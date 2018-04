Co s sebou na festival? Pánský klobouk klidně, ale podpatky nechte doma

Ideální festivalová garderóba je především o variabilitě. Prakticky byste měli zvládnout kombinovat všechno se vším, co si s sebou zabalíte.

Klíčem k úspěchu je vrstvení a správné doplňky, které oživí i zcela všední šatník. I jednoduchost na sebe dokáže upoutat pozornost, vystihnete-li přesně její míru.

Skvělým příkladem vám může být anglická topmodelka Kate Moss či herečka a ikona 70. let Jane Birkin. Obě krásky si vybudovaly svou bezchybnou image na prostých liniích a tlumených barvách. Ty jsou zároveň velmi praktické, proto se vyplatí držet se přirozené palety skládající se z odstínů hnědé, khaki, bílé, smetanové, béžové, černé a tmavě modré. Všechny tyto barvy se snadno navzájem doplňují, a proto se nedostanete do situace, kdy by výsledek působil rozpačitě.

Pruhované tričko, Luisa Cerano (prodává Dům módy); bílá košile, 4U; sluneční brýle, Dior; náramek, Accessoires (prodává New Yorker)

Sbalte si... * holínky a kotníkové kozačky

* římské sandále

* šortky nebo zkrácené harémové kalhoty

* džíny

* bílou košili

* pruhované tričko

* khaki overal

* velké sluneční brýle

* prostornou kabelu přes rameno

* pánský klobouk

* deštník

Uvolněného, leč perfektně propracovaného vzhledu dosáhnete s pomocí snadno kombinovatelného oblečení z kvalitních materiálů v neutrálních barvách.

Představte si bohémský styl 70. let se špetkou francouzské nonšalance a přirozené elegance. Cílem je vypadat uvolněně a originálně, nikoliv jako princezna na přehlídkovém mole či klon nějaké módní ikony.

Letos proto nechejte doma neónové oblečky, korzetové topy a cokoliv se zdůrazněnými rameny. Tvoří sice základ letošní letní garderóby, ale na festival se rozhodně nehodí.

Bílý panama klobouk, Caroline Charles; deštník, London Undercover; deodorant, Vichy Stress Resist; opalovací olej s faktorem 15, Garnier; kabela se zlatými detaily, H&M; lesk na rty, Juicy Tubes, Lancome; toaletní voda, Acqua di Gioa, Giorgio Armani



Sukně vyměňte za letošní velký hit šortky či krátké overaly a nezapomeňte na klasické džíny, tmavě modré či bílé. Pokud si netroufáte na odhalená stehna, sáhněte po populárních harémových kalhotách, které široká stehna zakryjí a přitom se v nich budete cítit pohodlně. K nim se perfektně hodí bílá košile, pruhované tričko, v uvolněné atmosféře si můžete dovolit trochu extravagance v podobě barevné podprsenky, jejíž kontrastní odstín prosvítá přes vršek.

Nezapomeňte, že festivalová sezona vrcholí v letních měsících, ale počasí se na kalendář neohlíží a dokáže pěkně potrápit. Proto nezapomínejte ani na teplejší oblečení. Rozhodně si přibalte velkou šálu z lehkého úpletu, široký svetr a praktickou bundu s mnoha kapsami. Skvěle se hodí i klobouk, v horkých dnech vás ochrání před úpalem a v těch chladných před zimou a vlhkem.