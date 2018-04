Co se znovunalezeným manželem?

Svírala jsem sluchátko jako v mrákotách, když vysvětloval, že ho k tomuhle útěku do Ameriky dohnaly okolnosti, dluhy, které nedělal, a nepříjemní věřitelé.

Sliboval, že všechno bude dobré, že musíme jen pár měsíců vydržet a potom se vrátí. Přišel mi od něj ještě dopis, Honzíkovi poslal nějaké oblečky a tím to skončilo.

Už jsem o něm neslyšela a neměla jsem tušení, kde bych ho mohla hledat. Žádná adresa ani telefon, kde by byl k zastižení. Po šesti měsících jsem se dostala to takové finanční krize, že jsem už nebyla schopná platit nájem v našem bytě a musela se přestěhovat k rodičům.

Podporovali mě, jak se dalo, a hned jak to bylo možné, dala jsem Honzíka do školky a nastoupila do práce. Byly to krušné roky. Z práce hned domů, aby si mamka od Honzíka odpočinula, když byl nemocný. Pracovala jsem i o víkendu, abychom si přilepšili a mohla jsem našim přispívat alespoň malou částkou na nájem a oplatila tak dobu, kdy jsem jim visela plně na krku.

Velký Honza se mi neozval tři roky a rodiče mě donutili, abych podala žádost o rozvod. Byla jsem tak vyčerpaná, že bych to snad ani nikdy neudělala, ale bála jsem se dluhů, které by na mě mohly jako na manželku přejít.

Byl to dlouhý proces, ale po roce, kdy soud nechal manžela neúspěšně v Americe hledat, nás rozvedli.

Honzík šel do první třídy, já si našla po mnoha letech samoty přítele a všechno začínalo být zase v pořádku.

Těsně před prázdninami mi ovšem osud zasadil další ránu. Objevil se Honza. Vrátil se z Ameriky i s novou manželkou. Přišel s kyticí růží, moc se omlouval a vyprávěl srdceryvný příběh, jak těžké to tam bylo, jak neměl kolikrát co jíst ani kde spát, neměl ani peníze na telefon, aby mi zavolal a v dopise se styděl psát, že je mu bídně a nemá peníze.

Když se jeho finanční situace zlepšila, chtěl se se mnou spojit, ale zjistil, že jsem se s ním rozvedla. Nechtěl se mi proto tedy plést do života a snažil se začít nový život s novou manželkou. Teď jsou zpátky a chtěl by vídat Honzíka a oplatit mu všechny ty ztracené roky. Poraďte mi prosím:

