Osm věcí, které byste o druhém měli znát ještě před svatbou

„Aby mohl být i každodenní život stále krásný, i když již v jiné, té realističtější podobě, potřebujeme toho o sobě dopředu mnoho znát. To proto, abychom se již dopředu preventivně vyvarovali zklamání, vzteku, hořkosti, smutku, frustrací,“ říká psycholožka, která se dlouhodobě specializuje na partnerské vztahy.

1. Zdravotní stav

„Upozornění na jakékoliv aktuální nebo v budoucnu hrozící problémy jsou projevem zodpovědnosti vůči tomu druhému i vůči manželskému svazku, který chceme uzavřít,“ říká psycholožka. Zdravotní stav toho druhého je třeba znát i kvůli vlastním dětem. Je samozřejmě zásadní vědět, jaké případné zatížení si případně dál do života ponesou.

2. Ekonomická situace

Přinejmenším fér je vědět, zda nemá ten druhý nějaké dluhy. Tajit něco takového před partnerem, třeba ze strachu, že o něj přijdu, je krátkozraké. Dobrá vůle spolu se vzájemnou důvěrou snáze a konstruktivně problémy překonají, než když se lež provalí a vnese do vztahu destruktivní emoce jako zklamání, vztek a deziluzi. Ze stejných důvodů by měli mít snoubenci navzájem přehled o majetku a příjmech.

3. Jak funguje jeho/její rodina

Vzorce chování si do nového vztahu obvykle přinášíme ze svých původních rodin. Zatímco nám mohou některé zvyklosti rodičů připadat jako „norma“, partner je třeba nerozdýchá. V některých rodinách jsou jednoznačně rozděleny role a představy o mužském a ženském světě. Aby nás v manželství nic nezaskočilo, je lepší se v konstelaci rodiny snoubence zorientovat včas a o svých vlastních potřebách a očekáváních si promluvit.

„Manželovu rodinu řídila jeho matka, takže se ode mě očekávalo to samé. Jenže u nás doma vládl otec, takže jsme oba předpokládali, že zavelí ten druhý,“ popisuje první roky manželství 43letá Markéta, která měla s mužem například i rozdílné názory na výchovu dětí. „U nich doma se ve volnu uklízelo, u nás jsme si spolu hráli.“

Pokud si už před svatbou dobře všímáme, jak spolu rodiče partnera komunikují a jak dokážou řešit konfliktní situace, hodně nám to napoví. V některých rodinách je například zvykem problémy neřešit a takzvaně je zametat pod koberec. „Taková hra na mrtvého brouka je pro vztah velmi devastační. Pomyslná skříň se totiž postupně naplňuje kostlivci, kteří při dalších situacích stále vypadávají a znemožňují vzájemné porozumění,“ varuje Jitka Douchová. Dodává, že pokud máme za partnera někoho z takové rodiny neřešičů, zatímco my máme potřebu si naopak vše hned vyříkat a pojmenovat, máme zkrátka smůlu.

4. Reakce v krizových situacích

„Když jsem byla těhotná, byli jsme s manželem na běžkách a já upadla. Samozřejmě jsem se strašně lekla a čekala od něj podporu,“ vypráví 36letá Jana. „Jenže mi ještě vynadal, jak to jezdím a co dělám! Jeho tón mě naštval, tak jsem přidala, abych mu ujela, a na ledu jsem upadla znovu,“ říká a dodává, že časem pochopila, že takové jsou jeho reakce na stres i strach. „Došlo mi, že přijdou chvíle, kdy musím spoléhat jen na sebe.“

Partnerova sexuální minulost Partnerský model si vytváříme sami. Pokud o sobě oba chtějí vědět to, co bylo v době, kdy se ještě neznali a přijde jim to přínosné, pak je to jejich věc a jejich volba. Stejně tak někomu nevadí, že si berou partneři navzájem hovory v mobilu, čtou si nahlas zprávy, které jeho partner dostal. Manželství je pro ně znakem "MY".

„Já sama za sebe mám pocit, že každý z nás má své soukromí a k němu patří i náš předchozí intimní život. Kromě toho důvěrné znalosti o našem předchozím milostném životě se leckdy mohou později vymstít, v kritických situacích mohou být zneužitelné,“ říká psycholožka Jitka Douchová.

Dost dobře nejde nějakou krizovou situaci předem nasimulovat, ale pokud už spolu nějaký čas chodíte, jezdíte na dovolené a trávíte volný čas, nejspíš jste nějakou podobnou už spolu zažili. Pohádali jste se a měla jste pocit, že partner nemá vzteky daleko k tomu vás praštit? Utíkejte!

„Jestliže jste dosud žádnou krizi neprožili, je důležité mluvit o tom, co by, kdyby,“ radí psycholožka. Podle ní je dobré vědět, zda vám bude partner oporou, když se nedaří. „Bavte se o tom, co bychom dělali, kdyby jeden z nás onemocněl závažnou nemocí, stal se invalidním, kdyby se nám narodilo postižené dítě, kdyby jeden z nás na delší dobu neměl práci...“

5. Hodnotový žebříček partnera

„Doma v dětství bývalo peklo,“ vzpomíná 31letá Barbora. „Máma byla z katolické mlynářské rodiny, komunisti jim všechno sebrali a nemohla jim přijít na jméno. Táta pocházel z chudých poměrů a děda naopak komunistům vděčil, že mohl vystudovat vysokou školu. Naši se často hádali o politice, padala i sprostá slova,“ vypráví Bára.

Rozdílné hodnoty mohou být na celý život zásadní třaskavinou, která bude váš vztah zevnitř nahlodávat. Je samozřejmě lepší, když se spolu v zásadních pohledech na svět shodnete. Není však až tak nutná shoda, jako to, že budete názory druhého znát a respektovat. Když budete znát vaše „minové pole“, můžete se společně domluvit na pravidlech, jak se mu vyhýbat.

6. Názory na výchovu dětí

Na první pohled se může zdát, že až moc předcházíme událostem, když chceme s partnerem ještě bezdětní a před svatbou rozebírat to detaily výchovy. “Dá se tím ale velmi dobře předejít mnohým nedorozuměním,“ říká psycholožka Douchová a uvádí příklad. „Když dopředu víme, že nastávající bude chtít mít z budoucího syna vrcholového tenistu, hokejistu, a to i za předpokladu, že by ho to nebavilo a byl na to nešikovný, je to důležitá informace, s níž jde pak společně pracovat.“

7. Představy o volném čase

Je dobré mít předem vzájemně jasno i o tom, jaké má kdo z vás představy o trávení volného času. Někdo za samozřejmé počítá to, že po vstupu do manželství budeme veškeré volno plánovat spolu jako pár. Jenže co když si ten druhý chce zachovat svobodu? Vysvětlete si také, jak je pro koho důležité se setkávat ve volném čase s přáteli a jak kdo vnímá, když se druhý přátelí s opačným pohlavím.

„Ze své praxe znám hodně mužů, kteří považují fakt, že jde manželka s kamarádem na kávu nebo na skleničku, za nepřístojné a vyvolávají žárlivecké dusno, protože jsou přesvědčeni, že žena je jeho majetkem,“ říká psycholožka a doplňuje, že pro mnohé bývá problém i to, když se ten druhý setkává se svým expartnerem.

8. Dohoda o finančním hospodaření

Existují různé modely, jak rodiny hospodaří s penězi, které si do nového vztahu přinášíme z původních rodin i z předchozích vztahů.

Spokojený vztah se pozná souladem v hospodaření

„Včas probraná shoda zabrání budoucím možným tvrdým střetům a nedorozuměním ohledně rodinné kasy,“ upozorňuje Jitka Douchová. Když je například žena na rodičovské „dovolené“, stará se o domácnost a dítě, ale nepřináší do rodiny žádné příjmy, muži mají velmi často pocit, že vydělané peníze jsou jejich.

Peníze jsou podle psycholožky dobrým zdrojem vydírání, kdy vzniká prostor pro ekonomickou závislost jednoho z partnerů, která bývá zaručeným podhoubím k vážné partnerské krizi.