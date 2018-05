Náladu, pleš i tloušťku. Víte, co všechno ovlivňuje testosteron?

„V jarních měsících, hlavně tedy v březnu a dubnu, je u mužů tvorba testosteronu vyšší než jindy,“ tvrdí gynekolog a androlog Pavel Turčan. Celkově ovšem testosteronu mezi muži povážlivě ubývá.

Hladina mužského pohlavního hormonu začíná klesat už po třicátinách. Komplikace přicházejí nejčastěji po padesátce, kdy nízkou hladinou testosteronu trpí každý pátý muž.

Jak se nízká hladina testosteronu projevuje? Asi vás napadnou problémy se sexem, nižším libidem a také nižším počtem ranních erekcí. To ale zdaleka není všechno. Také vyšším sklonem k obezitě a úbytkem svalové hmoty. Nervozitou, nespavostí, únavou. Podle lékařů se s nedostatkem testosteronu zvyšuje i riziko cukrovky, vysokého krevního tlaku, srdečněcévních onemocnění i osteoporózy.

Hladina testosteronu se během dne mění – nejvyšší bývá ráno. Způsobuje, že muži mají ráno častěji chuť na sex než ženy.

Vysoká hladina testosteronu se pojí s ochlupením, ale paradoxně i plešatostí – čím víc hormonu, tím slabší výživa vlasových kořínků... Ovšem neplatí tak úplně, že čím hustší porost chlupů třeba na hrudi, tím víc testosteronu, ochlupení je totiž ovlivněno více faktory, například genetikou.

Myslíte si, že muži se zvýšenou hladinou testosteronu bývají dominantnější, sebevědomější, výkonnější, mají chuť vítězit? Do jisté míry ano. Dalo by se laicky říct, že jsou víc „macho“. Není ale pravda, že by byli zároveň agresivnější, resp. žádná studie tuto souvislost neprokázala.

I ženský organismus produkuje testosteron, i když pochopitelně v mnohem menší míře než mužský. Některé ženy ho mají víc než jiné – a projevují se pak dominantněji, mají větší touhu dosahovat vyššího postavení, jsou akčnější, průbojnější a mívají větší sexuální touhu (a více sexuálních partnerů).