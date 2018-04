Co všechno mohou způsobit klíšťata

V LÉTĚ POZOR NA HMYZ A HADY

Není ale dobré očkovat v době, kdy člověku hrozí setkání s infikovaným klíštětem.

"Je možné nechat očkovat i děti, smysl to má tehdy, pokud jezdí do ohrožených oblastí," říká lékařka Jitka Škovránková z ambulance očkování v pražské motolské nemocnici.

U dětí totiž na rozdíl od dospělých probíhá onemocnění vesměs jen velmi lehce, mívá podobu bolestí hlavy. Naopak pro dospělého může znamenat klíšťová encefalitida dlouhodobé vyřazení z běžného provozu a někdy doživotní následky.

Je na každém, aby očkování proti encefalitidě zvážil - ročně jí v zemi onemocní zhruba šest stovek lidí - loni 507 a dva z nakažených (patnáctiletý chlapec a šedesátiletý muž) zemřeli.

Na druhou stranu nakaženo bývá pouze jedno procento členovců a jen ve skutečně rizikových oblastech je číslo o málo vyšší a dosahuje čtyř až pěti procent.

Lymskou boreliózou podle údajů Státního zdravotního ústavu loni onemocnělo 3243 lidí. Nevýhodou této choroby je, že její příznaky - s výjimkou červené skvrny s bílým středem - bývají často nenápadné. Neléčená borelióza přitom fatálně postihuje centrální nervový systém.

Pozor na příznaky!

Poznáte nemoci, které přenášejí klíšťata? Klíšťová encefalidita o sobě může zprvu dávat vědět příznaky, které připomínají mírnou chřipku - bolesti hlavy, malátnost a bolesti kloubů.

Matoucí je, že příznaky nejsou závažné a po pár dnech samy ustoupí. Pak se vracejí znovu a v plné síle, mívají podobu prudké horečky, bolestí hlavy, nemocnému vadí i světlo, trápí ho třasavka, ba i zvracení.

Léčba přímo na encefalitidu neexistuje, lze jen mírnit příznaky, které jsou důsledkem dráždění mozkových plen. Někdy může nemocný trpět bolestmi hlavy nebo částečnou obrnou i po vyléčení akutní fáze.

Lymská borelióza o sobě dává vědět zmíněnou skvrnou, v akutní fázi se léčí antibiotiky. Pokud se neobjeví či jí člověk nevěnuje dostatečnou pozornost, nemoc může být dlouho v klidu a nakonec dospět do chronické fáze, pro niž je mimo jiné typická dlouhotrvající chronická únava.

Borelie se v těle množí a postižený člověk může kvůli nim trpět neurologickými, kloubními, srdečními nebo kožními potížemi.

Odstranění klíštěte by mělo proběhnout co nejdříve, není však nutné panikařit a odstraňovat je třeba hned v lese, protože třeba u boreliózy se předpokládá, že původce nemoci se do krve dostane až 24 po přisátí, poté, co se pomnoží ve střevech klíštěte, odkud přechází do jeho slin a pak teprve do krve napadeného člověka.

Kde všude jsou?

Pozor, lidé často zapomínají, že klíšťata jim nehrozí pouze v tuzemsku, ale rovněž i při cestách do zahraničí. Vyskytují se v podobné míře v celé střední Evropě, proto je dobré mít se na pozoru například v Rakousku či na Slovensku.

O něco méně na ně lze narazit cestou do Chorvatska či Slovinska, byť ve vyloženě přímořských oblastech už nehrozí. Ovšem celá Evropa je v podstatě jedno velké ohnisko nákazy. Infikovaná klíšťata se vyskytují od Francie až k Uralu.

Navíc, encefalitidou se nemusíte nakazit jen přímo od klíšťat, ale její virus se nachází i v nepasterizovaném mléku, zejména ovčím anebo kozím. Na jeho zničení stačí teplota 75 až 80 stupňů Celsia.