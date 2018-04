VIDEO: Aknózní pleť vám v salonu vyčistí, obrousí i prokrví

Co vás čeká... Chystáte se na kosmetické ošetření, na masáž nebo třeba ke kadeřníkovi, ale nevíte, co vlastně čekat? Sledujte nový seriál, ve kterém se díváme na zoubek častým i méně tradičním metodám. Máte tip na ošetření, které by vás zajímalo? Napište na ona@idnes.cz.