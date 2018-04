Co vám pomůže dobít baterky? Vitaminy!

Na vlastní kůži jste asi pocítila, že jarní únava není jen mýtus a výmluva lenochů. Potřebujete dobít baterky, chybí vám totiž vitaminy.

Pokud už k celkové pohodě nestačí dávka vitaminů z normální stravy, možná je čas na užívání vitaminů či potravinových doplňků v kapslích. Ty bychom ale rozhodně neměly cucat jako bonbony a jednou se vrhnout na "céčko" a pak přesedlat na super "mulťák", co nám ho doporučila tchyně. Ne všechny nadbytečné vitaminy umí tělo vyloučit, takže se můžeme klidně předávkovat například oblíbeným "béčkem".

I u potravinových doplňků platí, že by o našich kombinacích zdraví v pilulkách měl vědět buď náš praktický doktor, nebo lékárník. Není třeba hned letět do ordinace a svěřovat se lékaři, že nevíte, zda kombinovat hořčík se železem, ale minimálně při koupi dalšího přípravku informujte lékárníka, co už užíváte.

Jak vybrat ten nej…

Na trhu se to zázračnými preparáty jen hemží. Jenže jak se v tom množství vyznat. Asi nejdůležitější by měl být fakt, proč preparát bereme. Únava? Zhoršení pleti? Časté nachlazení?

Dalším důležitým faktorem při výběru toho nejlepšího potravinového doplňku by mělo být, kolik přídavných látek preparát obsahuje. Proč do těla dodávat další zbytečná barviva, konzervanty, cukr či alergizující látky? Když je přípravek vyroben přírodní cestou, zlepšuje se vstřebávání i účinek samotných vitaminů.

Důležitá je ovšem i cena. Zkuste si srovnat jednotlivé typy od různých výrobců, možná budete překvapené, jak lze ušetřit. To se týká i balení - porovnejte si například některé multivitaminové preparáty za několik desítek korun s těmi dražšími. Ve většině případů zjistíte, že ty dražší vycházejí v přepočtu na dávku v jedné kapsli či v tabletě mnohem levněji.

Vyzkoušejte i potravinové doplňky s postupným uvolňováním. To znamená, že je stačí brát 1-2krát denně. Tělo se tak vyhne vitaminovému šoku a zbude pro ně vždy optimální množství.

U minerálů se zajímejte i o jejich vstřebatelnost. Tu nejlepší mají koloidní minerály v tekutém stavu. Sice bývají nejdražší, ale neublíží a tělo je spotřebuje všechny!

Co na co zabírá

Nedostatek vitaminů a minerálů způsobuje - a to nejen teď na jaře - celou řadu zdravotních a psychických obtíží a koneckonců má za následek i kdejakou vadu na kráse, jako je horší kvalita pleti nebo vypadávání vlasů. A jak se v nich vyznat? My to víme a ty nejdůležitější doplňky vám poradíme…

Vápník potřebujete, když trpíte nespavostí, častými zlomeninami a máte problémy se zuby

Měď zabírá na chudokrevnost, únavu, posiluje vlasy a snižuje cholesterol

Chrom prospívá zejména psychice. Pomáhá při úzkosti, ale i nezvladatelné chuti na sladké, bojuje proti cukrovce

Křemík zabrání vypadávání vlasů, lámavosti nehtů, vysoušení pokožky a kožním chorobám

Železo je doslova typický jarní prvek. Naordinujte si ho při stálé únavě a blednutí

Zinek dělá zázraky, pokud máte problémy s kůží. Podporuje hojení ran, léčí kožní záněty (i akné), ideální je jeho kombinace se selenem, kdy vás navíc ochrání proti únavě i častému nachlazení

Vitamin C lze užívat dlouhodobě, ve zvýšené míře pak vždy, když na nás něco "leze". Opatrně s ním zacházejte v případě, že trpíte na ledvinové kameny

Vitamin B6 a B12 pomáhá ženám, které dlouhodobě užívají hormonální antikoncepci

Éčka bere každý, kdo má problémy s opary, praskáním koutků, psychickou únavou či špatnou koncentrací

Kdy si vybrat multivitamin?



Rozhodně když vám chybí víc prvků najednou. S optimálním přípravkem by vám měl pomoci raději váš lékař. Multivitaminů je na trhu opravdu nadbytek a ne každý vám sedne. Než byste se dopídila svého ideálního, utratila byste úspory na ten vysněný baloňák…

Na jaře jsou ideální antioxidanty

Jaro je jako stvořené k velkému úklidu organismu. Kdo má pevnou vůli, určitě už prošel nejrůznějšími jogínskými půsty nebo očistnými bylinnými kúrami. Ty ostatní, co týden na zeleninových šťávách prostě nevydrží, si mohou pomoci antioxidanty v kapslích, které svou činností přispívají k ochraně imunitního systému. Jednotlivé složky antioxidační skupiny se vzájemně podporují při potírání volných radikálů. Do této skupiny látek patří vitaminy A, B6, C, E, zinek a selen.

Spolkni prášek…

Denní doba, kdy vitaminy polykáte, není vůbec důležitá. U těch rozpustných v tucích (A, D, E a betakaroten) se doporučuje užívat je při nebo bezprostředně po jídle, protože je organismus dokáže lépe zhodnotit. Nicméně vyplácí se pravidelnost. Takže třeba každých 12 nebo 24 hodin (podle preparátu). Stačí si nastavit upomínku na mobilu, a když zapípá, je čas na piluli…

Pozor na předávkování



Vitaminy B1, B2, B12, C, E, kyselina listová, kyselina pantothenová a biotin jsou i při dlouhodobém užívání neškodné. Také niacin a vitamin B6 snáší organismus i v množství až pětinásobku potřeby bez vedlejších účinků. U ostatních minerálů a zejména u vitaminu A a D si musíme dát pozor. Po měsíci zobání je raději uložte do zásuvky.