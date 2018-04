Co se vyrojilo? Produkty Stelton a Georg Jensen

Slavná produktová řada Cylinda Line byla uvedena na trh v roce 1967 a okamžitě na sebe strhla pozornost svým klidným a funkčním designem. Díky úspěchu řady Cylinda Line společnost rychle rostla v Dánsku i na světových trzích.

Po smrti Arneho Jacobsena v roce 1971 byla zahájena spolupráce s mladým designérem Erikem Magnussenem. Jeho prvním dílem pro Stelton byla termostatická konvice z nerezové oceli s unikátním naklápěcím uzávěrem, která byla představena v roce 1977 a stala se nejprodávanějším produktem v celé historii značky. Od té doby Erik Magnussen a Stelton vytvořili širokou škálu výrobků a doplňků ke stolování z nerezové oceli a z ABS plastu. Stelton nabízí pět hlavních designových řad s produkty od více než 20 nejlepších světových designérů.

Řada výrobků Stelton je vystavena v mnoha světových muzeích, jako The Museum of Modern Art a The Cooper-Hewitt Museum nebo Victoria & Albert Museum a British Museum v Londýně.

Espresso Simply

Nyní se na stránkách www.faiyo.cz v e-shopu můžete i vy těšit na výjimečné výrobky této značky. Najdete v něm kromě jiných vychytávek, například nejmenší a první bateriově poháněný přístroj na espreso na světě Espresso Simply anebo super praktickou skládací nákupní tašku Shopper.

Druhou lahůdkou, kterou jsme pro vás připravili, jsou produkty značky Georg Jensen. Georg Jensen je přední značkou, udávající trendy na mezinárodním trhu s luxusním zbožím. Pyšní se dánskými kořeny a věrností k unikátnímu designu, oddanému zejména kvalitě a řemeslné zručnosti.

Skládací nákupní taška Shopper

Více než stoleté zkušenosti značky vycházejí z unikátního designu, řemeslné dovednosti a obdivuhodné kvality. V průběhu mnoha let přispěla k charakteristickému designu a stylu řada talentovaných designérům, např. Nanna Ditzel, Vivianna Torun Bülow-Hübe, švédský princ Sigvard Bernadotte, Henning Koppel a Johan Rohde.

Mezi ikony značky, které nebudou chybět ani u nás, zcela jistě patří mlýnek na sůl a pepř Twist a konvice na kávu nebo čaj Quack.