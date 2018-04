Co takhle uspořádat čokoládové hody!

Brownies s bílou čokoládou

Příprava: 25 minut + 25 minut pečení

NA 1 FORMU 40 X 20 CM



250 g hořké čokolády, nejlépe se 70 % kakaové hmoty

200 g másla + trochu na vymazání formy

4 vejce

250 g třtinového cukru

80 g hladké mouky

2 lžíce kakaa holandského typu

50 g bílé čokolády

50 g mléčné čokolády



1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Zapékací misku vyložíme pečicím papírem a vytřeme máslem. Hořkou čokoládu nalámeme do misky, přidáme kousky másla a postavíme nad páru. Mícháme, dokud se čokoláda a máslo nerozpustí. Za občasného promíchání necháme vychladit na pokojovou teplotu.



2. Obě čokolády nakrájíme na kousky. Mouku promícháme s kakaem. Do zadělávací mísy vyklepneme vejce, přisypeme cukr a elektrickým šlehačem šleháme, dokud hmota nezdvojnásobí svůj objem. Do našlehaných vajec s cukrem vmícháme rozpuštěnou čokoládu s máslem a přes sítko prosijeme mouku s kakaem. Vmícháme nasekanou bílou a mléčnou čokoládu.



3. Směs pomocí stěrky přelijeme do připravené formy, uhladíme a pečeme v předehřáté troubě asi 20-25 minut. Pozor na vysušení, brownies mají mít na povrchu kůrčičku, ale těsto má být vláčné a uprostřed se trochu chvět. Po vyjmutí z trouby necháme ve formě, nejlépe na mřížce, vychladnout a potom krájíme na jednotlivé kousky.

JAK NA TO:



1. Rozpuštěnou čokoládu a máslo míchejte nad párou dohladka.

2. Pro krájení bílé i tmavé čokolády použijte kvalitní ostrý nůž. Výborná je i studentská pečeť nebo čokolády s různými příchutěmi.

3. Když jsou vejce s cukrem ušlehaná do pěny, postupně do ní vmíchejte čokoládovou hmotu. Nakonec přisypte mouku, kakao a nasekanou čokoládu.

4. Použijete-li k pečení vyšší formu, pečte brownies raději o něco déle.

Nugátová bomba Příprava: 30 minut + doba na ztuhnutí a vychlazení

PRO 6 OSOB



2 žloutky

2 lžíce třtinového cukru

4 lžíce nutely nebo nugátu, asi 150 g

2 lžíce čokoládového likéru nebo amareta

250 g mascarpone

250 ml smetany 40%

1 malý piškotový dortový korpus

čokoládová poleva na ozdobu, hotový výrobek

čokoládové hoblinky na ozdobu

1. Hlubší mísu vypláchneme studenou vodou a vyložíme fólií nebo alobalem. Korpus prokrojíme a vykrojíme dvě kola, jedno menší a jedno větší, podle velikosti obvodu misky.



2. Na hrnec s vroucí vodou postavíme misku se žloutky, cukrem a likérem a vyšleháme je do husté pěny, teplota by neměla přesáhnout 80 stupňů, aby se žloutky nesrazily. Stáhneme z hrnce a do žloutků zašleháme nutelu nebo rozpuštěný nugát. Mascarpone krátce prošleháme nebo promícháme a spojíme s nugátovou hmotou. Nakonec vmícháme dotuha ušlehanou smetanu.



3. Připravenou misku naplníme necelou polovinou krému, uhladíme a zakryjeme menším piškotovým plátem vykrojeným z dortového korpusu. Doplníme zbylým krémem a uzavřeme větším piškotovým plátem. Misku přetáhneme potravinovou fólií a dáme chladit do lednice, nejlépe do druhého dne.



4. Dort vyklopíme z formy na připravený tác a povrch ozdobíme čokoládovou polevou připravenou podle návodu na obalu a hoblinkami čokolády a podáváme. Krájíme ostrým nožem namočeným do teplé vody.

Čokoládový dort s krémem a třešněmi

Příprava:25 minut + 45 minut pečení

NA 1 DORTOVOU FORMU



100 g čokolády na vaření

100 g másla + trochu na vymazání formy

160 g cukru moučka

150 g hrubé mouky + trochu na vysypání formy

7 vajec



Na náplň:



250 g čokolády na vaření

50 g másla

250 g kysané smetany

50 g moučkového cukru

2 lžíce džemu

200 g třešní, kompot

25 g bílé čokolády

čokoládové svitky

1. Předehřejeme si troubu na 170 - 180 stupňů. Formu vytřeme máslem a vysypeme hrubou moukou. Čokoládu nalámeme a necháme nad párou rozpustit. Máslo s cukrem utřeme, přidáme žloutky a vyšleháme do pěny. Přidáme rozpuštěnou, ale zchladlou čokoládu a chvíli šleháme. Z bílků ušleháme sníh a s moukou zlehka vmícháme do vyšlehané hmoty.



2. Těsto vlijeme do formy a pečeme asi 45 minut. Před vyjmutím zkusíme střed těsta špejlí, pokud se na ni nelepí, dort i s formou vyjmeme a necháme zchladnout.



3. Třešně necháme na sítu okapat. Do misky nalámeme čokoládu a přidáme kousky másla. Postavíme na hrnec s vroucí vodou a necháme rozpustit. Necháme zchladnout. Smetanu prošleháme s cukrem a vychladlou čokoládou na krém.



4. Vychladlý korpus vyjmeme z formy, prokrojíme na 3 díly a povrch potřeme džemem. Na spodní díl naneseme na potřenou stranu třetinu krému a ozdobíme částí třešní, přiklopíme dalším dílem džemem nahoru, ozdobíme krémem a třešněmi a přiklopíme vrchním dílem. Povrch dortu potřeme krémem. Ozdobíme třešněmi namočenými v bílé čokoládě i zbylými okapanými a svitky čokolády.

Chlebíček z bílé čokolády a sušenek

Příprava: 15 minut + 4 hodiny na vychlazení a ztuhnutí

NA 1 FORMU O OBJEMU 1 L



750 g bílé čokolády s vyšším obsahem kakaového másla, např. Orion

250 ml smetany 33%

1 vanilkový lusk

2 balíčky polomáčených kakaových sušenek nebo kakaové bebe apod.

1 lžíce tekutého medu

1. Formu na biskupský chlebíček vypláchneme studenou vodou a vyložíme fólií nebo alobalem tak, aby hladce přilnula a okraje přesahovaly formu. Čokoládu nalámeme na kousky a vložíme do misky. Smetanu nalijeme do kastrůlku, vyškrabeme do ní semínka z vanilkového lusku a zahřejeme k varu. Stáhneme z ohně a přidáme čokoládu nalámanou na kousky. Mícháme, až se čokoláda rozpustí, případně ji rozehřejeme nad párou na hrnci s horkou vodou.



2. Na dno formy nalijeme vrstvičku čokolády a poklademe podélně ve středu čokoládovými sušenkami. Povrch sušenek pokapeme lehce tekutým medem a přelijeme další vrstvou čokolády. Takto pokračujeme do spotřebování všech ingrediencí a končíme vrstvou bílé čokolády. Povrch urovnáme stěrkou a necháme chvíli vychladnout. Přečnívající fólii přehneme přes formu a dáme vychladit do lednice na několik hodin.



3.Před podáváním můžeme chlebíček na chvíli vložit do mrazáku. Pomocí fólie vyjmeme chlebíček z formy a ostrým nožem krájíme na jednotlivé porce.

Čokoládový dort s polevou a krémem



Příprava: 30 minut + 40 minut pečení

NA 1 DORTOVOU FORMU



110 g másla

6 vajec

120 g cukru moučka

50 g čokolády

110 g mletých mandlí

40 g strouhanky

1 vanilkový cukr



Na krém:



60 g čokolády

50 g másla

200 g měk. tvarohu

200 ml kys. smetany

100 ml smetany 33%

5 lžiček cukru moučka



Na polevu:



čokoládová poleva, hotový výrobek

1. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Formu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. V míse utřeme máslo s cukrem a žloutky a vyšleháme do husté bílé pěny. Přidáme rozpuštěnou čokoládu a mleté mandle. Bílky s vanilkovým cukrem ušleháme na tuhý sníh a společně se strouhankou zlehka vmícháme do směsi.



2. Těsto urovnáme do formy a pečeme asi 40 minut, před vyjmutím z trouby zkusíme ve středu těsta špejlí. Korpus necháme vychladnout na mřížce, vyjmeme z formy a v půli prokrojíme. Ve vodní lázni nebo nad párou rozpustíme nalámanou čokoládu a máslo. Necháme vychladit.



3. Na krém vyšleháme tvaroh s kysanou smetanou a cukrem a vmícháme ušlehanou sladkou smetanu. Jednu třetinu bílého krému oddělíme a do zbylého krému zašleháme rozpuštěnou čokoládu s máslem. Krémy naplníme do cukrářských sáčků a na spodní část korpusu dokola nastříkáme tmavý krém střídavě se světlým. Přiklopíme druhou polovinou korpusu, postavíme na mřížku a polejeme čokoládovou polevou. Pomocí kornoutku s čokoládovou polevou nebo vidličky vytvarujeme na povrchu dortu vzorek a necháme ztuhnout.