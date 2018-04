Co s pamětí?

Mám problém, který se velmi těžko zdolává. Jsem asi po 25 operacích (narkóza) a bylo mi řečeno, že je to jeden z důvodů, proč mám problém si něco zapamatovat. Je to velice nepříjemné, když si musím stále všechno zapisovat. Zjišťovala jsem, si jestli se to nedá nějak léčit, ale marně. Můžete mi něco poradit?