi testování.