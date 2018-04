Co takhle salát k večeři?

Kozí sýry Ať už si vyberete čerstvé nebo zrající, určitě neuděláte chybu - kozí sýry jsou vždy gurmánskou lahůdkou. Seženete je v supermarketech i v bioobchůdcích, a když si vyberete české výrobce, není ani cena závratná. Pokud sýru končí trvanlivost, bez obav si ho kupte, bude mít jen ostřejší aroma, a to je to, co chcete. Obavy z kalorií hoďte za hlavu. Dobroty z kozího mléka jsou vždy méně tučné než ty z mléka kravského!