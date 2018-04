Co vás čeká, když skončíte s kofeinem. Budete lépe spát a zklidníte se

Co za kávu pod jakým názvem dostanete? CAFE LATTE obsahuje totéž, co latte macchiatto, ale liší se nejen tím, že ho dostanete v porcelánovém šálku, ale hlavně přípravou. Zatímco u macchiata se do skla naleje napřed mléko a káva, která se pak dolévá, se připravuje do jiné nádoby, u cafe latte dostanete espresso rovnou ze stroje do šálku a mléko vám k němu teprve dolijí. Obě přísady jsou tím pádem víc promíchány. Obrázek v pěně pak barista vytvoří právě při přilévání mléka.