Co sbalit do cestovní lékárničky? Myslete na úraz i teplotu

1. Úrazy

Nezáleží na tom, kam přesně jedete, lehký úraz se vám může stát všude. Proto byste si nikdy neměli zapomenout polštářkové náplasti, obvaz a dezinfekční prostředek, například Septonex nebo Jodisol.

2. Bolest a teplota

Cestování může být pro tělo poměrně náročné. Možnost, že vás rozbolí hlava nebo se budete potýkat s mírnou horečkou, tak není vyloučena. Pro tyto případy si raději do tašky dejte také nějaké léky proti bolesti hlavy. Mezi nejčastěji používané patří například Ibalgin či Paralen. Pomáhají i při proti teplotě, sáhnout můžete i po Panadolu nebo Acylpyrinu a Aspirinu.

Jestliže chcete, aby léky účinkovaly rychleji, je vhodné sáhnout po šumivých tabletách, případně sirupu.

"Léky s paracetamolem nejsou vhodné pro pacienty s poškozenými játry, po prodělané hepatitidě, mononukleóze nebo u alkoholiků. Léky s ibuprofenem zase třeba pro pacienty se žaludečními potížemi," radí Michaela Bažantová z projektu Lékárnice jsou také maminky.

Acylpirin rozhodně nedávejte dětem do 16 let, může u nich vyvolat nežádoucí reakce.

3. Střevní potíže

Neznámé pokrmy a odlišné stravovací návyky nemusí udělat dobře vašim střevům. Neměli byste si proto zapomenout přibalit léky proti průjmu. Mezi ty nejznámější patří Endiaron, Imodium, Smecta, Ercefuryl.

Pomáhá také živočišné uhlí. Zásoby si udělejte zejména v případě, že jedete do nějakých exotických destinací. Jako prevenci lze doporučit pravidelné užívaní probiotik po celou dobu dovolené, i několik dní před jejím začátkem.

4. Proti komárům

Jestliže míříte třeba do Maďarska, bez repelentních přípravků se vaše dovolená může změnit spíše v úprk před hejny otravného hmyzu. Investujte proto do prostředků s vysokým obsahem DEET. Takové přípravky jsou nejúčinnější do rizikových oblastí (nad 50 % DEET). Do míst s malým rizikem postačí například Autan Aktive, Off či repelentní Indulona.

5. Na záněty

Trpíte-li častými "ženskými" záněty, neměly by ve vaší lékárničce chybět ani léky proti těmto potížím. Například Canesten vaginální tobolky, krém, Gyno-Pevaryl a podobně.

6. Bolest v krku

Ani na dovolené se vám nemusí vyhnout nepříjemnosti, jako je bolesti v krku. Jako první pomoc lze použít léky typu Bioparox, Hexoral, Strepsils a podobně.

7. Proti alergii

Alergici si určitě přibalí léky, které běžně užívají. Pokud se vám někdy v minulosti objevila třeba reakce na sluníčko, případně na bodnutí hmyzem, vezměte si také léky proti alergickým reakcím. K lokálnímu ošetření například Fenistil gel, octanovou mast, celkově ke zmírnění obtíží Fenistil tablety, Zyrtec, Claritine, Zodac.

8. Ochrana kůže

Nikdy nesmíte zapomenout na prostředky, které ochrání vaši kůži před sluncem. Na citlivou kůži obličeje zvolte krémy s vyššími faktory. Nebojte se třeba i ochranného faktoru padesát.

9. Na popáleniny

Mnoho lidí to s opalováním přežene a kůže zarudne, pálí a případně se objeví malé puchýřky. Na spáleniny je vhodný Panthenol spray či Calcium panthotenicum mast, kterou můžete použít i pro děti.

10. Dezinfekce očí

Na dovolené se také můžete setkat se záněty očí nebo jejich podrážděním. "Doporučila bych zabalit si dezinfekční oční kapky, například Ophtalmo-Septonex nebo nějaké s tetryzolinem, třeba Visine, lze je použít při zarudnutí i překrvení v důsledku podráždění," říká Bažantová.