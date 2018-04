Co udělat s chřestem

Oloupejte 500 g chřestu a vařte (svázaný do svazečku nití) v mírně osolené a mírně bublající vodě asi 8 až 10 minut, kou nože zkuste, zda už je měkký. Odkrojte hlavičky v délce asi 5 cm a dolní části výhonků rozmixujte se dvěma vejci a 10 cl sladké smetany. Osolte a opepřete. Kulaté zapékací misky vymažte máslem, vyložte kolem stěn hlavičkami chřestu a doprostřed nalijte rozmixovanou hmotu. Vložte do vodní lázně a nechte asi dvacet minut v troubě při 160 stupních. Mezitím si připravte pěnu: na 30 g másla osmahněte jednu jemně nakrájenou cibuli, drobně pokrájenou řeřichu (můžete si ji velmi jednoduše vypěstovat ze semínek sami v misce s navlhčenou vatou) a 10 cl smetany a vše rozmixujte do hladka. Hotový pudink vyklepněte z form y na talíř a kolem něj nalijte pěnu.