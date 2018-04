Co takhle říct partnerovi: Dnes ne, chci si číst

Napište příběh na téma ŽENA, anebo MÁ MATKA (či MÁ DCERA)! Tři autorky odměníme knížkou. Pište na adresu ona@idnes.cz

Můžete se pokusit ještě lépe porozumět svému tělu.

Americká novinářka Natalie Angier popsala tělo ženy, ale ne jako objekt vnímání estetického, ale zajímá se o význam jeho nejrůznějších částí a orgánů, o hormony, o prsa a stejně tak třeba o bod G. V celkem 19 kapitolách popularizuje biologické funkce a objasňuje jejich vliv na odlišný svět žen a mužů...

V edici Encyklopedie moderní ženy, v níž vyšla kniha Angierové pod názvem Žena- intimní místopis, myslí vydavatelství ZonerPress na něžné pohlaví i do budoucna. Jako druhou v pořadí vydalo publikaci o tom, jak spolu komunikují matky a dcery, kterou napsala opět Američanka Deborah Tannen. V Česku vychází s titulem Co to máš zase na sobě? A je určena matkách, které tu najdou i zásady internetové či mobilní komunikace, včetně vysvětlivek co který smajlík (emotikona) znamená, ale také dcerám. Ty si často marně a bez odezvy přejí povýšit vzájemný vztah na důvěrné kamarádství.

K lásce ke své matce se v krátkém úvodu přiznává herečka Květa Fialová: "Matka mi prošlapala cestu a já tu cestu prošlapávám dál pro svoji dceru". Herec a moderátor Jan Kraus zas uzavírá předmluvu k první z knih: "Díky, holky."

Na příště chystá nakladatelství tituly na téma Citoví vyděrači, Stylista do kapsy a další.