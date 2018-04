Co s opilým dítětem: s výčitkami počkejte

Pokud "zhulené" dítě reaguje přiměřeně, zacházejte s ním podobně jako v případě, kdyby pilo.

Marihuanou se na rozdíl od alkoholu člověk nemůže smrtelně předávkovat, o to by měla být situace jednodušší. Existuje však něco, čemu se říká bad trip, to znamená, že droga v dítěti vyvolává nikoli euforické, ale naopak velice nepříjemné pocity. Někdy může být dítě extrémně úzkostné nebo agresivní a chová se nepředvídatelně. Odborníci v takových případech radí hlavně nepanikařit - to může zmiňované bad tripy ještě přiostřit. Důležité je v takových případech být neustále s dítětem, reagovat na jeho potřeby a v žádném případě je nenechat ani na chvíli o samotě. Kdyby na tom dítě bylo extrémně špatně a hrozilo, že si ublíží, je na místě kontaktovat odborníka.