Oblečení do popelnice nepatří. Šest způsobů, jak mu dát nový život

1. Odneste ho do obchodu

Nebojte, na hlavu vám ho nehodí. Recyklace starých látek je v kurzu a řetězců, které se na ní podílejí, přibývá jako hub po dešti. Říká se tomu "shwopping" (kombinace slov "swap" – měnit a "shop" – nakupovat): do obchodu přinesete staré oblečení a za odměnu dostanete slevový voucher na nákup.

Kam u nás můžete vracet oblečení: Marks & Spencer (13. března – 3. září 2014)

Intimissimi (15. února – 31. května 2014) H&M (dlouhodobě)

Vaše obnošené kousky putují k charitativním organizacím, jako je švýcarské I:CO, a ty ho zpracují na nové materiály. Z nich se pak vyrábí nové oblečení, ale také izolace, plasty nebo třeba výplně hraček. Ano, je to chytrý marketingový tah – ovšem s užitečným přesahem. Vlk se nažere, koza zůstane celá, vy se zbavíte přebytků a případně můžete investovat do kousků, které unosíte.



2. Vyhoďte ho do kontejneru

Nemusíte chodit daleko, abyste se zbavili vytříděného oblečení, a přitom pomohli lidem v nouzi. Nádoby na použitý textil už jsou stejně rozšířené jako třeba ty na nápojové kartony. Nespadají pod jednoho provozovatele: někde za ně zodpovídají firmy, jinde neziskovky. Vhazovat do nich můžete nepotřebné oblečení, ale i doplňky, deky nebo ručníky. Všechno by mělo být čisté a v dobrém stavu.

V Praze nejčastěji narazíte na oranžové kontejnery společnosti Potex, žluté, které spadají pod Diakonii Broumov, nebo červené s logem Červeného kříže. Ten v Česku spolupracuje s firmou E+B Textil: oblečení, které se nevyužije pro potřebné, firma zrecykluje při výrobě netkaných látek. Červené kontejnery najdete i v Brně; v menších městech podobné nádoby často spadají pod oblastní charitu.

3. Prodejte ho na Jarmarku OnaDnes.cz

Jarmarky OnaDnes.cz 24. května Praha

20. září Praha 15. listopadu Brno Více zde.



Bleších trhů a bazarů s různým zaměřením je celá řada. Pokud si ovšem potrpíte na typicky "holčičí" nákupy – včetně zkoušení, povídání, dobrého jídla a kávy – Jarmark, který několikrát do roka pořádá internetový magazín OnaDnes.cz, můžeme doporučit všemi deseti. Příjemnou sobotu s námi můžete strávit i v roli prodejkyně: stačí se včas zaregistrovat.



Podívejte se, jak to vypadalo na říjnovém Jarmarku:

VIDEO: Na Jarmark Ona.Dnes.cz dorazila i Zlata Adamovská Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

4. Uspořádejte garage sale

Ve Spojených státech ho považují za osvědčený způsob, jak se zbavit nejen starého oblečení, ale i nejrůznějšího harampádí, které jste vytřídili třeba při jarním úklidu. Víkendový rituál, při kterém se otevírají dveře od garáže, nepotřebné předměty se vykládají na zahradu nebo na dvorek a utužují se sousedské vztahy, přirozeně sedne spíš vesnicím nebo malým městům.



Kam vyrazit na garage sale 27. dubna Černošice

18. května Dobřichovice Více zde.

Čtyřletou tradici má garage sale ve středočeských Černošicích, úspěšné jsou i pravidelné sesterské akce v Dobřichovicích a Zbraslavi. "Naše rodina se stále rozrůstá, pod hlavičkou garage sale už proběhly i akce v Jílovém u Prahy, v Karlíku a v Drahelčicích," říká Barbora Veselá, která stála u zrodu projektu.

Připojit se podle ní může každý, komu se podaří pro garážovou "hrabárnu" nadchnout i sousedy. Investice je minimální: "Bývá v řádu stovek – je potřeba zaplatit plakáty, letáky, umístění na městskou nástěnku a inzerci v místním tisku. Mně se podařilo získat grant, takže za inzerci neplatím," shrnuje svou zkušenost Barbora Veselá.

5. Nakupujte ohleduplně a originálně

Máte pocit, že vaše šatní skříň po jarním třídění zeje prázdnotou? Podpořit oběh použitého oblečení můžete i jako zákaznice. Příjemnou alternativou second handů ve stylu "každý pes jiná ves" jsou projekty založené na důkladném výběru stylových vintage kousků. "Každý kus oblečení vybíráme jednotlivě," zdůrazňuje Martina Feitová, jedna ze zakladatelů mladého projektu Recycle with love.





Název má podle ní vyjádřit jak lásku k módě, tak důraz na myšlenku recyklace: "Lovíme mezi starými kousky a dáváme jim možnost stát se originální součástí něčího šatníku." Ideálním klientem je podle ní osobnost, která si potrpí na kvalitní materiály a zároveň se nebojí vystoupit z davu třeba ve výrazných vzorech nebo barvách.

České zákazníky si projekt, který se inspiruje tradicí anglických a nizozemských výběrových "sekáčů", získal rychle; rádi se prý vrací. Kamenný obchod by zatím hledali marně, ale nakupovat můžou v e-shopu i na akcích, kterých se Recycle with love účastní nebo je pořádá: "V únoru to byl třeba Vintage market on the boat v pražské galerii A(void), další podobnou akci plánujeme na červen," těší se Martina Feitová.

6. Nepodceňujte internet

Prodávat a nakupovat oblečení na webu možná není tak zábavné jako vyrazit na bleší trh, má ale své praktické výhody. Na stránky, jako je oblíbený votočvohoz, nahrajete oblečení během pár minut, v roli zákaznice v něm můžete snadno vyhledávat, prohlížet, dokonce o jeho ceně vyjednávat.

Virtuální lov nových kousků může být dobrodružný – maminky z internetových fór by mohly vyprávět. Patříte i vy mezi ty, kdo jarní sezonu zahajují velkým úklidem dětského pokoje? Oblečení po svých ratolestech můžete poslat dál třeba prostřednictvím bazárku na webu eMimino.cz.