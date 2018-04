Kaki, fenykl, romanesco, batáty. Co s nimi v kuchyni?

Především vietnamské obchody jsou pro ty z nás, kteří rádi poznáváme nové suroviny a chutě, doslova skrýší s poklady. Až si tam příště půjdete koupit okurky a rajčata na salát, pořádně se porozhlédněte. Najdete tu netypické ovoce, zeleninu i čerstvé bylinky. Při pátrání tak můžete narazit i na tamarind (lusky se sladkokyselými jádry), mangold (listová zelenina podobná špenátu) nebo třeba citronovou trávu.

Jestli vás zaujme nějaký druh ovoce a zeleniny, o kterém nic nevíte, nebojte se ho koupit. Na internetu seženete dost informací, díky kterým zjistíte, jak se jmenuje, jak prospívá zdraví a jak ho využít při vaření.

Anebo vyrazte do obchodů inspirováni našimi recepty. Vybrali jsme pro vás tři druhy zeleniny a jedno ovoce, které možná míjíte v regálech, protože nevíte, co byste z nich připravili. Po dnešku už nemůžete mít žádnou výmluvu, takže co nejdřív přihoďte do košíku kaki, fenykl, batáty či romanesco. Uvidíte, že nebudete litovat.

Fenykl - buď jej milujete, nebo nesnášíte

Fenykl je u nás známý v podobě semínek coby koření, kterým dochucujeme jídla. Fenykl nazývaný florentinský je zelenina, pro kterou je typická nasládlejší chuť připomínající anýz. Právě ta pak může za to, že buď lidé fenykl milují, nebo ho naopak nemusí.

Fenykl můžete použít syrový do salátů nebo ho dusit či péct - jeho chuť je díky vaření delikátnější. Italové ho přidávají do omáček a polévek. Hodí se k masům, rybám i k dalším druhům zeleniny.

Jak na fenykl? Vybírejte drobnější, bělejší bulvy beze skvrn. Fenykl omyjte, odřízněte horní zelenou část a zbytek kořene. Zbavte se vrchních tvrdších listů a pak bulvu rozkrájejte podle potřeby. Na vaření na čtvrtiny, do salátu na proužky.

Zapečený fenykl s rajčaty

Množství: 4 porce

Doba přípravy: 20 minut + pečení 20 minut

olej

strouhanka

4 bulvy fenyklu

sůl

4 velká masitá rajčata

2 stroužky česneku

200 g zakysané smetany

100 ml mléka

1/2 lžičky nastrouhané citronové kůry

100 g strouhaného sýra - ementál či gouda

pepř

1. Troubu předehřejeme na 180°C, zapékací mísu vymažeme olejem a vysypeme strouhankou.

2. Fenykl očistíme, rozkrojíme na čtvrtiny, vyřízneme košťál a rozkrájíme na měsíčky. Pokrájený fenykl povaříme pět minut v osolené vodě. Vyjmeme a necháme na sítu okapat.

3. Rajčata omyjeme, pokrájíme na plátky, česnek oloupeme a prolisujeme. V misce promícháme zakysanou smetanu, prolisovaný česnek, mléko, citronovou kůru, sýr, sůl a pepř.

4. Do zapékací mísy poskládáme střídavě fenykl, rajčata a přelijeme ochucenou smetanou.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě 20 minut. Po upečení necháme jídlo pět minut odpočinout a podáváme s křupavou bagetou.

Batáty - tak trochu jiné brambory

Oproti klasickým bramborám jsou hlízy batátů mnohem větší, klidně váží kolem kilogramu. Nejčastější úprava v případě batátů je pečení. Brambory neloupejte, jen je omyjte, osušte, propíchejte jejich slupku vidličkou a dejte je do trouby předehřáté na 190°C asi na hodinu. Tyhle pečené brambory pak servírujte se zakysanou smetanou.

Batáty se ale dají i vařit, dusit, smažit, hodí se i do polévek, připravují se z nich kaše, ale třeba i koláče či koblihy. Vyzkoušejte je jako přílohu coby šťouchané brambory či kaši, příprava je stejná jako u klasických brambor.

Jaké batáty si vybrat? Červené batáty mají dužninu do oranžova a hodí se hlavně k pečení či jako příloha k masu. Bílé batáty se žlutou dužinou jsou ideální na smažení či do těsta na pečení.

Kari ze sladkých brambor a špenátu

Množství: 4 porce

Doba přípravy: 20 minut + vaření 40 minut

2 velké sladké brambory (cca 800 g)

sůl

1 střední cibule

1 chilli paprička

200 g rozmraženého listového špenátu

3 lžíce oleje

1–2 lžíce kari pasty

1 plechovka kokosového mléka

1. Brambory oloupeme a pokrájíme na větší kostky, vaříme je pět minut v osolené vodě. Slijeme je a necháme okapat.

2. Cibuli pokrájíme na kostičky. Chilli papričku najemno nasekáme. Ze špenátu vymačkáme přebytečnou tekutinu a pokrájíme ho.

3. V hrnci rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přimícháme kari pastu, chilli papričku, společně prohřejeme, vsypeme předvařené brambory, vše zalijeme kokosovým mlékem a prováříme odkryté, dokud nejsou brambory měkké a část tekutin se neodpaří.

4. Přidáme pokrájený špenát a povaříme asi tři minuty.

5. Hotové kari podáváme s indickým chlebem nebo s dušenou rýží.

Romanesco - jedna báseň na talíři

Zelenina s tak poetickým názvem je jen jiný druh nám dobře známého květáku, od kterého se liší zelenožlutým květenstvím připomínajícím věžičky. Právě pro svůj zajímavý vzhled se hodí nejen na vaření, ale i jako dekorace.

Co se týká přípravy, nemusíte se ničeho bát. Jestli jste někdy připravovali květák či brokolici, poradíte si i s romaneskem. Zbavte ho listí a košťálu, rozdělte na růžičky a ty opláchněte pod vlažnou vodou. Pak stačí povařit pár minut v horké vodě nebo v páře. Pak ho posypte kvalitním sýrem nebo zalijte bešamelovou omáčkou, dejte zapéct a máte rychlou večeři.

Stejně z něj můžete připravit i nákyp nebo polévku. Co se týká chuti, je jemnější než u květáku. Navíc oproti němu obsahuje víc vitaminu C, takže zařazením do jídelníčku prospějete i svému zdraví. Dá se jíst i syrové.

Tip: V obchodech se zeleninou můžete narazit i na fialový květák. Obsahuje antioxidanty, které jsou přítomné v červeném zelí či červeném víně.

Tagliatelle s lososem, romaneskem a chřestem

Množství: 4 porce

Doba přípravy: 20 minut + 30 minut vaření

1 menší hlávka romaneska

sůl

200 g zeleného chřestu

2 stroužky česneku

1 chilli paprička

250 g lososa

3 lžíce olivového oleje

500 g tagliatelle nebo jiných těstovin

hrst rozmrazeného hrášku

špetka nastrouhané citronové kůry

2 lžíce citronové šťávy

1. Romanesco omyjeme, rozebereme na růžičky, košťály seřízneme. Růžičky vložíme do osolené vody a povaříme doměkka. Slijeme je a necháme na sítu okapat.

2. Chřest omyjeme, seřízneme spodní část, oloupeme a pokrájíme na špalíky. Česnek oloupeme a pokrájíme na plátky. Chilli papričku nasekáme. Lososa pokrájíme na kostky.

3. V hlubší pánvi rozehřejeme olej, společně na něm opečeme česnek a chřest, a to asi tři minuty. Do vroucí osolené vody dáme vařit těstoviny.

4. Do pánve ke chřestu dáme kousky lososa a chilli papričku a opékáme další čtyři minuty, přidáme romanesko, hrášek, citronovou kůru a šťávu, podlijeme malou sběračkou vody z těstovin a společně minutu až dvě prohřejeme.

5. Těstoviny slijeme, promícháme s lososem a zeleninou a rozdělíme na jednotlivé porce.

Kaki - do salátů i na dezerty

Toto ovoce nejenže je velmi zdravé, obsahuje spoustu vlákniny, vitaminů A a C, draslíku, vápníku, železa, manganu či pektinu, který je prospěšný pro naše střeva, ale v kuchyni se s ním "vyřádíte".

Syrové se hodí do salátů, nakombinovat ho můžete se sušenou šunkou a rukolou. Když zapnete sporák, z kaki připravíte džemy, omáčky a salsy, které podtrhnou chuť masa. Ovoce zužitkujete i na dezerty.

Tip: Nechte kaki dozrát. Zralé kaki má velmi měkkou slupku. Pokud koupíte nedozrálé plody, nechte je dojít při pokojové teplotě. Až pak budou mít tu správnou sladkou chuť.

Koláč z kaki a piniových oříšků

Množství: 1 forma na koláč

Doba přípravy: 30 minut + 40 minut pečení

1 lžíce másla

1 balení křehkého těsta

700 g kaki

80 g cukru krupice

1/4 lžičky nastrouhané kůry z pomeranče

šťáva z jednoho pomeranče

2 lžičky citronové šťávy

1 lžíce škrobu

100 ml vody

50 g piniových oříšků

1. Troubu předehřejeme na 180°C. Formu na koláč vymažeme máslem, vyložíme plátem křehkého těsta a ve vyhřáté troubě předpečeme 8 až 10 minut.

2. Kaki omyjeme, rozpůlíme, dužinu vyškrábeme lžící a rozmixujeme.

3. V hrnci smícháme dužinu s cukrem, pomerančovou kůrou, pomerančovou a citronovou šťávou a vše přivedeme k varu.

4. Škrob promícháme s vodou a přilijeme ho za stálého míchání k ovoci. Společně provaříme asi pět minut, dokud nezačne směs houstnout.

5. Koláč naplníme připravenou směsí a pečeme ve vyhřáté troubě asi 30 minut. Deset minut před dopečením posypeme koláč piniovými oříšky.