Anketa: Co si Češky přejí od Ježíška? Klid, nový tablet i výlet k moři

Nepřekvapilo nás, že nad materiálními dárky zvítězily ty, které Ježíšek pod stromeček bohužel donést nemůže. Mezi ženami a dívkami, které jsme oslovili na ulici, převládaly odpovědi jako „klid a pohoda“, „zdraví blízkých“ nebo „radost, dobrá nálada a humor“. Zatoužily i po tom, aby už bylo zase teplo nebo aby se všichni měli rádi.



Na Facebooku byly odpovědi o něco konkrétnější: Eva by si přála miminko, Mirka novou práci. „Přála bych si mít u stromečku krásnou rodinnou pohodu, hodně lásky, zdraví pro všechny členy rodiny a pár drobných dárečků,“ napsala čtenářka Marie.

Když už jsme u dárečků – ty, které si ženy přejí, jsou často z kategorie „potřebuji to, ale sama bych si to nekoupila“. Třeba tablet nebo nový telefon. „Protože z mého už vypadávají sklíčka,“ svěřila se nám se smíchem jedna z oslovených dam.

Ostatně i redaktorka módy Marie si napsala o nový laptop, protože „ten můj už je rozmazlenější než palácový psík a funguje jen položený doma na měkkém gauči v jedné konkrétní poloze“. Adminka Kavárničky Bára uvádí přání o něco prozaičtější: sušičku.

A mnoho z nás by pod stromečkem uvítalo nějaký ten zážitek. Nejlépe cestovatelský. „Letos si přeju velký dárek – letenku do Barcelony,“ prozradila nám jedna z kolemjdoucích. Ani Petra, která má u nás na starost rubriku zdraví, by nepohrdla pěknou dovolenou: „Mým snem je dostat od Ježíška zájezd k moři, kam bych s rodinou mohla hned v lednu odjet.“

To šéfredaktorka Pavla by nejraději spojila příjemné s užitečným. „Přála bych si letní měsíční kurz španělštiny – ideálně někde v Andalusii,“ říká a pro volné chvíle na pláži by si s sebou vzala novu knížku o Bridget Jonesové. Jen Madlu, která pro nás píše o dětech a vaření, tentokrát nebudou hřát sluneční paprsky, ale stylové oblečení: „Miluji jakékoli měkké dárky, letos bych to viděla na červený maxisvetr. Radost mi udělá taky teplé a barevné pyžamo, ve kterém klidně strávím celé dopoledne, a k němu obrovské vlněné papuče.“