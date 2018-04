Co se Jana dozvěděla od prodavačky v sexshopu

Chodí do sexshopů spíš ženy, nebo muži?

Spíše muži. Ženy se trochu stydí. Ale přijdou třeba s partnerem, kamarádkou. Dost často přijde muž, že manželka čeká v autě a nakupuje on. Ona si vybrala předem z katalogu, takže muž jde najisto. Také si mohou objednat zboží přes internet a pak ho jen vyzvednout.

Když si ženy kupují erotické prádlo, zkoušejí si ho?

Ne, ona je to univerzální velikost, všechno je elastické, takže sedí na každé postavě. Ať už se jedná o síťované body, korzety, punčochy nebo tanga.

Vidím i oddělení erotického prádla pro muže.

Ano, to kupují ženy jako dárek docela často. Gayové sem skoro nechodí, máme specializovanou prodejnu přímo pro ně a taky speciál na sado-maso.

Co ještě nabízíte?

Samožřejmě obrovský výběr robertků. Pohybují se v cenové relaci od 600 Kč do cca 7 000Kč a vybere si každý. Různé velikosti, barvy, my doporučujeme ty dražší z lékařského silikonu, jsou hypoalergenní a pokud ho žena před použitím jen tak nevyndá zaprášeného z šuplíku, nemůže dojít k žádné infekci.

Máte i velký výběr afrodiziak.

Ano, jsou pro muže a pro ženy. Muži je kupují často, ženy spíše lubrikační gely. Není třeba se bát, ani když je člověk hodně citlivý, jsou laboratorně testované a naprosto nezávadné. Za kvalitu si člověk musí ovšem připlatit. Dobrý gel stojí kolem 500 Kč. Máme i různé příchutě, třešňový, meruňkový… ty bych ale citlivým ženám nedoporučovala.

Myslíte, že afrodiziaka fungují?

Já myslím, že je to hodně individuální. Nemůžete si to dát a pak si sednout do křesla, dát si cigáro a čekat, až začne fungovat. Je to hodně psychická záležitost. Nejoblíbenější jsou španělské mušky. Stačí pár kapek do sklenice s vodou. Ale máme i afrodiziaka ve formě tablet. Všechno je na přírodní bázi.

Tady máte erotickou hru, jak se to hraje?

Je to něco jako člověče nezlob se. Házíte kostkou po herním plánu, a když padnete na políčko, je tam nějaký úkol, který musíte udělat. Samozřejmě jde v každém případě o sex.

Jaká věková kategorie sem chodí nejčastěji.

To se nedá říct, chodí sem i holky, co vypadají na 16, od těch vždycky chceme občanku. Do 18 let je sem vstup zakázán. Ale přijdou i hodně starší. Nedávno tu byl pár, děda s babčou, a nakoupili za 5 000 Kč.

Takže mladé slečny mají smůlu?

Ne, na Černém mostě je prodejna, kde nemají porno a časopisy a tam můžou i mladé holky. Ale sem je nezletilým vstup zakázán. Pokud přijde maminka s miminem, tak to necháme být, když z toho dítě ještě nemá rozum. Ale jinak děti ani s rodiči do sexshopu nesmí.

Pracujete v sexshopu už dlouho? Nevadí to vaší rodině a přátelům?

Já už jsem tu rok a kolegyně dva. V soukromí nám to nevadí vůbec. Občas se za mnou zastaví i táta, když jede okolo. Ale babičce jsem to neřekla. Kolegyně to zase zatajila starému strejdovi, myslí si, že dělá ve videopůjčovně. Starší generace by to nepochopila.

Chodí sem hodně lidí? Jste tu dvě, bojíte se?

Ne, nebojíme, ale je to samoobsluha, takže někdy se sem navalí více lidí, tak tu musíme být dvě, abychom uhlídaly případné zloděje. Návštěvnost je hodně individuální, někdy celý den skoro nic a pak večer nával.

Co se nejvíce kupuje?

Muži kupují DVD, je tu i půjčovna, ale jinak jde na odbyt skoro všechno. Ženy zajímají robertky a prádlo. Máme i vůni v rozprašovači, která obsahuje feromony, nebo soli do koupele, různé olejíčky a balzámy. Na Vánoce hodně muži kupovali ženám samonabíjecí robertek. Dáte ho do krabičky a do příštího použití se nabije sám.