Co táhne mladšího muže ke starší ženě?

Trička mám starší, než jsi ty! Tuhle větu rozhořčeně pronáší na plátnech kin herečka Uma Thurmanová.



Ve filmu Prime hraje čerstvě rozvedenou blondýnu, která vyrazí s kamarády do kina a seznámí se tam s mužem svých snů. Jenže ouha, na prvním rande přichází šokující zjištění: její vyvolený je o čtrnáct let mladší!



Co teď? Má věřit svému srdci, nebo má podlehnout společenskému diktátu, který praví, že ve 37 nesmí milovat 23letého muže, protože to není normální?



Podobné otázky si už dávno nekladou jen filmové hrdinky.



"Jeho rodiče se s tím pořád ještě nesrovnali, vadí jim, že Roman nemá vlastní děti a se mnou je ani mít nebude," vypráví mi nad sklenkou vína 55letá úřednice Pavla. Své příjmení prozradit nechce. Bojí se reakce přítelovy rodiny. Ten měl původně dorazit s ní, ale pak si veřejné přiznání rozmyslel.



Pavla se se svým 42letým přítelem seznámila pár týdnů po rozvodu - podobně jako hrdinka filmu Prime. Oslovil ji první. "Půl roku jsem čekala, že mě zase hned opustí, ale nic se nestalo." Dnes spolu už čtyři roky žijí.



Sportují, chodí do společnosti, on je pozorný, milý, starostlivý: "Dělá doslova, co mi na očích vidí." Na rozdíl od bývalého manžela, jehož životní náplní byl alkohol a parta kamarádů. Otázku, proč se do ní o tolik let mladší muž zahleděl, neřeší. A asi dělá dobře.



"Domnívám se, že ve vztahu starší ženy a mladšího muže často mohou hrát roli i jiné faktory než skutečná zamilovanost. Například to, že ta žena je slavná, známá, bohatá - muž získává vztahem společenskou pozici. Nebo to může být ze sexuálních důvodů - když si ti muži netroufnou na své vrstevnice, pak jsou si se starší ženou jistější, protože své mládí považují za dostatečnou hodnotu, kterou nabízejí," tvrdí sexuolog Petr Weiss.



Podle něho může sehrát svou roli i fakt, že mladý muž hledá spíše péči než bouřlivé milostné zážitky. A vybírá si tak starší ženu jako mateřský typ.

Oidipovský komplex

Teorii, že když se mladíček zakouká do ženy středního věku, tak má většinou problematický vztah k matce, potvrzuje i psycholožka Alena Jarkovská: "Nedovedu si představit, že by v takovém vztahu nehrál vztah muže k matce vůbec žádnou roli. Zejména když je věkový rozdíl větší než deset let. Ať už jde o silnou vzájemnou závislost, kdy pečující máma je nahrazena pečující partnerkou, nebo má ten muž s matkou cosi nedořešeného, co ho k o hodně starším ženám táhne."



A Pavla přiznává: "Je pravda, že mateřské péče měl Roman málo, a navíc maminku velmi miloval. Jeho otec byl naopak despota a maminka dávala přednost jemu před dětmi, takže myslím, že si to teď kompenzuje. I v dospělosti ho kontroluje, radí mu co a jak. Mně to sice vadí, ale mluvit mu do toho nehodlám. Myslím, že i tohle je věc, kterou oceňuje. Nesoupeřím s ní. Párkrát jsem na to téma narazila, ale on se o tom bavit nechce. Je to taková jeho 13. komnata, kterou nemá vyřešenou, a je si toho vědom."



Jarkovská k téhle ,oidipovské‘ teorii dodává: "Těžko ale říct, kdo má nebo nemá problémy s vlastní matkou, v tom norma neexistuje. Obecně to vlastně nelze definovat."



Starší žena může být podle ní rozhodně zajímavá i jinými věcmi. Je zralejší než mladé slečny, má jasný pohled na svět, většinou je samostatnější. Jednoduše řečeno už ví, co od života chce.



V obci Rudná kousek od Prahy sedím s dalším ,nežádoucím‘ párem - Janovi Kryštůfkovi je 26 let, jeho přítelkyni Šárce Zahradníkové o 16 víc.



Na první pohled je na nich vidět, že jsou zamilovaní, propastný věkový rozdíl byste mezi nimi nehádali. Už pátým rokem žijí spolu. Napadá mě, že tak trochu teorie o dominanci starší ženy vyvracejí - tady je jasným vůdcem ve vztahu statný mladík, i když jeho přítelkyně taky není žádná uťáplá panička. Vtipkují, smějí se, přiznávají, že šli spát v pět hodin ráno, protože v noci řádili na zábavě.



Co ho k ní táhne? "Mladý holky obrážejí diskotéky, což mě nikdy nebavilo. Taky si užíváme, ale jinak vedeme rodinný život a to se mi líbí, vyhovuje mi to," tvrdí Jan.



Jenže co dál? Co až bude jeho manželce šedesát a jemu teprve 44? "Neřeším, jestli mě někdy opustí kvůli mladší ženě. Dokonce jsem Honzovi řekla, že až ta chvíle přijde, ať mi to řekne normálně v klidu. Nebudu mu v ničem bránit nebo dělat scény. Jsem ráda za každý měsíc, který se mnou stráví," tvrdí Šárka.

Budoucnost? Proč ji řešit?



Že starší žena láká mladšího muže svou sečtělostí a klidem, potvrzuje i třetí pár.



Spisovatelce Mileně Tomešové bude za dva roky padesát, jejímu manželovi Michalovi je třicet.



"Manželka je žena každým coulem a zaujala mě na ní její vysoká úroveň po všech stránkách: kultivovanost, inteligence, krása. To všechno dohromady dává tu její ženskost," říká Michal, bývalý duchovní, dnes policista. Jejich vztah se prý vyvíjel poměrně rychle, za pár týdnů po seznámení si byl jistý, že právě ji chce mít do konce života po svém boku.



Proč si vybral ženu téměř o osmnáct let starší? "Měl jsem předtím vztahy se svými vrstevnicemi, i dlouhodobější, a nikdy mne to neuspokojovalo. U předchozích partnerek jsme si po určité době neměli co říct, vztah se vyprázdnil. S Milenou si rozumíme ve všech směrech," vysvětluje Michal Tomeš.



Přestože jsou manželé, ani jim plány ve vztahu nic neříkají. "O budoucnosti nemluvíme. Michal říká, že žijeme teď. Kdo z nás ví, co bude za týden, za měsíc? Můžu se bát, že mě za dvacet let opustí, protože budu stařenka, zatímco on bude na vrcholu sil, ale pak můžu vyjít na ulici a přejede mne auto... Nemá smysl se tím zabývat. Napadá mě to, když zahlédnu dvacetiletou krasavici a vím, že na ni nemám a nikdy mít nebudu, protože mi je už tolik, kolik mi je. Ale co s tím nadělám? Spoléhám na Michalův charakter a na to, že pokud by se něco takového mělo přihodit, snad se dohodneme bez dramat," konstatuje Michalova žena.



A on dodáva: "Žijeme ze dne na den. O daleké budoucnosti nepřemýšlíme. Spíše se snažíme využít čas současný."



Vytěsňování myšlenek na budoucnost -to mají oslovené páry společné. "Nemám chuť se vysilovat tím, že budu pořád chtít vypadat mladší, nebo si nechat dělat plastiku. I já nechávám budoucnost zcela otevřenou. Když bude chtít odejít, jsem pro, to máme vyříkané. Vážím si toho, že se mnou tak dlouho byl," uzavírá Pavla.

3 příklady z minulého století



* Geniální surrealistický malíř Salvador Dalí nebyl kvůli přísné otcově výchově a jeho varování před nebezpečnými ženami až do svých 25 let schopen navázat vztah, dokud nepotkal o deset let starší Galu. Svou manželku pak celý svůj život až patologicky zbožňoval.



*"Archeolog je nejlepší manžel. Neboť čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější," vtipkovala slavná spisovatelka Agatha Christie. Po rozvodu s prvním manželem se zamilovala do archeologa Maxe Mallowana. Byl o 14 let mladší než ona a žila s ním téměř půl století.



*Autor neméně slavných detektivek Raymond Chandler, citově velmi vázaný na matku, se oženil s dámou dokonce o osmnáct let starší, než byl sám - ovšem až po matčině smrti. Svou Cissi miloval natolik, že její smrt ho v roce 1954 dohnala k alkoholismu.