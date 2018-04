Co se letos nosí? Michelle Obamová

Nosí se 80. léta. Teď jsou v módě sukně s vysokým pasem. Takové věty slýcháme z módních časopisů v jednom kuse.

Ale jak se stane, že se víc návrhářů shodne na jednom konkrétním módním prvku, když jsou jejich kolekce do poslední chvíle přísně tajné? A ptejme se dál – jak je možné, že oblékání jedné ženy, v tomto případě Michelle Obamové, se projeví v tolika nových kolekcích módních návrhářů?

Mít takový vliv na oblékání žen po celém světě by si přála spousta těch, které se toužebně vydávají za módní ikony. Victoria Beckhamová, Kate Mossová nebo třeba Sienna Millerová se rády pyšní tím, že když si ony něco vezmou na sebe, jsou ihned kopírovány.

Michelle Obamová podle všeho po ničem takovém ani netouží, navíc má jako hlavní pracovní náplň užitečnější věci než jen dobře vypadat. Na to, aby její šatník určoval módní směr, jí ale stačil zhruba rok. Americký časopis People ji zařadil mezi nejlépe oblékané ženy světa. Zvítězila v kategorii Nejlepší dostupná elegance.

Čím Michelle Obamová inspirovala módní návrháře RUDÁ Viděla tyto šaty na první dámě, do své kolekce pak návrhářka Donna Karan dala podobné v třešňové barvě NA JEDNO RAMENO Šaty od Jasona Wu, v nichž si Michelle prožila první tanec s prezidentem. Jednoramínkový nápad si vypůjčil i Oscar de la Renta. PŘÍČNÉ PRUHY Michelle v šatech od Sophie Theallet dokázala, že příčných pruhů není třeba se bát. Jason Wu si očividně myslí to samé. FIJI Když měla Michelle na sobě košili od Liz Claiborne, netušila, že z ní pak Marc Jacobs ve své nejnovější kolekci udělá celé šaty PUNTÍKY Šaty s pravidelnými puntíky návrhář Michael Kors pojal o něco kreativněji a černé puntíky na bílém podkladu ledabyle poházel FIALOVÁ Při návrhu šatů se Oscar de la Renta inspiroval Michelle ve dvou prvcích – výrazné, fialové barvě a pásku sepnutém mašlí ODHALENÁ RAMENA Šaty s odhalenými rameny od Isabel Toledo měla Michelle při návštěvě britské královny. O rok později se jimi inspirovala Vera Wang. KVĚTINOVÉ Návrhářce Diane von Fürstenberg se její vlastní model na první dámě tak líbil, že ho v jiné variantě zopakovala.

Ti, kdo určují trendy

Když se zeptáte módní návrhářky, kde bere inspiraci, vyjmenuje vám nejrůznější motivy. Ruch velkoměsta, nevšední výstava, fascinující dění v přírodě, překvapivá architektura – prostě cokoliv, co na ni udělalo silný dojem. Co už málokdy dodá, je účast na pravidelném "veletrhu módních profesionálů", který se jmenuje Premiere Vision. V jednotlivých módních metropolích (New Yorku, Paříži) se konají týdny textilií, kde výrobci ze všech koutů světa prezentují nejnovější látky. A materiál – to je skutečný základ každého modelu, střih přichází až jako další v řadě.

Na Premiere Vision se návrháři setkávají a vybírají si, z čeho budou šít své další modely. Tyto profesionální týdny se konají vždy o rok dřív, než nastane sezona, pro kterou jsou látky určeny. Před pár dny skončil týden Premiere Vision v Paříži, kde si návrháři zvolili materiály na oblečení, které my budeme nosit příští podzim a zimu.

Módní vizionáři

"Je pár lidí, vizionářů, kteří velmi citlivě vnímají, co se ve světě děje, proč se to děje a jak se to bude dít dál. V každé kategorii, v každém aspektu života, ať už je to vývoj nových technologií, umění nebo třeba móda," říká návrhářka Natálie Steklová. "Když všechny vlivy spojí, dokážou odhadnout, kam bude vývoj směřovat. A všechny tyhle ideje pak přednesou na Premiere Vision, kam se chodí inspirovat módní návrháři. Ti si v tom zachytí nějakou vlastní vlnu, na které pak pracují dál, ale už každý po svém."

Proto mají některé prvky ve svých kolekcích shodné – ne proto, že by od kolegy opisovali, ale proto, že si vybírali ze stejných zdrojů jako všichni ostatní.

Odvážná první dáma

Oblékala se do modelů nováčků, kteří sotva dostudovali. Vzala si baseballovou čepici a holínky. Nebála se použít intenzivní barvy.

Tyto společné prvky pak z kolekcí vyzobou módní recenzentky, které si jich okamžitě všimnou a nahlásí to do světa v titulcích, všem tak dobře známých: "Nosí se fialová!" Nebo: "Chcete být in? Pořiďte si tvíd!"

Na krizi s rameny

Práce návrhářů často odráží atmosféru ve společnosti a děje se tak v pravidelných cyklech. Když západní svět postihla v 80. letech finanční krize, nosily se velmi podobné věci (kožené bundy, kovové doplňky, vycpaná ramena), jaké jste na přehlídkových molech mohli vidět poslední dvě sezony, kdy svět znovu čelí hospodářskému propadu.

Když bylo jasné, že do prezidentského klání ve Spojených státech postoupí Barack Obama, pozornost "citlivých vizionářů" se obrátila směrem k němu a jeho ženě. A Michelle byla tak silnou osobností s nečekaně výrazným stylem, že by módní návrháři museli být ze žuly, aby se do jejich představ a nápadů alespoň trochu neotiskla.

Oblékala se do modelů nováčků, kteří sotva dostudovali. Vzala si baseballovou čepici a holínky. Nebála se použít intenzivní barvy, o kterých se jejím předchůdkyním ani nezdálo. Na nic neříkající tmavomodré kalhotové kostýmy Hillary Clintonové si ještě vzpomenete, ale vybavíte si cokoliv ze šatníku například Laury Bushové nebo nedej bože její tchyně Barbary?

Těžko. Jako každý člověk, který riskuje, to i Michelle Obamová někdy trochu přežene. Ať už to je nikterak drahý svetřík na návštěvě britské královny (je známá tím, že si na sebe často oblékne i kousky z masových značek, jako jsou H & M nebo J. Crew), ta obrovská mašle, ve které si pochodovala po hradním nádvoří s Livií Klausovou, nebo třeba její odhalená, byť dokonalá ramena.

Když se na oficiální portrét do Bílého domu nechala vyfotit jen v černých šatech s ramínky, lidé se předháněli v kritice. "Měl by jí už konečně někdo říct, aby se zahalila," rozčilovala se komentátorka Washington Post Sandra McElwainová. "Ve Washingtonu je zvykem se vyhýbat smyslnosti," podotkl slavný spisovatel a komentátor New York Times David Brooks. "Lidi ji mají rádi pro její mozek. Neměla by být známá pro svůj fyzický vzhled a jednu část těla."

Mnohem víc lidí se jí ale zastávalo a oceňovali, že se nebojí historické konvence. "Kritici si neuvědomují, jak sexy je díky ní a jejímu muži Bílý dům," oponoval Andrew Malcolm v jiném důležitém americkém deníku, L. A. Times. Že odhalená nemusí nutně znamenat sexy, ale nedávno ukázala Světlana Medveděvová, která si na oficiální večeři se svým mužem, ruským prezidentem, vzala trochu příliš velký výstřih. Proti ní je Michelle pořád decentnost sama. Ale právě tahle kontroverze s odhalenými rameny nebo příliš výraznými doplňky z ní dělá ještě zajímavější osobnost s ještě větším vlivem na světovou módu. Vášnivé diskuse v médiích i na internetu, chvály i pohoršování, pak způsobují, že ona a každý další její veřejný outfit jsou sledovány o to víc.

Je tu ale ještě jedna věc, kterou Michelle Obamová má na rozdíl od většiny svých předchůdkyň. Je to ta nejpřirozenější, zároveň nejnenapodobitelnější věc. Michelle Obamová je sexy.

Když tančí se svým mužem, když se na něj dívá, když ho obejme – je z ní tak nějak cítit, že žije uspokojujícím manželským životem, jestli mi rozumíte. Taková Hillary Clintonová by se mohla v Michellině šatníku obléct od hlavy až k patě a nikdy by se múzou módních návrhářů nestala.

Něco podstatného by jí k tomu chybělo.