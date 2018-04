Co se stane s tělem, když přestanete cvičit. Už po týdnu ochabují svaly

Nejlepším cvičením pro zhubnutí je spojení kardio cvičení a zátěžových cvičení. Pokud se tomuto stylu pohybu věnujete několik měsíců a poté z ničeho nic úplně přestanete, vaše svaly rychle změknou, pocítíte častější únavu a také neunesete tolik váhy.

Studie odborníků ukázala, že lidé, kteří začali s pravidelným cvičením, zvýšili svou sílu o 46 procent za dva měsíce. Když však přestali náhle cvičit, přišli o celou polovinu nově nabité síly. Platí úměra, že čím déle cvičíte, tím pomaleji se budete dostávat z formy a zároveň pro vás bude snadnější fyzičku obnovit, až se ke cvičení vrátíte.

Postupné snižování pohybové aktivity

Pokud jste fanatik do cvičení, ale v poslední době zvládáte sotva dvacet minut na běhacím páse, vaše fyzička zůstane ještě chvíli v dobré kondici, ale váš svalový tonus a síla nikoli. Postupným snížením fyzické aktivity jste už nejspíše přišli o část svalové hmoty a nabrali trochu tuku. Z tohoto důvodu také možná nezaznamenáte rozdíl na váze, spíše můžete pocítit, že vaše oblečení vám sedne jinak než obvykle.

Dva kilogramy tuku totiž zaberou více místa než dva kilogramy svalů. Pokud chcete zhubnout, musíte zpátky získat své svaly.

Přestali jste cvičit na půl roku

Možná to nebylo vaše rozhodnutí, třeba jste utrpěli zranění, které vám zabránilo cvičit po tak dlouhou dobu. Ať tak či tak, nebuďte překvapeni ztrátou svalů a nabráním tuku. Po tak dlouhé době fyzické nečinnosti je to prakticky nevyhnutelné. Nicméně po vyléčení byste se ve svém vlastním zájmu měli vrátit ke svému cvičebnímu programu.

A co vás čeká pokaždé, když prostě přestanete cvičit?

Vaše svaly zeslábnou

Svalová hmota začne mizet již po týdnu sezení na pohovce. Počkejte dva týdny a nejspíše uvidíte znatelný rozdíl.

„Co se týče ochabování svalů, jde o velmi individuální věc. Stejné je to i s četností pohybu. Než začnete s nějakou aktivitou, zabrzděte, protože pohyb je ryze individuální záležitost. Co jednomu prospěje, může druhému dokonce uškodit. Úplně jinou skladbu pohybu bude mít člověk s třicetikilovou nadváhou a jinou ten, kdo potřebuje zhubnout pět kilo a hlavně tvarovat a rýsovat křivky. Pokud si představím průměrnou ženu, která je zdravá a potřebuje shodit deset kilogramů, doporučila bych jí, aby aerobní činnosti věnovala 20-30 minut a 40 minut posilování. Ideálně třikrát týdně. Při velké nadváze je lepší začínat s malým objemem denně s převažující aerobní aktivitou. A nakonec je důležité si uvědomit, že svaly nerostou při cvičení, ale po něm, kdy si ́uvědomí ́, že dostaly zabrat, a ́rozhodnou se ́, že aby to příště zvládly lépe, zesílí,“ uvedla trenérka fitness centra pro ženy Contours Markéta Brožová.

Stoupne vám krevní tlak

Tento negativní účinek života bez pohybu je téměř okamžitý. Krevní cévy se přizpůsobí pomalejšímu toku, jelikož trávíte moc času posedáváním či poleháváním. Po měsíci necvičení se vaše kondice ocitne prakticky na nule, jako byste nikdy necvičili.

Ztrácíte rychle dech

Za méně než týden fyzické nečinnosti zjistíte, že lapáte po dechu již po vyšlápnutí dvou poschodí. Po dalších pár dnech budou vaše svaly využívat asi o 20 procent méně energie, což znamená, že si tělo začne ukládat tuk. Pokud jste zrovna začali cvičit a pak na pár týdnů přestali, veškerý váš pokrok, který jste učinili, vymizí.

Stoupne vám hladina krevního cukru

Hladina krevního cukru stoupá vždy po jídle, ale poté obvykle rychle klesá, protože vaše silné svaly používají cukr jako svou energii. Pokud jste však svou nečinností přišli o svalovou hmotu, hladiny krevního cukru zůstanou vyšší než obvykle.

Jestliže se nezačnete zase brzy pravidelně hýbat, zvyšujete si riziko rozvinutí cukrovky a dlouhého listu srdečních onemocnění.

Budete podráždění

Stačí dva týdny bez cvičení a vaše nálada citelně ochladne. „Dokázaným faktem je, že správně nastavené tělo umí lépe zvládat stresové situace. Aktivní lidé se tak málokdy setkávají se splínem, depresí nebo neopodstatněným smutkem. Navíc je přirozeně posilovaná imunita, což jednoduše znamená, že vás nemoc nedostane ani ve chvíli, kdy se přímo setkáte s bacily, třeba v tramvaji plné lidí,“ vysvětluje Brožová.

Pravidelná fyzická aktivita dokáže snadno zvednout náladu a tím i podpořit zdraví mozku. Cvičení totiž v těle rozbouří doslova chemický koktejl zlepšující naši náladu.

„V mozku se začnou vyplavovat chemické látky serotonin a dopamin, které jsou zodpovědné za radostnou náladu. A s tím souvisí i zvýšení hladiny látek, které způsobují štěstí a dobrou náladu, endorfinů. Jejich hladina roste už zhruba 10 minut po zahájení cvičení a zvýšená zůstává zhruba půl hodiny po skončení fyzické zátěže. Jde o jakési vnitřní opiáty, jimiž si naše tělo tlumí bolest způsobenu fyzickou zátěží. Odborníci tvrdí, že ve srovnání s morfiem je stejné množství endorfinu až tisícinásobně účinnější. Není tedy divu, že u některých může produkce endorfinů způsobit až závislost na tréninku,“ uzavřela trenérka Brožová.