Pět rad, jak šikovně pořídit pomůcky, aby nás škola nezruinovala

1. "Ono se to nasčítá…"

Stejně jako hromada napomenutí a poznámek může nabobtnat v ředitelskou důtku, možná by se dalo ze školních pomůcek, které najdete nahromaděné v zásuvkách a skříních u vás doma, otevřít slušné papírnictví. Ještě než se tedy vydáte do obchodu, udělejte si domácí inventuru. A třeba vám doma zbyly i úplně nepoužité tempery, protože učitelka na výtvarku se loni zbláznila do lepení koláží. Letošní školní nákup tedy začněte u vás doma.

2. Dvakrát měř, jednou plať

Buďte stejně mazaní jako obchodní řetězce. Nenechte se zlákat nejlevnější položkou, kterou někde zahlédnete. Najděte si chvilku a proberte se na internetu školní nabídkou. Po ruce mějte seznam toho nejdůležitějšího, který dostanete ve škole, a ceny si poznamenávejte. Například na serveru AkčníCeny.cz můžete rovnou hledat konkrétní věci jako sešity nebo pastelky, aniž byste čas mrhala dlouhým pátráním. Vyberte si pak obchod, kde vás vyjde levněji více položek. Přípravou před nákupem si uděláte i přehled o tom, kolik co stojí. Třeba ze sešitů se může vyklubat velmi nepříjemná položka: v letácích lze najít stejný sešit za 1,90 Kč, ale i o desetikorunu dražší. A když je kupujete na několik předmětů najednou, může se cena vskutku nepříjemně zvýšit.

3. Bordel v bytě, šťastné dítě

Tahle teorie všem matkám v obdobích trudomyslnosti opět posiluje víru ve světlé zítřky, ale tak úplně bohužel neplatí. Malý školák potřebuje jasný a pevný denní řád a pohodu. Jestli věříte tomu, že každodenní několikaminutové kompletování dvou stejných čistých ponožek do páru z vašeho potomka vytrénuje matematického olympionika, musíme vás zklamat. Lepší bude s jistotou vědět, do které zásuvky sáhnout a bezpečně najít. Učebnice a školní potřeby se vyplatí roztřídit a obalit v policích, rohy sešitů neožmoulané v příslušných boxech. Pokud máte v dětském pokojíčku v tomhle směru co dohánět, začátek školního roku je k tomu ideální čas.

4. Nezanedbávejte svačiny

Zdravá a levná svačina pro vašeho génia není žádná raketová věda. Stačí si jídelníček týden dopředu naplánovat, aby byl vyvážený a trefoval se mu do chuti, a nakupovat striktně podle nákupního seznamu. Umolousaným papírovým lístečkům už dávno odzvonilo, nejpraktičtější jsou nákupní aplikace v mobilu. Těch najdete bezpočet. Když ale hlídáte cenu stejně jako kalorie, nejvýhodnější pro vás bude mobilní verze a mobilní aplikace portálu AkčníCeny.cz, která přímo sleduje i ceny potravin.

5. Udávejte trendy

Slýcháváte doma vzlyky, že Andulka ze druhé lavice má zase něco nového a neokoukaného, co vzbudilo majetnické touhy i u vašeho děcka? Těžko mu vysvětlíte, že Andulčini rodiče podědili sjezdovku ve Švýcarsku a od té doby jim největší starost dělá kompozice skalniček v zenové zahradě u nich za domem. Nenechte se vyhecovat – hecujte vy ostatní. Staňte se třídními trendsettery a udávejte módní diktát. Kolik stojí mít všechny desky na sešity v laminovém obalu s podobenkou vašeho synka v kostýmu Spidermana z loňského maškarního bálu? Pět minut u počítače a deset minut v copy centru. A co bačkůrky pošité blýskavými korálky ve tvaru tulipánů? Návrh a možná ještě rozpíchané ruce. Pokud své zručnosti nevěříte, stačí, když budete vybírat věci s nápadem. Například set batohu a penálu sladěného ve stejném designu pořídíte už za 349 korun.