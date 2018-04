Co se nepočítá aneb kdy vážně nemusíte mít černé svědomí

Existují prohřešky a činy, které se prostě nepočítají, jako by se snad ani nestaly... Například:

Nezdravé jídlo

Fast foody jsou možná hrozbou pro vaše zdraví i linii, ale hamburger po večírku zajistí, že vám ráno nebude zle. Takže se nepočítá. Vlastně se nepočítá nic, co se sní v noci, protože to nespadá do denního jídelníčku. A hlavně: je tma, takže kalorie nejsou vidět.

Nestyďte se ani za to, co jste snědla sama doma, i kdyby to byl celý plech brownies. Nikdo vás neviděl, takže se to vlastně nestalo. Samostatnou kapitolou je pak jídlo po sportu, za hodinu cvičení přece odbouráte tolik kalorií, že frappuccino a kousek dortu jsou proti tomu maličkost.

Alkohol

Všichni Češi vědí, že pivo je zdroj vápníku, sodíku, hořčíku, vitaminu B a dalších přínosných látek. Takže se nepočítá jako alkohol, ale spíš jako potravinový doplněk. Ale ani víno v malém množství neuškodí, na to se můžete zeptat třeba Francouzů. "Sklenička červeného k jídlu pomáhá odbourávat cholesterol, zlepšuje kvalitu krve a zpomaluje stárnutí," uvádí třeba Mireille Guilianová, autorka knihy Francouzky netloustnou.

Koupě hadříků, které potřebujete, se nepočítá. (Ilustrační snímek)

Nákupy hadříků

Koupě oblečení se nepočítá jako utrácení v případě, že ho potřebujeme. A tu barevnou sukni jste potřebovala, protože byl první jarní den, ten přece nebudete trávit celá v černém. Taky samozřejmě tři stejná psaníčka v různých barvách. Ke každému outfitu se prostě hodí něco jiného.

A váš nejnovější úlovek, supervysoké krémové lodičky? Ty jste sice nepotřebovala. Ale za tu cenu? Nekup to!

Úlety na cestách

Nic nedokáže zkazit dovolenou, hlavně tu letní, jako špatné svědomí. Finanční, dietní i jiné úlety ochotně vyčítáme jak sobě, tak našim spolucestovatelům. Ale proč vlastně? Zkuste se držet tří zásad:

1. Opíjet se, trapně tancovat, flirtovat nebo skákat v noci do hotelového bazénu je dovoleno v případě, že nikdo neuvidí fotky nebo videa. Vlastně se to nestalo.

2. To pareo a mušličkový náhrdelník, které si po návratu nikdy nevezmete na sebe, byly dobrá koupě. Pomohla jste totiž rozvoji místní ekonomiky.

3. Jeden až dva kopečky zmrzliny nejsou dietním prohřeškem. Je přece ovocná a vitaminy jsou zdravé. Navíc neobsahuje ani gram mouky.

Sledování romantických filmů

I sebevětší intelektuálka občas potřebuje v DVD přehrávači vyměnit nový opus od Larse von Triera za Notting Hill nebo Samotáře v Seattlu. Proč se stydět za to, že si občas popláčete u sladkobolných happy endů?

Sledování i těch nejkýčovitějších kýčů se nepočítá: po rozchodu, po těžkém týdnu v práci, za špatného počasí, na pyžamových party, když máte PMS...