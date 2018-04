Co vás čeká v létě? Nabízíme velký prázdninový horoskop

BERAN 21. 3. – 20. 4.

DOVOLENÁ: Konec června a červenec vám mohou přinést napětí, které jen zvýší neklid a roztěkanost vaší povahy. Odložte nároky a důvěřujte nejbližším lidem. Na místech, na která vás vezmou, si najdete prostor na odreagování. V srpnu si konečně víc odpočinete.



PRÁCE: Ani na chvíli neupusťte od nastoleného tempa. Jakmile začnete v létě cokoliv odkládat, chytnete se do pasti, která bude mít nepříjemné finanční následky. Na přelomu července a srpna si vaši pozornost zaslouží detaily a rutinní práce.



VZTAHY: Rodinné záležitosti mohou působit dramaticky, ale vědomí, že od nich potřebujete odstup, vám pomůže nalézt světlo pochopení. Udržte si čas na rozmyšlenou a během léta objevíte nový úhel pohledu. Klíč ke štěstí naleznete vždy, když se vyhnete pokušení utéct z boje, ze vztahu, z dialogu. Jste ohniví bojovníci, pro které krok zpět znamená bolestnou fázi sebedestrukce. Vzpomenout by si na to měli zvláště Berani narození mezi 21. a 27. březnem.



ZDRAVÍ: Důvody obtíží se mohou točit kolem ledvin a močových cest a dále oblastí, které tyto dva orgány přímo ovlivňují. Jako prevence

stojí za zmínku terapie proplachování ledvin.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

DOVOLENÁ: Nic neponecháte náhodě. Naplánované cesty na místa, kde chcete být, budou odpovídat vašim možnostem i potřebám. Vyměníte-li dovolenou za práci na domě, bytě či chalupě, počítejte s dostatkem sil a velkými výkony.

PRÁCE: Po pracovní stránce budete důslední. Potřeba dotáhnout věci do zdárného konce bude motorem celého léta. Své představy spolehlivě a rychle zrealizujete. Úspěch zaznamenají i podnikaví Býci. Čas prázdnin zúročí jejich investice.

VZTAHY: Významným prvkem léta bude zvýšená potřeba doteků a osobního kontaktu. Od své drahé polovičky budete očekávat zájem a něhu. Přátelé si mohou tropit žerty z vaší konzervativnosti, ale právě ta se stane pilířem, jehož zásluhou se budou moci orientovat uprostřed svých starostí. Vaše poctivost výrazně pomůže upevnit důvěru vašich dětí. Nedejte se odradit. Vaše zkušenosti a stabilita značně promění společnou situaci.

ZDRAVÍ: Léto pomůže Býkům shodit nadbytečná kila. Vezmete-li celou záležitost z gruntu, jak jste zvyklí, můžete se dobrat do půl roku příznivých výsledků. Úpony a zádové svaly jsou značně namáhané a bylo by dobré na ně nezapomínat.

BLÍŽENCI 21. 5. – 20. 6.

DOVOLENÁ: Ideální by byla dovolená, kde byste mohli neustále poznávat něco nového. O tom, že umíte být s partou lidí, není pochyb. Pojedete-li na vodu nebo s přáteli na chatu, nebudete litovat.

PRÁCE: Dostat se vám může kritiky, která by vás měla upozornit na důležité detaily, jež z určité pohodlnosti klidně přehlížíte. Léto si nevybírejte na změnu práce. Raději se zapřete a vydržte tam, kde jste. Konec prázdnin vás nakopne a ukáže

smysluplnou cestu.

VZTAHY: Váš skrývaný temperament vás v létě neopustí. Zvědavost vám otevře oblast erotiky z nepoznaného úhlu. Záležet bude jen na míře vašeho rozhodnutí. Srpen vám zamotá hlavu a znovu vás dostane do situace, kdy se vám může zdát, že se druhá strana proměnila v lhostejného milence. Pomoci si můžete svým experimentálním přístupem. Vaše výzkumy mohou rozhýbat dynamiku vztahu.

ZDRAVÍ: Šetřete žlučník. Jeho úkolem je rozmělňovat tuky a tím napomáhat jejich trávení. Dopřejte si energetický výdej a třebas i po letech se znovu rozhýbejte. Vybíjená, házená, jednoduše jakýkoliv pohyb vám dobře poslouží, a ještě se při tom ledacos nového dozvíte.

LEV 23. 7. – 22. 8.

DOVOLENÁ: Od druhé poloviny června do první poloviny července se vám bude líbit všude, kde budete. Vaše hravá povaha se ukáže jako skvělý společník do nepohody. Na konci prázdnin už nemusíte mít tolik možností prosadit své nápady a záměry.

PRÁCE: V srpnu se zaměřte na spolupráci s kolegy. Možné napětí bude pramenit z nevyjasněných cílů a kompetencí. Každý z vás to může myslet dobře, ale musíte se na tom dohodnout. Pozornost věnujte úkolům, které na vás dotírají. Budete mít možnost s nimi pořádně zatočit.

VZTAHY: Srdeční záležitosti vás nenechají dlouho zahálet a opět ožijí s příchodem druhé poloviny června. Venuše vstoupí do Lva a nad vámi zcela nevypočitatelně zvítězí vášnivost. Při pohledu na vlastní situaci můžete přehánět a dramatizovat události. Příčinou může být dotíravý pocit vlastní trapnosti a to Lvi nemají rádi. Radou je: Neriskujte víc, než na co stačíte. Nesledujte ‚lesk‘ lásky, ale její vnitřní podstatu a své nadšení si nezpochybňujte.

ZDRAVÍ: Vyhledejte řepík a měsíček lékařský. Obě byliny jsou vhodnou příměsí do jaterních čajů. Jejich popíjení deset dní v měsíci vám značně prospěje. Mimoto mají ochranné účinky a jejich odvar je možné použít i do koupele.

RAK 21. 6. – 22. 7.

DOVOLENÁ: Neodkládejte svou dovolenou. Hned na začátku prázdnin zkuste štěstí, najděte si last minute a změňte prostředí. Stejně vám prospěje turistika a pohled do hor jako se točit kolem vylepšování stavu rekreační chalupy či chaty.

PRÁCE: Dobře si rozmyslete, za jakým účelem využijete své nasazení. Co bude v červenci jednoduché, může srpen pěkně vyostřit. Je třeba mít v záloze různorodé plány. Pozornost si zaslouží tzv. ‚nezbytně nutné‘ výdaje. Otázkou je, zda musíte mít vše, co se pro vaše oči třpytí.

VZTAHY: Dny kolem vašich narozenin budou hrát rozhodující roli. Plně se postavíte za to, čemu ve vztahu věříte, a z pasivní polohy přejdete volně do ústřední role. Začnete víc rozhodovat. Ti, kteří sice mají vztah, ale bydlí sami, budou ještě samostatnější, ale neměli by zapomínat, že i druhá strana chce mít vedle nich své důstojné místo. Nepřežeňte to s emancipací a citovým vedením.

ZDRAVÍ: Jako prevence proti zánětlivým reakcím mají své nezastupitelné místo omega-3 mastné kyseliny. Mastné kyseliny jsou důležité pro elastičnost buněk a regulují krevní tuk. Pokud si nepotrpíte na ryby, obstarejte si v lékárně náhradu.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

DOVOLENÁ: Letos byste potřebovali aktivní dovolenou. Mars procházející Pannou vás vyprovokuje k různorodým aktivitám, které by měly uspokojit v první řadě vaše potřeby. Budete mít dost sil a vybrané místo své dovolené si plně užijete. Nezaměňte však dovolenou za

službu svým blízkým.

PRÁCE: Začátek prázdnin vás nenechá klidnými. Pokud nebudete mít dovolenou, budete v práci jako drak. Od druhé poloviny července si hleďte toho, zda se příliš nepřepínáte. Nemusíte všechno udělat jen vy sami.

VZTAHY: Polovina července a zvláště první srpnový týden ve vás probudí rebela. Aniž by to příliš lidí vědělo, podniknete něco, co překračuje obvyklé normy. Vaše skrývaná vášnivost je silou, která dokáže druhé pohlaví fascinovat. Chcete-li změnu, nemůžete si vybrat lepší čas.

ZDRAVÍ: V srpnu si všímejte zátěže. Nervový systém může dostat zabrat. Vyzkoušejte kozlík – má tlumící účinky, což můžete ocenit hlavně ve chvílích, kdy se budete cítit pod psa. Ale nepřežeňte to s ním, ve větších dávkách může způsobit bolesti hlavy a malátnost. Budete-li se cítit mizerně dlouho, raději jděte k psychologovi.

VÁHY 23. 9. – 22. 10.

DOVOLENÁ: Začátek prázdnin přinese citový nápor. Jak uspokojit požadavky všech členů rodiny? Jisté je, že vás ke kompromisu a toleranci nikdo nebude muset dlouho přemlouvat. Vydržte citové naléhání. Přelom července a srpna bude daleko příznivější.

PRÁCE: Váhy narozené v zářijových dnech by měly být pozornější. Léto nebude jednoduché a tlak na to, co mohou a nemohou, jen a jen vzroste. Udržte si odstup a nezbavujte se zbrkle práce, která přináší obživu.

VZTAHY: Zářijovým Váhám ukáží vztahy svou pravou podobu. Změny přinesou svobodnější život. Ostatní Váhy mají na to, prolomit chaotickou rychlost doby a zaneprázdněnost lidí v okolí. Jejich nabídce málokdo dokáže odolat. Váhy, které mají vedle sebe pubertální dorost, by se měly připravit na ostré střety mezi vlastními normami a jejich revoltou.

ZDRAVÍ: Veškeré změny v organismu se projevují na pokožce. Pro vás je bříza, respektive březové listí, zdrojem pro zklidnění kožních chorob, akné a také i celulitidy. K probuzení lenivého lymfatického systému můžete použít krtičník uzlovitý. Je velmi účinný při otocích, infekčních onemocněních a zánětech.

STŘELEC 23. 11. – 20. 12.

DOVOLENÁ: Ve druhé polovině června a začátkem července se vám podaří nadchnout se i pro nejbanálnější typ dovolené. Zůstanete nad věcí, neboť dokážete využít nabízený čas. Druhá polovina srpna v sobě skrývá příznivou atmosféru pro cestování a sportovní dovolenou.

PRÁCE: Doba není lehká, ale vy byste nad sebou neměli lámat hůl. Proklouznete létem s dobrými výsledky. Dostihnout vás mohou jen rutinní práce a činnosti. V takových chvílích můžete nasekat hromadu chyb z nepozornosti či nedbalosti.

VZTAHY: Od 14. června do 9. července vám Venuše dopřeje několik možností, jak se blýsknout a okouzlit druhou stranu. Láska ve vašich

představách by měla být hravá, vášnivá a upřímná. Rizikem může být jen to, že zapomenete myslet na zbytek světa. Určitá míra

reality by měla ve vašem milostném rozpoložení hrát vždy svou roli. Srpen vám dokonale dobije baterky.

ZDRAVÍ: Na vašem jídelním stole by se měly během léta pravidelně objevovat plody moře – langusty, chobotnice, garnáti, krevety, krabi,

ryby a raci. Jsou zdrojem bílkovin a ve spojení s avokádem či mangem si skvěle pochutnáte.

ŠTÍR 23. 10. – 22. 11.

DOVOLENÁ: Červenec probudí vaši fantazii a touhu realizovat nápady, které jste v sobě dlouho nosili. Pocit, že musíte všechno vidět a všude být, bude silou, kterou v dobrém smyslu ovlivníte své nejbližší.

PRÁCE: Podnikavým Štírům bude léto přát. Novoluní 11. července vám dodá energii k prosazení vašich záměrů. Drobné maličkosti a obyčejné činnosti vám přinesou nečekané zisky.

VZTAHY: Dostanete šanci ujasnit si, koho vlastně chcete mít po svém boku. Tolerovat drahé polovičce některé manýry vám může přijít jako to nejmenší, co byste měli udělat. Budete-li v takovém stavu, je jasné, že opravdová láska si u vás našla pevné místo. Ve stávajících vztazích budete pokukovat po tom, kde vyhodit kotvu. Svatba o prázdninách bude mít romantické zabarvení.

ZDRAVÍ: Masáže a plavání vám během léta výrazně prospějí. Chcete-li do organismu dostat energii a vitaminy, masírujte tělo ve dnech od

novoluní do úplňku. Zbavujete-li tělo tuků a škodlivin, odlehčete stravu ve dnech úplňku a následně až do dalšího novoluní.

KOZOROH 21. 12. – 19. 1.

DOVOLENÁ: Zapomeňte na pokušení experimentovat a dopřejte si dovolenou na osvědčeném místě. Vsadit na jistotu v nejisté době není chybou. V červenci naberete potřebnou energii. V srpnu hleďte na počet lidí, kterými se obklopíte. Ke slovu se dostanou vaše samotářské sklony.

PRÁCE: Prosincoví Kozorozi by si měli nechat finanční rezervu na srpen, který může jejich situaci na chvíli vyostřit. Obecně by měla být první polovina prázdnin úspěšnější než ta druhá. Myšlenky na změnu místa odložte až na příchod podzimu.

VZTAHY: V druhé polovině července a první týden v srpnu se na vás opět usměje štěstí. Ve vztazích vynikne jejich praktičtější poloha a to, jak o sebe dokážete vzájemně pečovat. Kozorohy narozené mezi 22. a 27. prosincem čeká zkouška. Vystaveni budou situacím, kdy si mohou připadat zcela bezmocní.

ZDRAVÍ: Vaše oči, které jsou během práce stále upřené do rozzářeného monitoru, budou volat po světlíku lékařském. Jeho účinky jsou protizánětlivé a lidové léčitelství ho doporučuje právě při oční únavě, zánětu spojivek či slzného váčku.

VODNÁŘ 19. 1. – 18. 2.

DOVOLENÁ: Začátek prázdnin bude jak vítr, který zaduje do vašich plachet. Dostanete se do pohody. Rodinné dovolené ponesete s nebývalou lehkostí a humorem. V srpnu se víc projeví touha věnovat čas svým zájmům a kamarádům.

PRÁCE: Nenechte se odradit drobnými neúspěchy. Vaše věc není ztracena, jen během léta bude vyžadovat plné nasazení a rozhodnost

vaší vůle. Nepolevte ve snažení. Dveře, které nešly otevřít, může rozkopnout atmosféra srpna a na to je třeba být připravený. Odvážnému bude štěstí přát.

VZTAHY: Začátek léta zjitří vaši pozornost. Prázdniny budou vyvolávat touhu soutěžit a dokázat drahé polovičce rozsah vašich schopností. Posílit může i vaše potřeba věnovat se profesi a pak je jasné, že city půjdou na druhou kolej. Potravou vztahů je cit. Zavedete-li dietní režim, bude ochladnutí druhé strany naprosto pochopitelné.

ZDRAVÍ: Dodržujte pravidlo vybírat si k jídlu z nabídky sezonního ovoce a zeleniny. Nenechte se strhnout k rychlým dietám. Zbrklost a spěch se odrazí nejenom na kvalitě vaší práce, ale hlavně na chodu organismu.

RYBY 19. 2. – 20. 3.

DOVOLENÁ: Konec června a první polovina července vám vnese do duše pohodu. Vrtochy počasí dokážete ustát . Hlavním kritériem dovolené bude to, že máte konečně prázdnou hlavu. Uvolnění se spojí s pohodou. V srpnu se připravte na to, že se budete muset víc

přizpůsobit svému okolí.

PRÁCE: Začátek léta bude úspěšný. Dohnat vás mohou až srpnové dny a možné spory se spolupracovníky. Nálada v ovzduší nebude

příliš tolerantní. Víc než slovy argumentujte jednoznačnými činy.

VZTAHY: Během léta budete daleko vnímavější a možná vám začne víc záležet na míře intimity vašeho vztahu. Citlivě budete sledovat čas, který vám partner věnuje. Možné obtíže budou pramenit právě z toho, že nebudete chtít být sami víc, než je pro vás únosné.

ZDRAVÍ: Pozornost si zaslouží stav vašich kloubů. Zaveďte si během léta pravidlo, že začnete užívat specializované přípravky v prevenci

proti artróze. Pravidelné užívání kalcia zároveň doplňte ještě o magnezium.

