Změny v českých ložnicích: tabu se stává normou a vytrácí se láska

Změna režimu otevřela dveře pornoprůmyslu. To, co před pětadvaceti a více lety viděla jen hrstka šťastlivců na kanálech západních televizí, se dnes servíruje stejně samozřejmě jako chléb s máslem k snídani. Podle sexuologů se na porno občas dívá většina mužů. A vliv pornoprůmyslu způsobil, že normou se stávají sexuální praktiky, dříve vnímané jako okrajové, případně ty, jež spadají do kategorie sexuálních úchylek.

Proměny v české ložnici Přibyly erotické pomůcky

Pornoprůmysl povýšil tabu na normu

Pilulky a osvěta (antikoncepce, viagra apod.) znamenají svobodu i vyšší sexuální aktivitu ve stáří

Ekonomická krize přinesla stres a s ním i ztrátu chuti k milování

Honba za orgasmem ženy vnesla do ložnic teorii i urputnost

Mizí ochlupení - mění se ideál krásy

Chcete příklad? Zakladatel české sexuologie profesor Josef Hynie před padesáti lety prohlásil, že muži, kteří "pronikají pohlavním údem ženě do konečníku nebo dokonce do úst, jsou jedinci duševně zaostalí". Nazval je přímo psychopaty a debily. Posuzováno pohledem profesora Hynie by dnes byla slaboduchá většina populace: 70 procent obyvatel České republiky má zkušenost s orálním sexem, 23 procent mužů a 17 procent žen někdy vyzkoušelo sex anální. Kde to asi viděli?

Obchodníci se sexuálními pomůckami tvrdí, že propriet pro anální sex a sado-masochistické praktiky se prodává stále víc. Přibývá i speciálních S-M prodejen; už nejsou jen součástí obchodů s erotickými pomůckami, jako tomu bylo ještě před pěti či deseti lety. Nabídka vychází vstříc poptávce. Potíž nastane, když si partner, neboť většinou je to muž, začne myslet, že vzdechy pornoherečky při výše uvedených hrátkách jsou opravdové. Ne, nejsou. Ta dáma za to dostala dobře zaplaceno.

Pornopohádka se smutných koncem ve skutečné ložnici

"V mé gynekologické ordinaci se mě často mladé ženy ptají, jak na anální sex," vypráví známý pražský gynekolog Zlatko Pastor. "To se mi dřív nestávalo. Je to dáno tím, že teď to jejich partneři vyžadují a slečny to začínají brát už jako normu, ne jako perverzi. Ani se nad tím nepozastavují, protože vědí, že se tomu stejně asi nevyhnou." Pastor upozorňuje, že orgasmu takto dosáhne žena zcela výjimečně.

Většina mužů si zřejmě neuvědomuje, že porno, kterým se inspirují, je jen pohádka pro dospělé. A jak ta pohádka často končívá? Ženy se milují, i když nechtějí, provozují praktiky, které jsou jim nepříjemné, a to vše ze strachu, aby je partner neopustil.

"Sex se často stává pouhou technickou záležitostí, honbou za zážitky. Vytrácí se z něj láska a úcta," varuje psycholožka Laura Janáčková.

Jak z toho ven? Stačí se smířit s tím, že nemusíme v posteli předvádět kdovíjakou gymnastiku. Cílem milování má být uspokojení obou partnerů a ne soulož na výkon a plnění něčeho, co je zrovna nový trend. A občasné zpestření je opravdu jen zpestření. Pokud mají chuť oba.

Přibývá také lidí, kteří si "do ložnice" pouštějí sex kouče. To je zcela nová profese. Jde o odborníka, který má poradit, "jak na to". Ale pozor, ne každý z nich je dostatečně erudovaný. V poslední době se ze sex koučinku stal velký byznys. Jako takový přitahuje i laiky, kteří mají hlavně mediálně známou tvář, ale chabé znalosti, jimiž mohou nadělat víc škody než užitku.

A další změna se týká ideálu krásy. Zatímco generace našich maminek si nedělala starosti s tělesným ochlupením, závan "západního" větru a vliv erotických a módních časopisů způsobil, že se ženy před lety chopily žiletek a začaly si vyholovat intimní místa, případně se zdobit tetováním a piercingem. Tento trend potvrzuje i gynekolog Zlatko Pastor, který tvrdí, že neoholenou ženu už dlouho neviděl. "Je jich maximálně kolem patnácti procent a patří spíš ke starší generaci."

Proměna sexu očima prostitutky: Úchylky a okrajové praktiky se staly normou

Začínala jsem před sedmnácti lety v jednom z prvních pražských erotických klubů. Tehdy se nejčastěji žádaly orální sex a klasická soulož v různých polohách. Oblíbené bylo také sado-maso a na závěr vířivka. Muži měli potřebu konverzovat, ptali se, proč tuhle práci dělám, jestli mě to baví.

Dnes taky hodně mluví, ale o sobě. Kolik mají práce a že se potřebují rozptýlit. Už se nejdou jen zbavit sexuálního napětí. Když už si najdou čas a investují peníze, jdou si pro adrenalinový zážitek.

Před nějakými pěti sedmi lety se začali ptát na prostatické masáže. Pokud je žena umí, dokáže muže přivést k orgasmu, aniž by se dotkla jeho penisu. Prostitutek, které tohle dělají, však není moc. Zaprvé není úplně lehké se to naučit, zadruhé to není nic, co by taková slečna zrovna vyhledávala.

Podobné je to s análním sexem, ten je teď také žádaný, a když už to holky dělají, řeknou si větší taxu. Nezměnila se záliba v převlecích. Už jsem byla zdravotní sestřička, policajtka, učitelka. To mě docela baví. Pornoprůmysl způsobil, že normou se stávají sexuální praktiky, dříve vnímané jako okrajové, případně ty, jež spadají do kategorie úchylek.

Linda, 37 let