Co vědí děti o sexu a...co se o něm učí

Před dospělými se o sexu hovořit stydí, mezi nimi navzájem je to však nejvděčnější téma.

Jedenáctiletý Honza touží prožít pořádné líbání. I když má za sebou první chození s bývalou spolužačkou, zatím se nedočkal ničeho jiného než obyčejných pus.

"Chci, aby to poprvé bylo s klukem, kterého budu mít fakt ráda," tak zní zase přání třináctileté Báry, žákyně osmé třídy základní školy na pražských Lukách.

Se světem sexu začínají děti koketovat kolem osmého roku. Mluví o něm, shánějí informace. A ty často přicházejí samy od sebe, z televize, časopisů, internetu.

O pár let později už sní školáci o vztahu, ve kterém nebude chybět vzájemné mazlení, a na konci základní školy přemýšlejí, jaký bude jejich první sex.

I když je premiéra většinou čeká až za několik let, znalostí mají školáci z vyšších tříd víc než dost. Ale občas se v pojmech tak trochu ztrácejí.

"Ovulace je, když muži vystříkne z penisu semeno," myslí si třináctiletý Pepa. Alespoň takovou odpověď napsal do dotazníku MF DNES, který děti vyplňovaly při hodině sexuální výchovy v jedné z pražských osmých tříd.

Holky sní o sexu na pláži

"Některé holky se chlubí tím, že už s klukem spaly. Hlavně probíráme, kdy bychom to chtěly zkusit poprvé. Vždycky nakonec vyjde najevo, že už to má někdo za sebou," popisuje hovory "mezi námi kamarádkami" třináctiletá Ester z Prahy.

Stejně stará Tereza si naopak všímá toho, o čem se baví kluci: prý hlavně o pornu nebo o tom, jak často masturbují. Kluci sami mluvit nechtějí. Jakmile je jim položena citlivější otázka, zrudnou a utíkají pryč. Dívky jsou mnohem sdílnější. A také v přístupu k sexu je svět holek a kluků rozdílný. Zatímco chlapce zajímá hlavně sexuální akt a touží co nejdříve prozkoumat ženské tělo na vlastní kůži, náctileté slečny jsou romantičky, které kladou důraz na city.

"Kluci řeknou, že chodí s holkou, a naštvaně řeší, že ještě nic nebylo. Holky si naopak povídají o tom, že byly s klukem v kině a jak to bylo úžasný," říká Ester.

To potvrzuje i anketa, kterou mezi dětmi uspořádal před prázdninami Magazín DNES. Na otázku, co by si přály ze všeho nejvíc, uvedly patnáctileté dívky nejčastěji právě sex. A to ne ledajaký, ale v domku na pláži.

"O sexu vím docela dost. Hlavně to, co se při něm děje. S holkama si říkáme všechno a nic nám neunikne," potvrzuje i dvanáctiletá Eva z vesnice poblíž Českých Budějovic. S kamarádkami si povídají hlavně o tom, co se asi odehrává při pohlavním styku, jaké to je mazlit se s klukem. Od starších spolužaček z í skávaj í už praktické informace. "Povídají nám, jaký to bylo, jestli to bylo hezký nebo jestli se ten kluk třeba nechoval hrubě."

Ale její další výčet vědomostí o sexu vyráží dech. Mnohý dospělí poprvé v životě slyší o polohách Venušina nástraha či kleště. Normálně by si s ještě hodně dětskou dvanáctiletou slečnou povídal maximálně o tom, jaký kluk se jí líbí, a nečekal by znalosti jak z Kámasútry. Na druhou stranu se znalostem dnešních dospívajících není co divit. Děti jsou sexem zahlceny. Setkat se s erotickou scénou v televizi před desátou večerní není žádný problém, dívčí časopisy jsou plné návodů, jak kluka správně uspokojit. Dvacet drsných faktů o penisu! hlásá titulek článku v časopise Top dívka. Je určen "náctiletým slečnám" a v poradně se čtenářky mohou dočíst, jak to chodí při sexu ve třech či jak správně provádět orální sex.

Čtrnáctiletá Verča má na redaktory časopisu konkrétní dotaz: "Když nějakého kluka přivedu rukou k orgasmu a on má výron semene, líbí se mu, když ho pak ještě budu chvíli třít? Nebo mám po jeho vyvrcholení radši hned přestat?" Odpověď připomíná návod: "Špička penisu je stimulována přetahováním předkožky přes žalud - a to buď rukou, nebo při sexu v pochvě. Po výronu semene je špička penisu velmi citlivá. Ale ne všichni kluci to vnímají stejně. Tak se jednomu může líbit, když mu budeš penis po vyvrcholení ještě jemně svírat a hladit, kdežto jinému to může být nepříjemné a nechce, aby ses jeho penisu po orgasmu dotýkala, protože je tak citlivý, až to bolí." Příprava na sex pro malé čtenářky je dokonalá. Až na to, že mnoho z nich je ještě "pod zákonem".

Když tatínek zasune kolíček

O sex se děti podle odborníků začínají aktivně zajímat až v pubertě. Tedy v okamžiku, kdy se utváří jejich sexuální identita. "Dítě před pubertou není spontánně erotizované, dokonce když masturbuje, není to spojeno s dospělými erotickými tématy," vysvětluje Jaroslav Zvěřina.

Znamená to, že šestileté dítě sice může jevit zájem o to, jak vznikají děti, ale ve své podstatě ho sex jako takový ještě příliš zajímat nebude. Pokud ano, jde o přirozenou zvědavost než o skutečný zájem.

"Mami, mami, co je to erekce?" volá z obýváku sedmiletý Petr. Právě skončil jeho oblíbený Večerníček a z televizní obrazovky k němu promlouvá doktor Uzel, který nabízí preparát na zlepšení mužské potence. Petrova maminka znejistí. Neví totiž, zda je namístě syna v tak brzkém věku zasvěcovat do tajů světa dospělých.

O sexu bychom s dětmi měli mluvit od okamžiku, kdy se skutečně začnou ptát, tvrdí odborníci. "První dotazy mohou přijít již v předškolním věku. Ale je třeba podávat informace odpovídajícím způsobem k danému věku," říká sexuoložka Hana Fifková.

Sexuolog Zvěřina přiznává, že komunikace rodičů s dětmi na téma sex není občas bezproblémová. "Rodiče většinou nedokážou hovořit se svými dětmi o sexu zcela bez zábran. Nejlepší reakcí na citlivé otázky je klidné a věcné objasnění našeho postoje k takovým věcem. Tou nejhorší je křik a pohoršení."

Přitom popsat nejmenším capartům například pohlavní styk jde i malebnějším způsobem. "Když tatínek zasune kolíček do maminčiny štěrbinky..." píše se v knize Kateřiny Janouchové Jak jsem přišel na svět.

Samo těhotenství a vše, co se děje v těle matky, nazývá autorka vtipně továrna na miminko. Kateřina Janouchová je Češka žijící ve Švédsku, které již léta sexuologové považují za příklad v sexuální osvětě.

Pravda však je, že nejenom rodiče mají problémy rozebírat s potomky sex. Blok bývá i na druhé straně a děti se před rodiči mnohdy stydí. Když se s kamarády koukají na film, kde jsou milostné scény, vůbec jim to nevadí. Ale když s nimi v obýváku sedí rodiče, cítí se v tom okamžiku trapně. "Vždycky jdu radši pro pití nebo na záchod," přiznává svou stydlivost Bára. Na téma sexu prý nemá chuť s rodiči mluvit a všechny podobné debaty se snaží rychle utnout.

"Mamka se vždycky opatrně ptá, jestli už něco o sexu vím. Když jí řeknu, že už vím všechno, že je to už starý, tak je vyděšená. Že prý jsem na to ještě malá."

Ze sexu mají děti občas v hlavě guláš

Kamarádi a média - takové jsou pro děti nejčastější zdroje informací o sexu. Až po nich následuje škola a rodina. "Sexuální výchova ve škole je pro děti z rodin, kde se o sexu nemluví, často jediný seriózní zdroj poznatků," míní Hana Fifková.

Samy děti si však stýskají. Sexuální výchova by podle nich měla být ve škole mnohem dřív. A navíc tvrdí, že se většinou nic nového při hodinách ani nedozvědí.

Jakmile učitel Ivo Škrdlant nastoupí před třídu osmáků a sdělí jim, že se budou bavit o sexu, většina z nich očekává přednášku o milostných polohách. "Ale my přitom hovoříme především o citech, bezpečném sexu, rizicích či pohlavních chorobách," říká učitel ze Základní školy Na Slovance v Praze. Podle něho by měla škola dětem zdůrazňovat především odpovědnost jedince za citový život.

"Rozhodně by ty hodiny neměly probíhat tak, že nám učitelka řekne pár vět a pustí video, kde se baví dvě holky o menstruaci. Jedna z nich se rozbrečí, že neví, co to je, a ta druhá jí doporučí ty nejlepší vložky od jedný známý společnosti," popisuje jednu z hodin Ester.

Ve škole se děti dozvídají první informace o sexu v rámci biologie. V osmé a deváté třídě začínají mluvit o sexu samostatně v rámci rodinné výchovy, jejíž součástí je i výchova sexuální. Bohužel občas se k jejímu vyučování používají učebnice, v nichž jsou z dnešního pohledu prapodivné informace.

Například v knížce Rodinná výchova pro osmé a deváté třídy základních škol je homosexualita zařazena mezi sexuální úchylky. To na dětských tvářích vyvolává úsměvný úšklebek. "Ještě vloni se u nás osmáci učili z knížky, kde byly zastaralé pasáže. Paní učitelka pak říkala, co všechno je potřeba z knížky vyškrtat, protože je to blud," říká Ester.

I když děti o sexu vědí dost, jejich učitelé to tak jednoznačně nevidí. Z přetlaku informací o sexu, které se na děti valí, mívají v hlavě mnohdy pěkný guláš. "Když se zeptáte, co je to ovulace, začnou se červenat a málokteré z nich dokáže popsat, co přesně pojem znamená," říká učitel Ivo Škrdlant.

"Ovulace? To je ženské vyvrcholení," uvádí do našeho dotazníku osmačka Marta a pokračuje: "Orální sex provozují hlavně teplouši. Nevím, jak to popsat."

Informace z úst dospívajících tak často působí úsměvným dojmem. "Při pohlavním styku může docházet k různým chorobám, při sexu se dokážeme odreagovat," míní čtrnáctiletá Karolína.

Ve třídách se děti před svými spolužáky často stydí, a tak občas přicházejí se svým problémem za učitelem soukromě. "Charakteristické pro tyto situace je, že povídání většinou začíná slovy: mé kamarádce se stalo..." popisuje Ivo Škrdlant. Takové dotazy se týkají jak vztahů, tak snahy zjistit, jak se správně chránit před neplánovaným otěhotněním.

O sexu jen nespisovně

A ještě jedno je zajímavé.

Pestrá mluva teenagerů má označení snad pro všechno, ale při hledání oficiálního pojmenování mívají dospívající velké problémy.

Učitel Ivo Škrdlant s dětmi při hodinách hrává hru, při které hledají veškerá synonyma pro ženské a mužské přirození, pro soulož. "Mezi množstvím výrazů, které tam padnou, je problém nalézt slušné slovo. Pod vulgárním označením znají děti téměř vše, ale spisovný výraz hledají dlouho," míní učitel.

Ale ve škole se děti "nevzdělávají" jen při hodinách. Jedním ze zdrojů erotických zážitků je i horká novinka - nahotinky stažené do mobilních telefonů. Kdo sežene například krátké video plné sexu, je ve třídě za krále.

"O přestávkách si to pak mezi sebou ukazují. Na sportovním soustředění byl s námi dokonce devítiletý kluk, který měl tatínkův mobil a v něm staženo plno takových věcí," tvrdí Bára. I ona má už zkušenost se sledováním videa, které je určeno jen očím dospělých. "Byla jsem u kamarádky a omylem jsme sáhly po špatné kazetě. Na obrazovce se objevil film, kde spolu byly dvě ženské. Seděly jsme před televizí jak zařezané a nemohly jsme odtrhnout oči."

A nevyčerpatelnou studnicí informací je samozřejmě internet. Děti jsou na něm schopné najít nepřeberné množství informací, ale málokteré z nich je schopné rozlišit, nakolik je ta informace kvalitní. Co je běžné, co normální a přirozené a co už může patřit třeba do kategorie úchylek.

Učitel Ivo Škrdlant popisuje situaci, kdy při vyučování čtrnáctiletých žáků zjistil, že za nejfrekventovanější možnost sexuálního styku považují styk anální.

"Začali jsme to rozebírat. A ten pocit pramenil z množství informací a obrázků, které našli na toto téma na internetu." Skutečnost, jak dobře jsou děti v tomto směru "vyškolené", se nemusí každému líbit. Ale jak se vyjadřují odborníci, dnešní generace je právě díky větší otevřenosti a dobré informovanosti později v sexu mnohem odpovědnější. "Nemyslím si, že by příliš mnoho informací podaných relativně brzy mohlo uškodit. Jsou-li ovšem podány vhodným způsobem a srozumitelně," tvrdí sexuoložka Fifková. Poučené děti jsou tak v mnohem větší míře později ušetřeny zásadních chyb, jako je nechtěné těhotenství či nakažení pohlavními chorobami.

Také není potvrzeno, že by mladí lidé dnes začínali se sexem dříve. Podle nedávného průzkumu MF DNES je mezi českými středoškoláky jen sedm procent dětí, které absolvují svůj první sexuální styk před patnáctým rokem života. Čtyřicet procent pak sex okusí mezi patnáctým a šestnáctým rokem. Pravidelné výzkumy sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny dokonce hovoří o tom, že většina Čechů vstoupí do sexuálního života až v osmnácti letech.

MÝTY A POVĚRY

SIMON ANDRÉ TISSOT (18. stol.) - Francouzský lékař tvrdil, že onanie rozkládá nervový systém a může vést až k šílenství.

DOKTOR BATISTA (19. stol.) - Často z něho citoval Bohumil Hrabal. Lidé propadlí onanii trpí podle Batisty křečemi, nedoslýchavostí, oči mají hluboce zapadlé a v obličeji ošklivou vyrážku.

SYLVESTER GRAHAM (19. stol.) - Ztráta semene podle tohoto lékaře vede ke špatnému zdraví a muž by neměl souložit více než dvanáctkrát za rok.

MIROSLAV SKOŘEPA (20. století) - V knize Pohlavní výchova naší mládeže radil k usměrňování pohlavního pudu u dětí a onanii považoval za morální poklesek.

KOLEKTIV AUTORŮ Rodinná výchova pro žáky osmých a devátých tříd (21. století) - Homosexualita je v knize řazena k sexuálním úchylkám. Ve vztazích je dobré vyhýbat se nepracujícím ženám a mužům, stejně jako úzkostlivým lidem, neboť úzkostlivost je nakažlivá.