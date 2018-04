Co vás letos čeká? Velký horoskop na celý rok

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Na co se těšit:

Před vámi je rok, kdy ke svému údivu zjistíte, že máte daleko víc přátel, než jste si dosud mysleli. Praví přátelé se z nich vyčlení během prvního čtvrtletí a poznáte je tak, že vás nebudou zbytečně šetřit, ale naopak nutit k aktivitě. V další části roku se sice skoro nezastavíte, ale na konci roku bude vašich aktiv podstatně víc než na jeho začátku, což je pro vás optimální stav.

Čeho se obávat:

Pokud chcete prožít více radosti z vítězství než smutku z proher, musíte především ovládnout svou impulzivnost. Dalším těžkým kalibrem, s nímž musíte zápasit, je vaše ctižádost, která vás žene k riziku i tam, kde by byla na místě spíše uvážlivost.

Býk (21. 4. - 20. 5.)

Na co se těšit:

Jde o rok, kdy je na vaší straně jak Pluto, tak Saturn. S jejich pomocí můžete rozjet nejen ctižádostivé plány, ale dotáhnout záležitosti, které se vlečou už druhým rokem. Když si dáte pozor, aby vás pracovní záležitosti nepohltily tak, že byste zapomněli posilovat mezilidské vztahy, čeká vás skvělý rok.

Čeho se obávat:

Testem vaší tolerance je Jupiter, který se celý rok pohybuje Vodnářem a nutí vás se neustále poměřovat s blízkými. Půjde to lépe, když si uvědomíte, že i oni mají nárok na štěstí, které jste vy čerpali vloni plnými hrstmi. V práci buďte ve střehu, protože vás čekají šance, které se v životě vyskytnou jen jednou.

Blíženci (21. 5. - 21. 6.)

Na co se těšit:

První rok, kdy máte jistotu, že se s partnerem na tom nejdůležitějším dokážete domluvit a že ani jeden z vás nebude svou vůli prosazovat na úkor toho druhého. Váš vztah během roku posílí tak, až se na přelomu října a listopadu rozhodnete, že si pořídíte nové společné bydlení nebo dítě do bytu či domu, který už máte.

Čeho se obávat:

Rodiče a starší generace vůbec se na vaše ctižádostivé plány nedívají s pochopením. Až na konci roku vám prozradí, že vůbec nevěřili, že dotáhnete své záměry do konce, a s radostí přiznají, že se zmýlili. Přesto byste si měli jejich rady brát k srdci a nevrhat se zbytečně do půjček, hypoték a riskantních finančních operací.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Na co se těšit:

Těšte se spíše na to, co se vám nepovede. Jde o rok, který funguje tak trochu naopak, a každý zdánlivý nezdar uvolní ruce pro něco nového a pozitivního. Roku 2009 byste měli využít ke složení veškerých zkoušek, které mají posílit vaše postavení v zaměstnání. Musíte je sice zvládnout do konce října, ale to je pro vás hračka!

Čeho se obávat:

První kontakty s Plutem v opozici jste prožili vloni, ale teď pocítíte jeho vliv naplno. Budete mít dojem, že vám vyměnili partnera, a komunikace s ním bude vyžadovat velkou trpělivost. Až na začátku dubna pochopíte, že mu jde především o to, aby se prosadil a dokázal, že si zaslouží vaši lásku.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Na co se těšit:

Čeká vás rok, kdy se sice nic převratného neudá, ale vám to vadit nebude. Na rozdíl od minulého roku, kdy jste kralovali vy, teď veškerou aktivitu převezme partner. Čeká, že mu budete vytvářet zázemí, a vy to rádi uděláte, protože si uvědomujete, že momentálně prožívá velice šťastné období.

Čeho se obávat:

Je to zajímavé, ale pokud necháte veškerou vládu nad rodinnými záležitostmi na partnerovi, nemáte se čeho bát. Ohlídá jak veškeré své aktivity, tak vás a dá si pozor, abyste zbytečně nelezli do průšvihu. V dalších rejích vám zabrání finanční závazky z minulých let, které budete muset v tomto roce doplatit.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Na co se těšit:

Těšit se můžete na všechno, protože všechno, co se v tomto roce stane, vám bude příznivé. Čeká vás krásných dvanáct měsíců, které můžete brát jako odměnu za snahu, již jste vykazovali v minulých letech. Kromě toho, co si vyděláte sami, se můžete těšit na dar, který chytře investujete.

Čeho se obávat:

Vaším největším nepřítelem jsou vlastní komplexy, s nimiž budete zápasit zejména kolem 5. 2. a 15. 9. V těchto dnech se snažíte měnit od základů svůj život, aniž vám dojde, že si tím podřezáváte větev, na které sedíte. V takovém případě je lepší, když si necháte alespoň týden na rozmyšlenou a mezitím přijdete na to, zda změny opravdu sami chcete.

Váhy (23. 9. - 22. 10.)

Na co se těšit:

Když si hned zkraje roku uvědomíte, že vás čeká spousta šancí a že je jen na vás, zda a jak jich využijete, můžete se mít skvěle. Jupiter ve vašem pátém domě se vám postará o úspěchy u opačného pohlaví. Měli byste si však uvědomit, že Jupiter dává všeho hojnost, a pokud usoudíte, že máte už dost dětí, včas přijmout potřebná protiopatření.

Čeho se obávat:

Náročné budou zejména dny kolem 15. listopadu, kdy se Saturn ve vašem znamení střetne s Plutem z Kozoroha. Najednou budete mít pocit, že byste měli fungovat jako autorita, ale narazíte na rodinnou setrvačnost, která se vás pokusí odkázat do patřičných mezí.

Štír (23. 10. - 22. 11.)

Na co se těšit:

Uspět můžete jen v případě, že se budete vyhýbat novinkám a držet se toho, co máte dobře vyzkoušené. Uděláte dobře, když se budete řídit radami starší generace, která sice nemá vaše vzdělání, ale disponuje životními zkušenostmi. Další opěrný bod vytvoří Pluto z vašeho třetího domu. Poměrně tvrdě vás donutí, abyste si doplnili vzdělání.

Čeho se obávat:

Na vliv Neptuna z Vodnáře jste si už zvykli a to, že vám někdo bude lhát, vás už ani neurazí, ani nevyvede z míry. Pozor si dejte na alkohol a veškeré jiné drogy, i když jste zatím žádnému návyku nepodlehli - letos to ale neplatí.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Na co se těšit:

Štěstí vás čeká ve vzdělání, v komunikaci, ale i na cestách. Pokud se vás v práci rozhodnou posílat na nejrůznější jednání, nebraňte se, protože jste tím právě učinili rozhodující krok ve své kariéře. Informace, které dostanete, musíte však pečlivě třídit a rozhodovat, zda jsou opravdu tak kvalitní, jak vaše zdroje tvrdí.

Čeho se obávat:

Budete mít sklony neplnit své povinnosti a vymlouvat se, že se to přes veškerou snahu stihnout nedá. Pokud tím jen sháníte alibi pro svou lenost, šijete past sami na sebe. Pozor si musíte dávat i při koupi motorových vozidel, kde může zdánlivě výhodný nákup vést k velkému průšvihu a následně k finančním ztrátám.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Na co se těšit:

Jde o rok, kdy vás sice nečeká žádné prvoplánové štěstí, jako bylo to, které vám vloni přinesl Jupiter, ale přesto se můžete těšit na růst financí, vynikající investice a dobrá dlouhodobá rozhodnutí. Pokud usoudíte, že máte svobodného života dost, jako zázrakem se objeví někdo, kdo vás zaujme tak, jak jste si vždycky představovali.

Čeho se obávat:

Během roku se nemusíte obávat ničeho, protože i ten největší průšvih se záhy nějak obrátí ve váš zisk. V posledních dvou měsících roku byste měli svou autoritu projevovat jen opatrně a uvědomit si, že jste sice velice dobří, ale to ještě neznamená, že máte patent na pravdu.

Vodnář (21. 1. - 19. 2.)

Na co se těšit:

Čeká vás rok, v němž prožíváte vrchol dvanáctiletého cyklu a v němž sbíráte plody mnoha svých pracovních i soukromých aktivit. Odměnu za své úsilí sice dostáváte celý rok, ale vyvrcholení všech aktivit

musíte časovat na listopad a prosinec, kdy se sice nezastavíte, ale kdy zase budete mít pocit, že se vám všechno daří až zázračně.

Čeho se obávat:

Obávat se paradoxně musíte přesně toho, co vás zároveň těší. Pokud podlehnete jupiterským svodům a propadnete lenosti, letos se nic nestane, ale za svou pohodlnost zaplatíte v roce 2010. Cestujte, pracujte, učte se a nebudete litovat.

Ryby (20. 2. - 20. 3.)

Na co se těšit:

Nejen své okolí, ale i sami sebe překvapíte zodpovědností, se kterou k životu přistupujete. Zároveň dostanete během roku šanci doplatit své dluhy či jiné finanční závazky. Pokud se lásky týče, podaří se vám váš vztah transformovat tak, aby z něj konečně vzniklo pravé partnerství.

Čeho se obávat:

V období, kdy bude Saturn v opozičním znamení Panny (do konce října), se musíte vymezovat vůči partnerovi a dokázat mu, že jste stejně dobří. Když si ale uvědomíte, že je to šance, která se hned tak nevrátí, zatnete zuby a odhodlaně začnete své osobní i pracovní vztahy měnit. První úspěchy zaregistrujete kolem Vánoc.