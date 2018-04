Co se urodilo na Kubě

Případný výlet do západního zahraničí vrhal naše holky do spárů pichlavé závisti - o buticích přetékající barevným, kvalitním zbožím jsme si mohly nechat u nás jenom zdát.

Na Kubě pořád zuří komunistický režim a jeho vlivu se nevyhýbá ani lokální módní scéna - i když někteří optimisté tvrdí, že v náročných dobách tvořivost lidu přímo kvete, oděvní dizajn je odvětvím, které jen těžko vychází s provizorními podmínkami.

Jak máte ušít něco krásného, když nemáte dostatek kvalitních látek, díky informačnímu embargu chybí inspirace zvenčí a klientela nemá na vaše výrobky peníze? Talent na ostrově samozřejmě je a mnozí návrháři se navzdory nepřízni osudu pokoušejí pokračovat ve své činnosti. Kubánci, kterým se "to" podařilo i mimo území domoviny, jsou však především ti, kterým se podařilo z Ostrova svobody včas uniknout.

Narciso Rodriguez

V případě Narcisa Rodrigueze to byli ještě jeho rodiče - samotný návrhář se narodil už v západním světě, newyorském New Jersey. Krátce po ukončení studií zkoušel své dovednosti u Donny Karan i Calvina Kleina, no opravdu rozkvetl až na sólové dráze. Rychle získal několik prestižních ocenění a stal se centrem zájmu klientely, toužící po jednoduchých fazonách, čistých barvách a esenci luxusu a elegance, prezentované bez zbytečných šaškáren a předekorovanosti.

Kubánská krev ho od počátku pravděpodobně zlehka determinovala v tvorbě - tradiční latino linie, záplavy letně bílé a záliba v oslnivých materiálech jsou patrné v mnoha Narcisových kolekcích. Téměř všechny jeho modely si umíte bez námahy představit na sluncem zalité pláži a také volné, ležérně rozevláté obrysy vypovídají o subtropickém naladění talentovaného dizajnéra. Nadevše vyniká jeho precizní krejčovství a prosté tahy.

Narciso Rodriguez je fascinován konstrukcí a minimalistickou architekturou a rád používá bílou a černou - startovní čáru všech barev; protože v nich silueta ženy může vyniknout zcela jedinečným způsobem. Jeho modýlky ráda obléká kupříkladu první dáma Spojených Států Michelle Obama.

Lazaro Hernandez

Další původem Kubánec Lazaro Hernandez (rovněž už vyrůstal ve Státech, emigranty byli jeho rodiče) je spoluzakladatelem brandu Proenza Schouler, který jen několik let po svém založení patří mezi fashionisty nejsledovanější módní značky. Spolu se společníkem Jackem McColloughem si Hernandez (který chtěl být původně lékařem) odvážně razí cestu hustě obsazenými vodami elegantního, formálního oblečení, kterému hoši dodávají atraktivní a lehce avantgardní, neodolatelně svěží švih.

Lazaro Hernandez v začátcích stážoval u Michaele Korse, no už v prvním ročníku školy módního dizajnu si padli do oka s Jackem a několik let tvořili pár i v soukromí. Jejich finální školní práce si získala nebývalý věhlas a kolekce byla dokonce odkoupena obchodním domem Barneys.

V posledních letech způsobili doslova senzaci: nosí je Gwyneth Paltrow, Chloe Sevigny, Charlize Theron a také Rihanna. Hollywoodská smetánka si obléká výtvory kluků na procházku červeným kobercem, avšak také odborná veřejnost jednohlasně jásá nad jejich vytříbeným šatodělným mistrovstvím, viděným u takhle mladých tvůrců opravdu jenom výjimečně. Jejich společné kreace by se daly jednoduše shrnout jako pocta městské sexy dívce se špetkou blýskavého rokenrolu. A také je nosí Michelle O.!

Alejandro Ingelmo

Třetí kubánský módní tvůrce je, stejně jako Rodriguez a Hernandez, výrazně pohledný. To ale není to nejzajímavější, co o něm můžeme říct: návrhář bot Alejandro Ingelmo se dostal do povědomí fashionistů celého světa zejména díky svým neobyčejným obuvnickým vlohám. Má bezpochyby příhodné kořeny - jeho kubánští předci byli obuvníky po celé čtyři generace - a tak hodný syn pěkně pokračuje v tradici.

Alejandrovy boty jsou však všechno, jen ne tradiční: vášnivé a sexy, nikdy ne tuctové, křičí výraznou osobností s nádechem extremizmu. Opravdu celosvětově slavným Ingelma udělala až fiktivní postava - Carrie Bradshaw, která po jeho lodičkách z času na čas zašílela v seriálu Sex ve městě. Dnes jej obouvá Madonna i Guy Ritchie, Mary-Kate Olsen, Kanye West nebo Jay-Z.

Hezoun Ingelmo je také dravě ambiciózní a kromě úspěšných bot se loni vrhl na kabelky. Jeho tenisky vyrážejí dech efektním spojením klasicky sportovního střihu a luxusních materiálů. I u lodiček a sandálů si potrpí na prvotřídní suroviny; všechna kůže pochází výhradně z Itálie a je často nabízená s vysokým leskem, nebo naopak v co nejpřírodnější, nejčistší úpravě, aby vynikla její původní struktura.

Sebevědomé, nápadné, sršící erotičnem - žádný střevíc od Ingelma nezanikne v úzadí, navíc jsou od jiných bot, podobně jako ty od Loubotina nebo Blahnika, lehce rozeznatelné od konkurence. Oddané fanynky si Kubánec získává také smělými vyjádřeními o své cílové skupině. Tvrdí, že jeho výtvory nosí moderní ženy, které v žádném případě nestojí doma u plotny! Prý to vaření může obstarat manžel…