Co vás čeká v roce 2011? Nové lásky i zajímavé pracovní nabídky

BERAN

Začátek roku bude celkem klidný. Pokud jste však osamělí, nebude od věci se během ledna kolem sebe pořádně rozhlédnout. V únoru budete nakloněni setkáním a skupinovým akcím. S chutí se pustíte do všeho, co bude zavánět zábavou. Duben bude klíčový pro Berany narozené v březnových dnech. Jim se může stát, že ztratí oči pro někoho, koho si dříve vůbec nevšimli. Dynamické období vzedme vlnu vášnivosti.

Jaro bude naprosto zásadní pro podnikavé Berany. Právě ti by se měli pustit do projektů, které si předsevzali. Jupiter procházející znamením Berana symbolizuje rozhojnění a expanzi ve vlastní činnosti, což se může projevit v růstu vlivu, schopností, podnikatelského prostoru, financí i ve větší míře uzavřených obchodů. V tomto období není dobré něco odkládat nebo opomíjet. I kdybyste si měli připadat příliš vytížení, jednejte a nevyhýbejte se nabídkám, které půjdou kolem vás. Je to naprosto zásadní období, které vás může posunout dál.

Během května by se měli soustředit na vztah Berani narození mezi 2. až 12. dubnem. Určitá nepohoda či omezující pocity mohou souviset s nutností se zaměřit a koncentrovat na to, co je pro vás samotné důležité a na základy, o které se opírá váš vztah. Přelom července a srpna a druhá polovina listopadu mohou přinést další podpůrný impulz vašemu profesnímu úsilí, ale už ne v takové intenzitě, jakou vám dopřejí jarní měsíce. Září a říjen vám připomenou, že byste měli víc myslet na toho, kdo stojí po vašem boku. Přílišná sebestřednost může vyvolat partnerské obtíže. Pro začínající vztah zkouškové období. V listopadu a prosinci se ke slovu dostane vaše nadšenecká povaha, ale i vlastní svéhlavost. Právě k té byste měli být pozorní.

Šťastné období

únor, duben (důležité bude novoluní 3. dubna), květen, srpen a první polovina prosince

Období, na které si dávat

pozor na 24.dubna až 1. května, poslední týden v červenci, říjen

BÝK

Na začátku roku budete při síle a toho je třeba využít. Váš temperament by se měl zplna otevřít. Ukažte světu, co všechno máte v sobě. Na konci ledna a v únoru můžete být náchylnější k hádkám. Je možné, že se vaše představy budou míjet s tím, o co se druzí lidé snaží. Jakmile začnete paličatě trvat jen na svém, druhá strana se zachová podobně. Lepším řešením bude udržet si na chvíli odstup a zvýšit míru tolerance. Na konci března se karta otočí. Co se vám zdálo ubíjející, nudné či citově vyprahlé, nabere opět svou energii. Můžete upevnit vztahy a to tím, že se s druhou stranou sejdete na společné činnosti. V čase narozenin se připravte na příliv sil a inspirace. Postavíte se tomu, co se vám bude zdát svazující a tíživé. Dobře rozpoznáte, kdo s vámi manipuluje, což vám pomůže změnit strategii chování.

Květen bude bouřlivý. Emoce mohou být vyšponované a mohou vás dostat do situace, kdy se přistihnete přitom, jak přirozeně flirtujete s někým úplně jiným, než tím, kdo k vám patří. Druhá polovina roku bude příznivá pro ty, kteří usilují o kariérní postup. Budete mít příležitost se prosadit a získat patřičný vliv. Chystáte-li se měnit práci, nebo otevírat nějaký nový obchod či projekt, načasujte jeho spuštění až po uplynutí prázdnin. Budete-li s někým spolupracovat, snažte se dávat od začátku jasně najevo, kde začínají a končí vaše kompetence a kde začínají a končí povinnosti a kompetence vašeho kolegy. Nastavit od začátku jasná pravidla hry se vám do budoucna jen a jen vyplatí. Podzim vás může zavalit prací, při které nemusíte mít tolik času se o něčem s druhými dohadovat. Říjen a listopad prozkoumají, do jaké míry jste ochotní druhé chápat a tolerovat. Ukáže se vám, zda sliby, které jste dostali, nabraly na platnosti.

Šťastné období

4. února až 2. března, duben, 16. května až 8. června, 22. srpna až 20. září

Období, na které si dávat pozor

19. až 31. ledna, 9. až 12. června, 20. července až 3. srpna, 28. září až 12. listopadu

BLÍŽENCI

V lednu můžete být na vážkách, jak se rozhodnout a čemu vlastně dát přednost. Mnohé z toho, co chcete, promění podobu a lehce vás zmate. Emocím neporučíte, bude proto vhodné zdržet se radikálních rozhodnutí. V únoru přejdete z pasivní polohy do aktivní. Jen tak něco si nenecháte líbit a vaše vyřídilka tomu bude odpovídat. Pro leden i únor bude platit, že pracovní záležitosti se budou stabilizovat a udržovat si rovinu bez větších výkyvů. Nemusíte být tolik ve stresu jako loni před podáním daňového přiznání. V zaměstnání se opřete o své zkušenosti a získáte ohodnocení, které vám náleží. Vykonáváte-li navíc práci, kterou nemáte zaplacenou, neváhejte požádat o navýšení platu. V březnu byste neměli dopustit, aby pracovní záležitosti obsadily i váš soukromý život. V pracovní oblasti si udržte hranice a dbejte, ať máte čas na odreagování.

Události, které přinese duben, se mohou křížit s tím, co jste si naplánovali. Po profesní stránce mohou březen až květen patřit ke slabším měsícům. Připravit by se na to měli ti z vás, kteří podnikají. Nechte si patřičnou rezervu a buďte v tomto období pozorní k nový nabídkám. Některé z nich mohou zůstat jen v rovině planých slibů. Červen vás dostane do pohody tím, že pomůže ustálit rozháraný životní styl. Do života vnese řád. Pro svatební obřady příznivý čas. Závěr června ve vás probudí svůdníky, které jen tak někdo neuspokojí. Podmínky a příležitosti vám budou hrát do ruky. Září ukáže, jak pevně jste vybudovali soukromé vztahy. Příchod podzimu vám postaví před oči zrcadlo, ve kterém uvidíte, na čem vlastně doopravdy můžete stavět. Ten pravý čas pro upevnění vztahů, ale i vědomých a uvážených rozchodů. Na podzim by se vám měly podařit zrealizovat obchody, které budou do budoucna přínosné. Budete-li nastupovat do nové práce, bude mít k tomu skvělé podmínky.

Šťastné období

20. ledna až 20. února, 2. až 26. března, 9. června až 3. července, 15. září až 8. října

Období, na které si dávat pozor

květen, 24. srpna až 14. září, 11. listopadu až 21. prosince

RAK

Na začátku roku 2011 se můžete zaměřit na vlastní pasivitu. Možná je na čase začít být víc aktivní a prosadit si vlastní vůli. Bude-li se k vám během února chovat milovaná polovička bez lásky a zájmu, bude na čase vztah přehodnotit. Začátek ledna bude po profesní stránce naprosto rozhodující pro Raky narozené mezi 18. a 23. červencem. Možnost vystoupit z určité rutinní činnosti a otevřít se novým možnostem bude stát za trochu úsilí. Záležet bude jen na míře odvahy. Přijdete-li o práci, počítejte s tím, že nové místo je na spadnutí. A jako bonus přinese lepší pracovní podmínky. Pro Raky narozené mezi 24. až 29. červnem nemusí být pracovní situace jednoduchá. Zaměřit by se měli právě na tu oblast svého života, ve které se cítí příliš spoutaní a svázaní. Měli by se zorientovat ve své situaci a uvědomit si, že možná někomu či něčemu přikládají nad sebou větší moc, než je zdrávo. Naleznete-li se v obtížnější situaci, věřte tomu, že toto období není trvalé.

V únoru máte možnost poznat, jaké hodnoty jsou pro vás důležité. Pracovní povinnosti a vytížení vás mohou na konci března a v dubnu odcizit od milované polovičky, ale i od starších dětí. Bude dobré se na takové období připravit a nenechat si vzít možnost společně stráveného času. V druhé polovině dubna a v květnu propukne žár vašeho temperamentu. Láska si vás najde, ať budete kdekoliv. Od 4. července se připravte na pořádný útok na vaše srdce. Venuše, symbol lásky a krásy, vstoupí do vašeho znamení a přinese radostnější období. Závěr října a listopad přinesou do vztahů a rodiny pohodu. Pracovně by se vám mělo dařit udržet setrvalý stav. Budete-li mít větší výdaje, přijdou zas z jiné strany nečekané finance. Máte se na co těšit.

Šťastné období

22. února až 20. března, 6. až 20. dubna, 4. až 29. července, říjen

Období, na které si dávat pozor

1. až 18. ledna, 24. dubna až 30. května, srpen, druhá polovina září

LEV

Hoďte za hlavu starosti a zklamání loňského roku a vydejte se jinou cestou. Na poli lásky se před vámi otevřou netušené obzory. Po stránce pracovní a finanční by letošní rok měl být úspěšný a pomůže vám zahojit ztráty loňského roku. Už to, že budete v daleko lepší formě, mnohému pomůže. Od února můžete pomalu a jistě cítit příliv sil, který může nabrat podobu člověka nebo situace, která vás začne provokovat a rozčilovat. To vás nakopne a probudí ve vás oheň, kterým jste pověstní. K vašemu překvapení se vám letos ukáže, že životní cesta vede i místy, kde vám nikdo žádné klacky pod nohy nehází. Na konci března a v dubnu se váš temperament projeví v plné síle. Dají se očekávat myšlenky na rozšíření rodiny. Jste-li ve vztahu už několik let, mohou pro vás být jarní měsíce výzvou ke změně řádu, který u vás doma panuje. Proměňte zvyky, neboť rutina vás jinak k smrti unudí.

Pro podnikavé Lvy bude jaro jednoznačně rozhodující. Neměli by váhat podniknout neobvyklé kroky a nechat si víc polínek v ohni. Věnujte energii všemu, co se vám bude jevit perspektivní. Máte-li před sebou cestu do zahraničí, počítejte s tím, že se rychle chytnete a zapracujete. Pro studijní pobyty bude rovněž příznivé jaro a pak i nástup nového školního roku. Začínáte-li s podnikáním, neváhejte. V letošním roce můžete potkat kolegu či pracovního partnera, který vám bude nebývale nápomocen. Druhá polovina května a začátek června vás vystaví nutnosti být důslední a dát druhé straně jasně najevo, jak to s ní myslíte. Ve vztazích můžete narazit na paličaté a zarputilé chování. Nepřehánějte však nic z toho, co prožíváte. Říjen a listopad vybočí z obvyklého koloritu deštivého podzimu. Podzimní melancholii vystřídá žhavé nadšení a láska. Starší ročníky by si měly připomenout, že na vášnivou lásku není nikdy pozdě.

Šťastné období

únor, březen, duben, srpen, listopad

Období, na které si dávat pozor

15. května až 10. června, červenec, září

PANNA

Na začátku roku můžete nabrat pocit, že je pro vás naprosto nutné obohatit sebe, vztah i práci o nějaké nové podněty. Určitá míra nespokojenosti může vyvolat větší zájem o novinky a tudíž se objeví možnost, jak si pomoci z osidel stereotypů. Než se pořádně rozkoukáte, nastane vláda února a s ním přijde i potvrzení v podobě opětovaných citů a zlepšení na poli pracovním. Leden a únor by po pracovní stránce neměly promeškat. Panny narozené mezi 17. až 22. zářím získají možnost zkusit určitou novou záležitost, která může zásadním způsobem proměnit a zkvalitnit jejich život. Nebojte se neklidné doby a nejisté budoucnosti. Jste v období převratu, který vám pomůže získat zajímavější pozici i plat.

Únor může být hybným momentem k navázání nového vztahu. Vaše sebevědomí by mohlo stoupnout a pocit, že jste milovaní, vám jen a jen prospěje. U vztahů na pracovišti buďte přeci jen opatrní, ať vám milostná romance neohrozí profesní pozici. Březen a duben vás donutí jednat. Panny budou mít letos v podstatě stabilní pracovní situaci. Záležet bude jen na míře jejich nároků a požadavků. Na sklonku jara budete aktivní a zaměříte se na tu oblast, ve které se vám zdá, že nedosahujete vytčených výsledků. Větší odvážnost a vůle se může projevit i tím, že se z vás stane workoholik. Buďte pozorní, ať neskončíte jako přepracovaný uzlíček nervů. V dubnu neinvestujte do ničeho, co není vysloveně nutné. Duben přinese napjatější situace, ve kterých se osvědčí vaše rozvaha a trpělivost. Květen, září a prosinec půjdou na ruku podnikavým Pannám. Očekávat můžete úspěšnější období, které se projeví na vaší finanční situaci. Čas vašich narozenin bude patřit k příjemnějším obdobím. Možnost seznámení a prohloubení vztahu může ohrozit jen vaše přílišné analytické přemýšlení. V listopadu a v prosinci si nenechte namluvit, že jen prací jste živi. Zůstaňte nad věcí a udržte si svůj šarm.

Šťastné období

Březen, květen, září, prosinec.

Období, na které si dávat pozor

Duben, červen, říjen

VÁHY

Váhy narozené mezi 26. zářím a 3. říjnem by se neměly zaleknout chvil, které jim mohou připadat příliš náročné, dramatické nebo natolik pohlcující, že v nich ztratí pocit vlastní kompetence. Nic nebude tak horké, jak se vám bude v prvních chvílích zdát. Můžete být pod značným tlakem, který vám může ubírat na síle a elánu, ale během roku poznáte, že je třeba jednat a nepodléhat pasivitě. Váhy narozené mezi 9. a 19. říjnem by se měly zaměřit na to, co je pro ně podstatné. Nedejte na pocity, že jsou vaše potřeby potlačovány a utlačovány. Jste na důležitém místě svého života i profesní kariéry. Okolnosti by vás měly vést ke koncentraci. Během ledna vás chování nejbližších lidí může provokovat. V únoru zjistíte, že jste nad věcí a že se nedáte vyhodit z rovnováhy. Pro některé z vás to bude znamenat radikální proměnu ve vztahu nebo práci, pro jiné radost z toho, že k druhým či partnerovi najdete cestu. Záležet bude na množství obtíží, které se z loňska přenesly do nového roku.

Závěr března a duben rozjitří vaši fantazii a povede vás k samostatnému a nezávislému jednání. Citový přelom přijde v červnu, kdy se z vás stane opravdu sexy osobnost plná uvolnění a touhy. Přestanete hodnotit a posuzovat pro a proti a ve větší míře budete jednat. V červenci si dejte pozor na své sklony druhé hodnotit a příliš kriticky posuzovat. Nic není tak horké, jak se vám bude zdát. Srpen je vhodným časem na dovolenou. Od 15. září začne Venuše procházet vašim znamením. Dodá vám na šarmu a vnitřní lehkosti. Je to významné období, jehož síla bude nejintenzivnější do 9. října. V tomto období budete mít značnou výhodu v navazování vztahů, pro rozšíření rodiny či pro upevnění rozháraného vztahu. Listopad může pak završit vaše vášnivé období. Bylo by opravdu velkou chybou, kdybyste se v tuto dobu uzavřela do světa svých předsudků.

Šťastné období

březen, 15. května až 4. července, 15. září až 17. října

Období, na které si dávat pozor

leden až 15. únor, 4. dubna až 10. května, 28. listopadu až 19. prosince

ŠTÍR

Začátek roku vám pomůže pokračovat v nastoupené cestě. Ve vztazích budete těmi, kteří vedou a udávají tempo. Pokud nastavíte pravidla tak, aby byla přístupná i pro druhé, získáte možnost vytrhnout vztah ze zajetí rutiny. Během února pak můžete přejít od vnitřních úvah k činům. Vyskytnou-li se ve vašem životě obtíže, neřešte je tím, že vše v sobě poctivě schováte a navenek nedáte nic znát. Nakumulovaná vnitřní agrese se může obrátit vůči vám. Raději se zaměřte na oblast, která vyvolává konflikty. V mnohém ohledu to může být způsobeno tím, že nemáte klid v soukromí, nebo do vašeho života intenzivně zasahuje nějaká třetí osoba. Na poli pracovním si od začátku roku půjdete důsledně za svými cíly. Ambice budou tím hlavním motivem vaší činnosti. Máte příležitost prosadit se a dosáhnout potřebného zisku.

Podnikavým ženám by měly vyjít dobře obchody i pracovní cesty. Budete-li investovat do nemovitostí, využijte lednových nabídek. Jsou-li vaše ambice dál a budete investovat na burze, začněte také na začátku ledna a v březnu. Budete mít nos na výhodné obchody a nenecháte si žádný proklouznout mezi prsty. Lidé ve znamení Ryb a Kozoroha vám pomohou se rozhodnout. Chcete-li změnit zaměstnání, opět hledejte na začátku roku. Přestup směřovaný na březen bude velmi šťastný. Březen a duben probudí vaše city a pomůže vám vnést radost a pohodu jak do práce, tak do vztahu. Pro nezadané Štíry přímo "osudové" měsíce. Měli by se cítit více uvolnění a svobodní. Na povrch ukážete svou jemnost a něžnost. Možná ztratíte oči pro mnohem mladšího partnera. Neohlížejte se na to, co by se mělo, jinak přijdete o možnost prožít bouřlivý vztah. Cestám bude přáno. Říjen pak ukáže, pro koho doopravdy tluče vaše srdce. Pokud budete do té doby váhat, v říjnu si jasně najdete muže podle vašeho gusta. Ve stávajících vztazích vás čeká výrazné oživení.

Šťastné období

1. až 20. ledna, březen, červen až 25. července, říjen

Období, na které si dávat pozor

únor, polovina dubna a květen, srpen, září

STŘELEC

Hned na začátku ledna bude Venuše ve Střelci, což vás může výrazně ovlivnit. Zima rozhodně nezchladí vaše city. Zaujmout vás mohou lidé, kteří nevedou standardní život. Otázkou bude, zda váš ideál dokáže ustát i všední život ve dvou. Rozpuk citů bude známkou toho, že potřebujete oživit stávající vztah nebo poznat osobnost, která vám rozšíří obzory a vytrhne vás z nudy všedního života. V únoru a během března bude důležité ustát nápor, který na vás bude vyvíjen. Neupadejte do pasivní role. Je třeba, abyste hájili svá práva a nenechali se využívat. Na druhou stranu se nemusíte bát o svou práci. Dvaadvacátého ledna vstoupí Jupiter do Berana a pro vaše znamení začne příznivější období. Posílí vaši akceschopnost. Máte šanci získat pracovní příležitosti, které budou více než zajímavé. Polepšit si můžete i po finanční stránce. Odložte škarohlídské myšlenky. Máte naději na zlepšení své situace. Bojujte na všech frontách, neboť příležitostí je třeba plně využít, jinak vás mohou minout.

V únoru využijte svých kontaktů a známých. Nebude od věci oživit spojení, která jste v minulém roce zanedbali nebo nevyužili. V březnu, červenci a v září si dejte pozor na stres a přepracovanost. Jakmile začnete být víc než roztěkaní, zabrzděte. Není nutné si kvůli pracovnímu stresu poškodit zdraví. Červen a červenec nastaví vaši pozornost na vaše nejbližší a rodinu. Ani příchodu podzimu se nemusíte bát. Možná nebudete tak plní nadšení, ale bude jasné, že dokážete vztah udržet a prohlubovat. Vaše šance na příjemné soužití jsou opravdu značené. Máte-li tajná přání, směle je prozraďte partnerovi. Bude připraven vám je splnit. Pro početí přinese podzim nejednu výrazně smyslnou chvilku. Říjen a listopad nastartují život vstříc vaší kariéře. Podařit se vám mohou zkoušky, změny zaměstnání či podnikatelské a finanční záměry. Nenechte si vzít své nadšení. Štěstí je na vaší straně.

Šťastné období

22. až 31. ledna, březen, červenec a září

Období, na které si dávat pozor

únor, první polovina dubna, červenec, říjen a listopad

KOZOROH

Čas vašich narozenin bude dynamický a může vás přimět k tomu, abyste se lépe podívali na kvalitu vztahů, které udržujete. Ti z vás, kteří mají ve vztahu obtíže, by mohl leden probudit k akci, která by vám měla uvolnit ruce a vnést klid do duše. Je jasné, že byste vše rádi vyřešili klidnou cestou, ale pamatujte si, že nikdo nemá právo vás kritizovat za kapku důraznější jednání. V únoru sice Venuše vstoupí do Kozoroha, ale citový klid a harmonii nemusí přinést. Do rozporu můžete přijít s drahou polovičkou. Možná se vám bude zdát, že se vidíte málo, nebo až příliš hodně. Najít pravou míru nebude jednoduché. Ovšem za pokus to rozhodně stojí, neboť březen vnese do vašeho života více jemnosti a něhy. Uvolní se napětí a posílí pocit sounáležitosti a vzájemné péče. Pro nezadané bude březen výzvou, aby odložili přísnost, pravidla a hlavně předsudky, která si do potencionálního vztahu promítají.

Od dubna začne zajímavé období pro Kozorohy narozené mezi 22. a 31. prosincem. Nečekané a nenadálé okolnosti mohou rozbít váš klid. Nebojte se rozruchu a nebraňte se dočasné nejistotě. To, co se s vámi letos bude dít, je velmi důležité pro nalezení vaší svérázné cesty. A to jak v osobním, tak profesním životě. Pro podnikavé Kozorohy by bylo dobré, kdyby se otevřeli alternativám, které dosud měli za bláznivé či neziskové. Riskování se vám vyplatí. Konec května, první polovina června, konec srpna a první polovina září budou pro Kozorohy časem lásky. Oheň vašeho temperamentu vás může překvapit svou smyslností a vášnivostí. Po finanční stránce nepřeceňujte své potřeby. Letošní rok přinese lepší peníze, ale žádné horentní sumy vám do klína samy nespadnou. Podnikání se bude dařit před prázdninami, kdy můžete uzavřít důležité smlouvy a kontakty. Podzim vám urovná propady na osobním účtu a na Vánoce budete mít tentokrát dost peněz.

Šťastné období

březen, květen a červen, září a listopad

Období, na které si dávat pozor

únor, červenec, srpen, říjen

VODNÁŘ

Do nového roku vstoupíte správnou nohou a ani láska se vám neztratí z obzoru. Nevyhýbejte se žádnému pozvání na akce, srazy či výlety. Nikdy nevíte, kde na vás čeká štěstí. Mezi 7. a 14. únorem buďte pozorní ke sklonům pouštět se do hádek a pošťuchování s partnerem. Situace může být napjatá a to jenom proto, že nebudete vědět, co dělat dřív. Zdržte se radikálních rozhodnutí, ať si nepokazíte vztah, na kterém vám vlastně záleží. Začátek roku vás naplní odvahou a chutí zkoušet všechno, co by vám mohlo po stránce pracovní prospět. Dobrá náhoda může zapříčinit, že se spojíte s člověkem, který vám výrazně pomůže. Neplánované finance jistě přijdou vhod. Mnoho práce a možnost nových zakázek vás hodně zaměstná. Podnikáte-li, nenechávejte starost o daňové přiznání až na poslední chvíli.

Březnové události budou přát upevnění vztahů a pomohou vám dát vše potřebné na pravou míru. Někteří z vás "do toho" nečekaně praští a nechají rozeznít svatební zvony. Neudělají chybu, neboť se ponesou na vlnách lásky a dobrodružství, které je bude nesmírně lákat. V březnu toho na vás v pracovní oblasti bude tolik, že nebudete vědět, kam dřív. Chcete-li poradit, podávejte daňové přiznání při novoluní 4. března. Duben a začátek května mohou být po stránce finanční náročnější, bude dobré mít na tyto dny připravenou finanční rezervu. Pokud vám někdo nezaplatí, nebo nesplní své sliby, počkejte do druhé poloviny května a pak jednejte. Podobně obtížný bude i srpen. Od druhé poloviny května, v první polovině června a během srpna si dejte pozor na své majetnické sklony. Možná se vám zdá, že jste jich prosti, ale opak bude pravdou. Příchod podzimu vás zase dostane do formy a pomůže vám s tím, co je třeba po stránce finanční vyladit. Realizace dlouhodobějších projektů budou úspěšné a možné je i zlepšení vaší pracovní pozice.

Šťastné období

16. ledna až 19. února, 11. června až 2. srpna, 14. září až 7. října

Období, na které si dávat pozor

březen, duben, 14. května až 10. června, 8. až 31. října

RYBY

Ryby narozené mezi 15. až 20. březnem by měly hned v lednu sebrat odvahu a naskočit na novou vlnu svého života. Měly by být poháněny motivací dostat se konečně k tomu, co je doopravdy láká. Do budoucna by se mělo zlepšit i jejich finanční ohodnocení. Na poli citů zdůrazní začátek roku vaše herecké nadání. Dokážete se přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům druhé strany. Prozradit vás mohou jen propady do vlastního světa a stranění se okolí. Od března až do poloviny dubna by vás nemělo překvapit ani to, že dokážete žárlit i se strachovat o svého partnera. Pokud oba stavy udržíte na uzdě, posílíte vzájemný vztah. V opačném případě vás mohou zahnat do zbytečně vznětlivosti a afektovaného jednání.

Rybám přinese letošní rok na poli pracovním určitou stabilitu a stálost. Výkyvy mohu být jen přechodné a neměly by vás zneklidňovat víc, než je nutné. Uvědomte si, kdy během roku máte největší pracovní stres a tentokrát se na dané období dobře připravte. Obtížnějším se může zdát březen a to nejenom podnikatelům, které čeká daňové přiznání. Napětí, které kolem vás bude, byste neměli přednášet do svého soukromí. Květen rozprostře příznivé podmínky pro obchodování, nakupování a investování finančních prostředků do nemovitostí. Chcete-li rozjet nový projekt nebo si otevřít pobočku, začněte při nebo po květnovém novu 3. května.

Pořádně smyslné období přijde s příchodem května, června a v říjnu. Pokud budete váhat mezi dvěma kandidáty, jasně si vyberete. Ostatní mohou být ve větší míře soustředění na konkrétního osobu. Během léta se vaše emoce natolik upevní, že můžete pro novou lásku opustit jistý, ale dávno prázdný vztah, nebo odjet s drahou polovičkou do ciziny. Listopad může být pro váš vztah zkouškou. Ukáže se, za jakými cíli každý z vás směřuje. Od 10. do 31. října se mohou provalit vášně a sexapeal bude plně kralovat nad vaším životem. Máte se na co těšit. I pro vás bude podzim skrývat nebývalý rozkvět milostného života.

Šťastné období

květen, červenec, srpen a říjen

Období, na které si dávat pozor

únor, březen, září a druhá polovina listopadu