Příprava na lyžák. Vyberte správné lyže, oblečení a dítě povzbuzujte

Na lyžáku se dítě samozřejmě neobejde bez lyží. Pokud doma neholdujete bílé stopě ani lanovkám, můžete lyže pouze na týden vypůjčit. Ušetříte si tak peníze i starost o servis lyží. V půjčovně vám s výběrem vhodných lyží i hůlek samozřejmě poradí, pokud lyže vybíráte sami, sáhněte po lyžích menší výšky.



„Ta by měla být přibližně o 10 až 20 centimetrů kratší, než je výška postavy dítěte. U úplně malých dětí, které budou lyžovat poprvé, to může být i 30 cm. Pokud by lyže byly delší, dítěti by se špatně ovládaly, zpomalilo by to jeho učení a také by jej to mohlo od lyžování odradit. Příliš krátké dětské lyže jsou také špatně, ale jde o menší zlo než v případě zbytečně dlouhých lyží. Při pochybnostech volte proto kratší délku lyží,“ říká Karel Studnička ze specializované prodejny lyžařského vybavení Ski a Bike Centrum Radotín.

Domácí trénink

Jakmile máte lyže doma, můžete je i s botami dětem vyzkoušet a nechat je v nich chodit třeba po zahradě nebo v parku (pokud je tedy u vás sníh). Ze začátku je to pro ně cenná zkušenost, díky které si následně ulehčí pohyb ve skupině ostatních. Ukažte dítěti také, jak lyže nosit, aby mu nikam nepadaly, a trénujte společně samozřejmě i obouvání přezkáčů a lyží.



Menší děti se při učení obejdou bez hůlek, rozhodně ale ne bez helmy. Ta by měla dítěti na hlavu padnout, ideální je, pokud se její šířka dá korigovat kolečkem na týlu. Pokud si ji dítě nasadí na hlavu, neměla by při pohybu hlavou padat ani bez zapnutého řemínku. Řemínek by neměl dítě pod bradou škrtit, ale neměl by přes ni jít přetáhnout. Helmu vyzkoušejte rovnou na hlavu s kuklou nebo slabou čepicí, protože bez nich bude mít dítě omrzlé uši i čelo.



Jako cibulka

Mnoho z nás si zošklivilo lyžování kvůli všudypřítomné zimě, omrzlým prstům a věčně mokrému oblečení. Pokud ale při vybavování dítěte sáhnete po funkčních materiálech, můžete ho podobných zážitků klidně ušetřit. Rozhodně se vyplatí koupit kvalitní nepromokavé rukavice a boty (dítě nebude celou dobu jen v lyžácích, chodí se i na procházky). Nákrčník je méně náročný než šála, která se často rozvazuje a překáží. Oblečení je pak ideální vrstvit tak, aby podle aktuálního počasí dítě (případně učitel) přidalo nebo ubralo vrstvu. Oblečení chystejte spolu s dítětem tak, aby se následně umělo oblečení zkombinovat i samo.



„První vrstvou by mělo být kvalitní termoprádlo, které bude odvádět případný pot. Druhou trika či mikinky z tenčího či silnějšího fleecu apod., jež naopak udržují tělesnou teplotu. Třetí vrstvou, která dítě ochrání před nepříznivými venkovními vlivy, by pak měla být zateplená zimní bunda a kalhoty nebo kombinéza,“ radí Petra Tichá, odbornice na technické oblékání dětí z portálu Skibi.cz.



Nezbytné maličkosti

Při balení samozřejmě nezapomeňte na dostatek náhradních rukavic, punčoch, teplých ponožek a kalhot. Stejně jako na menší batůžek na výlety, lahev na pití, knížku nebo časopis, papíry a tužky, pastelky, sluchátka a mp3, společenské hry, baterku, přezůvky a kosmetiku. Z té myslete hlavně na krém proti nepříznivému počasí, protože vítr a mráz dětskou pokožku snadno vysuší. Vybírejte nejlépe přípravek s SPF, anebo přibalte i další krém s ochranným faktorem. Dítěti se určitě bude hodit i malé kapesné a případně nějaká oblíbená dobrota z domova.



„Oblečení můžete připravit, ale jinak by si dítě mělo své věci balit samo. Je zapotřebí, aby vědělo, jaké oblečení s sebou má, kdy si má co obléci. Pokud mu tuto samostatnost dopřejete, bude vaší důvěrou velmi potěšené a bude více sebevědomé,“ má ověřeno Štěpánka Štrougalová, zkušená matka tří dětí. Zavazadlo zvolte podle požadavku organizátora.



Podpora samostatnosti

Pro mnohé děti může odjezd na lyžařský výcvik znamenat první delší období strávené bez dalších členů rodiny. Nepodceňujte a nebagatelizujte jejich případné obavy a nejistoty. S dítětem se proto o lyžáku předem bavte, představujte si společně nejrůznější situace, které mohou nastat, a zkuste s dítětem předem probrat, jak je bude řešit. Co třeba bude dělat ve chvíli, kdy mu nebude chutnat jídlo a bude mít hlad? Co dělat, když by mu bylo smutno? Podle čeho se ráno rozhodne, jak se oblékne?



V dnešní době není problém najít si na internetu stránky chaty, kam dítě vyráží, a prohlédnout si ji společně dopředu i na fotkách, po příjezdu si nebudou připadat jako na úplně cizím místě. Dítě utvrzujte v tom, že je samostatné a povzbuzujte ho v jeho samostatnosti. Obavy těsně před odjezdem může pomoci rozptýlit i maličkost.

„Zabalte dítěti malinký dárek – malé bonbonky, autíčko, plyšovou hračku – a dejte mu ji pod podmínkou, že si dáreček smí rozbalit, až autobus nastartuje. Převažte balíček mašličkou, ať rozbalování trošku déle trvá. Dětská zvědavost je kouzelná. Těšení se na dárek rozptýlí případné smutnění,“ radí Štěpánka Štrougalová.



Na mnoho zájezdů organizátoři nedoporučují dávat malým dětem telefony. Můžete jim ale nachystat pohledy se známkami a nadepsanou adresou. A sami pak můžete dítěti každý den jeden pohled poslat. Začít můžete klidně již den před jeho odjezdem, aby se k němu pozdravy z domova dostaly hned druhý den po příjezdu.