Ženy podceňují rakovinu prsu. Co se děje v těle, když ji neléčíte?

"Podle gynekologů dochází na pravidelnou preventivní prohlídku pouze čtyři ženy z deseti," uvedla ve svém aktuálním průzkumu ING Životní pojišťovna. Ročně se přitom zjistí kolem šesti tisíc nových případů rakoviny prsu, což je až 24 procent všech zhoubných nádorů u žen.

Rakovina prsu je bohužel nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorová onemocnění. Ročně na ně od roku 1990 umírá přibližně 1 900 žen, to je asi pět žen denně.

Základní prevencí je samovyšetření prsu, které by si žena měla provádět každý měsíc (návod najdete zde).

Nejúčinnější je ale vyšetření mamografem nebo ultrazvukem, na které by měly ženy po pětačtyřicítce chodit pravidelně jednou za dva roky (jak vypadá vyšetření na mamografu, čtěte zde). Přístroje jsou totiž schopné zachytit nádor již v počátku.

Někdy může trvat až několik let, než nádor naroste do takové velikosti, aby si ho žena při samovyšetření byla schopná nahmatat. "To jsou nádory neagresivní, které jsou při včasném záchytu většinou drobné. Jejich následná onkologická léčba dává ženě velkou šanci na vyléčení," řekla iDNES.cz Alena Bílková, vedoucí lékařka pražského Mammacentra Zelený pruh.

Některé nádory však mohou růst velmi rychle, někdy i jen pár měsíců. Za krátkou dobu mohou narůst do velkých rozměrů a metastázovat. "Nejdříve do lymfatických uzlin v podpaží a někdy vytvářejí velmi záhy vzdálené metastázy," dodala Bílková.

Zvláště u těchto agresivních typů nádorů je zapotřebí zahájit léčbu bezodkladně. "Bez léčby může v krajním případě vést ke smrti do několika měsíců či dokonce týdnů od prvních příznaků," poznamenala Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka pražského Onkocentra Zelený pruh.

Bulka, otoky i zarudlý prs

První příznaky onemocnění jsou ovšem v takových případech často způsobeny až metastázemi. Například při postižení uzlin v podpaží může být prvním projevem bolest a otok ruky. Naopak pomalu rostoucí nádory většinou bývají dlouho omezeny pouze na prs.

Bulka v prsu nemusí být tedy jediným projevem nádoru. Někdy se naopak vtáhne kůže nebo bradavka dovnitř prsu. Kůže na prsu může mít při nádorovém onemocnění vzhled pomeranče - je zarudlá, zesílená, s četnými dolíčky.

Mezi další příznaky patří krvavá sekrece z bradavky a už zmiňované bulky v podpažních uzlinách, které se ale mohou objevit i u jiných onemocnění.

Ne vždy je ale včasné nahmatání nádoru možné. Záleží totiž na tom, v jaké části prsu je novotvar uložen a jaká je velikost prsů. Snadněji se objeví v okrajových částech nežli třeba pod bradavkou. Větší šanci na objevení má i majitelka menších prsů a taky měkkých prsů, kde je převážně tuková tkáň a méně žlázy.

Pokud si žena nádoru nevšimne, může v případě neagresivního typu narůst za několik let do velikosti, která je viditelná i okem. "Způsobuje bolesti, otok, krvácení, záněty. Přestože v tomto stadiu způsobuje ženě velké obtíže, neohrožuje ji přímo na životě - kromě zvýšené pravděpodobnosti plicní embolie způsobené krevní sraženinou," řekla iDNES.cz doktorka Koževnikovová.

Dodala, že u agresivního typu nádoru málokdy přesáhne doba života s takovým neléčeným onemocněním dva roky.

Proč ženy na vyšetření nechodí

Podle Aleny Bílkové z pražského Mammacentra Zelený pruh si mnoho žen nepřipouští, že by mohly onemocnět, a tak na vyšetření ani nechodí, byť o prevenci přemýšlejí. Některé se bojí, aby jim lékaři "něco" neobjevili. Další skupinu tvoří ženy, které nemají čas.

"Buď jsou velmi zaměstnané a práce je pro ně vším a na své zdraví až tak nemyslí, anebo myslí, ale neudělají si čas. Nebo se obětavě starají o své nemocné nebo nemohoucí blízké příbuzné a samy sebe zanedbávají, protože v tom shonu na sebe vůbec nemyslí. I tyto ženy jsou potenciálními účastnicemi screeningového vyšetření," konstatovala Bílková.

Některé ženy nemají podle doktorky o vyšetření zájem a prevence jim nic neříká, nebo si myslí, že jim záření z mamografu škodí. A tak o mamografickém vyšetření ani neuvažují.