ANKETA: Růžová, overaly, krátké šortky. Co říkají ženy na pánské trendy

Pastelové tóny

Na jemné pastely, jako je starorůžová, levandulová nebo bleděmodrá, jsme zvyklí spíš z dámského šatníku, ale čím dál častěji se objevují i v tom pánském. Letos je do letních kolekcí zařadily mimo jiné značky Topman, Acne Studios a asi nejvýrazněji Versace – v podobě fialkových bomberů, košil, kalhot i celých obleků.



Acne Studios Topman Versace

Právě tenhle trend to u našich respondentek odnesl nejhůř. Překvapivě ne proto, že se jedná o tradičně „ženské“ barvy. „Růžovou nesnáším i na sobě,“ okomentovala kalhoty britské značky Topman dvaadvacetiletá studentka Kristýna. „Pastelové barvy v pánském šatníku nemusím už od doby, kdy frčela růžová trička. Nevadí mi snad jedině u pyžam,“ míní editorka Johana (48).



Není jediná, komu pastely evokují spíš oblečení určené na spaní. „Pastely, to je pro mě pyžamo,“ říká rezolutně čtyřiadvacetiletá personalistka Karolína. Souhlasí i čtenářka Monika. „Přesně takové jsem jako malá měla, jen mu chybí vepředu srdíčko s pejskem,“ napsala na Facebooku ke světle fialovému modelu Versace.

Květované obleky

„Květiny na jaro? Jak revoluční.“ Kultovní hláška z filmu Ďábel nosí Pradu se týkala dámské módy, ovšem v té pánské je to trochu jinak – na florálních motivech je skutečně něco neotřelého a revolučního. Nehledě na roční období. Letos v duchu návratu 70. let zdobí celé obleky (jako na přehlídkách Gucci a Dolce & Gabbana) nebo jen saka (například u značky Hermes).

Gucci Hermes Dolce & Gabbana

Dámy dělí na dva zcela protichůdné tábory. „Obleky s potiskem? Ty se hodí leda na Matějskou,“ říká lakonicky produkční Pavla (32). Karolíně připomínají babiččin koberec a nadšená z nich není ani nejmladší Kristýna: „Na mole to nevypadá tak hrozně, ale umíte si představit potkat takového pána na ulici?“

Editorka Johana je shovívavější: „Květované obleky mě docela baví, ale upřímně asi neznám žádného muže, který by měl odvahu je nosit.“ „Já bych je v ulicích vídala ráda,“ myslí si třicetiletá fotografka Gábina. „Zvlášť v neutrálních barvách vypadají stylově a rozhodně jsou zábavnější než nudné šedé nebo černé obleky.“

Trendy overaly

Overaly jsou žhavý hit a v pánském šatníku už existuje skoro tolik různých variant jako v tom dámském. Většinou nemají nic společného s přiléhavými glamrockovými modely s obřím dekoltem; bývají inspirované vojenskou uniformou nebo montérkami, mezi materiály pak dominuje denim. Příkladem budiž letošní přehlídky Givenchy, 3.1 Phillip Lim, Kenzo nebo Valentino.

Givenchy 3.1 Phillip Lim Givenchy

Dámy, které jsme zpovídaly, jsou pánským overalům obecně nakloněné. „Jsou sexy,“ říká bez rozpaků Gábina. „Možná za to může ten dělnický nádech. Vlastně mi připadají dost stylové i na ženách, asi si taky jeden denimový pořídím,“ dodává. Neotřelý trend se líbí i produkční Pavle: „Vůbec mi by nevadilo, kdyby se nosil běžně.“



„Mě overaly na přehlídkovém molu docela překvapily. Ovšem v případě, že se jedná o parafrázi na montérky – proč ne? V těch vypadají chlapi vždycky mužně,“ myslí si Johana. Karolína na to jde prakticky: „Myslím, že podobný model může fungovat jedině s krátkými nohavicemi, jinak v tom musí být hic! Černé montérky bez rukávů mi zato přijdou dost sexy.“

Extra krátké šortky

To, co nás u žen ani trochu nepřekvapí, působí na pánech pořád trochu nezvykle. Designéři a značky se ale zkracování nebojí a na mola posílají modely v minišortkách z denimu i z bavlny, jednobarevných i vzorovaných. Do svých kolekcí je zařadily italské módní domy Versace, Gucci, Prada, britský Topman a spousta dalších značek.

Gucci Topman Prada

Na našem Facebooku moc velký úspěch neměly. „Ty nohy? To je moc,“ okomentovala model Gucci – batikované džínové kraťasy a košili s krátkým rukávem – čtenářka Eva. To personalistka Karolína má jiný názor. „Mně se celý outfit líbí, vypadá to svěže, letně,“ krčí rameny. U modelu z přehlídky Topman jí pak vadí spíš „pyžamové“ barvy než délka kalhot.



Johana trendu příliš nefandí. „Superkrátké kraťasy by možná měli muži nechat dívkám a ženám. Stejně jako u nich ostatně záleží hlavně na pohlednosti nohou, které odhalují. A v tom mají pánové od přírody trochu handicap,“ podotýká. Když má ale muž hezké nohy, není délka problém, míní Pavla: „Krátké šortky pak můžou být sexy. Tedy když přes ně nevisí pivní pupek.“