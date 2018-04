Co se skrývá za bolestí břicha

Žádnou bolest v břiše není dobré podceňovat, na druhou stranu je k takovým příznakům třeba přistupovat pokud možno s klidem a rozvahou. Řada bolestí totiž úzce souvisí s psychikou. Ten, kdo své nepříjemné tělesné pocity úzkostlivě a s napětím sleduje, se může snadno cítit hodinu od hodiny hůře, ačkoli mu po fyzické stránce není třeba vůbec nic. Neurotičtí pacienti si například často stěžují na pravidelné bolesti ve středním nadbřišku a v pravém podbřišku. Psychické potíže vedou také ke komplexu příznaků označovaných jako syndrom dráždivého střeva - patří sem například rozptýlené bolesti břicha, nadýmání, průjem nebo zácpa.

Kdy volat pohotovost

Mnoho břišních potíží má ovšem vážnější organické příčiny. Největší pozornost si zasluhují takzvané náhlé příhody břišní, které mohou být pro člověka osudné, nejsou-li rozpoznány včas.

"Rychlou pomoc odborníka je nutné vyhledat zejména v případě, kdy bolest nastupuje zprudka nebo kdy v krátkém časovém intervalu dosahuje velké intenzity a do několika hodin se nelepší," říká Jan Šváb z I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Z charakteru bolesti lze pak usuzovat na jeden ze dvou základních typů náhlých břišních příhod. V případě zánětu se projevuje trvalá bolest v krajině zaníceného orgánu, která se mírní v klidu a zhoršuje se při pohybu a otřesech, tedy při chůzi, při jízdě autem či tramvají, při kašli. Je-li bolest křečovitá, svědčí spíše pro neprůchodnost nějakého dutého orgánu (uzávěr střeva, žlučovodu, močovodu). Tento druh bolesti bývá většinou pociťován v celém břiše.

Nic nemá bolet příliš dlouho

Slabší křečovitá bolest může být také důsledkem nevhodné stravy. Takovou už asi zažil každý a ví proto, že většinou odezní sama. Pokud se tak v krátké době nestane, může to být signálem vážnější poruchy (střevní infekce nebo otravy). Pak je vhodné vyhledat lékařskou pomoc, zejména je-li bolest břicha spojena s nevolností, zvýšenou teplotou či bolestí hlavy.

Přehlížet by se neměly ani mírné, ale dlouhodobé potíže. Není-li jejich příčina čistě psychická, mohou být projevem chronického nitrobřišního onemocnění, například chronického zánětu, nebo i nádoru," konstatuje docent Šváb. "Bolestí břicha se však mnohdy projevují i onemocnění mimobřišních orgánů, například zánět dolních částí plic, ledvinové kaménky nebo onemocnění páteře."

Ordinace není věštírna

Ten, kdo přijde k lékaři s dlouhodobější bolestí břicha, by neměl očekávat, že se do druhého dne dozví přesnou diagnózu. Určení příčiny potíží může trvat řadu dní i týdnů a vyžaduje pacientovu trpělivou spolupráci, nejčastěji změnu stravovacího režimu, která může potvrdit nebo vyloučit dietní chybu. To, že vás lékař posílá už na desáté vyšetření - a stále "nic neví", by ve vás nemělo vzbuzovat pocit nedůvěry ani předtuchu "nejhoršího".

Na druhou stranu i když se vám po předepsaných medikamentech výrazně uleví, nikdy neodmítejte nebo zbytečně neodkládejte doporučená vyšetření. Řada preparátů totiž dokáže velice účinně a dokonce i na delší dobu potlačit příznaky onemocnění, ovšem neléčí jeho příčinu. Kdo si při takové úlevě začne namlouvat, že mu vlastně nic nebylo, nebo dokonce učiní z tišících prostředků svou každodenní potřebu, může zanedbat vážné onemocnění. V době, kdy se potíže nenechají umlčet léky a přihlásí se důrazněji, může už být na léčení skutečně pozdě.