Co srdci škodí a prospívá

Jak poznám, že je zle?



Kdekoho občas píchne u srdce. Není potřeba se hned děsit: nemusí to ještě znamenat infarkt. Ve skutečnosti to může být například pouhé "skřípnutí" nervu.



Píchání u srdce při pohybu či dýchání je typické hlavně u mladších osob a u žen. Varovný signál vypadá obvykle jinak: nejprve se za hrudní kostí objeví jakýsi neurčitý tupý tlak, prostě pocit "kamene na hrudi".



Dále svírání či pálení. Bolest někdy vystřeluje do zad, levého ramene, čelisti či rukou. Cítíte se možná i slabí, je vám na zvracení, potíte se a zoufale potřebujete na čerstvý vzduch.



Pokud tohle všechno přichází zrovna v době, kdy se nějak fyzicky namáháte, může to být příznak buď nedostatečného prokrvování srdečního svalu (anginy pectoris) nebo hrozícího infarktu. Rozhodně je třeba jít na lékařské vyšetření. O čas se hraje ve chvíli, kdy bolesti přibývá a interval mezi jejími jednotlivými nápory se zkracuje.



A skutečně zle je pak v okamžiku, kdy vás tyto problémy zastihnou při minimální zátěži, nebo dokonce v klidu. To už může být rozvíjející se srdeční infarkt a je třeba neprodleně přivolat doktora, nejlépe prostřednictvím záchranné služby.



Pozor! Lékaři rozhodně nedoporučují, aby se člověk s potížemi vydal do mnoha kilometrů vzdáleného zdravotnického zařízení vlastním autem, nebo snad dokonce pěšky.