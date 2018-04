Co vám pomůže zhubnout?

Po 16 hodině nejezte ovoce a žádné sacharidy - k večeři stačí zelenina nebo maso.

Na ledničku si nalepte svoji fotografii v plavkách - věřte, že od večerního mlsání a bádání v ledničce vás to odradí.

Nebojte se chodit na party, pořádně to roztančete (tuky, třeste se) a když pijete alkohol, tak pijte 3x takové množství vody... Nevypijete tolik alkoholu (a tedy kalorií) a kocovina nebude tak velká.

Když máte rádi sladké, neodpírejte si ho, ale jen po obědě (ne večer) a oběd by měl být v tom případě pouze poloviční či 3/4 (i když budete mít třeba po něm ještě hlad, sladké vás zasytí).

Stále něco dělejte (a nemusí to být cvičení) - choďte po obchodech, jděte do kina, apod. - budete mít méně času ležet doma a přemýšlet nad tím, co kde sníst.

Žehlení, vytírání, uklízení neberte jako práci, ale jako prostředek pro hubnutí. A hned to půjde lépe. Po každém jídle si jděte hned vyčistit zuby, přestanete mít chuť na další nášup.

Masírujte se a mažte se, je to věc příjemná a hlavně pro tělo užitečná. Jednou týdně si dejte pročišťovací den (pijte jen vodu nebo jezte jeden druh potraviny - rýži se zeleninou, ovoce apod.). Pijte kávu (bez cukru) a k ní hodně vody. Jednou za týden si dejte k večeři čerstvý ananas - je to výborný spalovač tuků.

A samozřejmě, jak všude píšou a co stále platí - jezte méně a snažte se cvičit :-)