Co řeknete, až se vás zeptá: Miláčku, chceš si mě vzít?

Co je lepší? Psí knížka, nebo svatební doklad?

Bezpečí a jistota

"I když manželství vzniklo prapůvodně jako instituce, jejíž hlavní smysl spočíval v ochraně majetku, má dnes i těžko zpochybnitelný psychologický význam. Zvláště v tradiční křesťansko-židovské kultuře je svatební obřad veřejnou deklarací svobodného rozhodnutí sdílet spolu dobré i zlé. Nic na tom nemění ani fakt, že nezanedbatelné procento manželství končí nakonec úplně jinak," myslí si psycholog Petr Šmolka z pražské Poradny pro rodinu.

"Manželství zároveň poskytuje přece jen o něco vyšší pocit bezpečí a jistoty, že daný svazek není možné jen tak bezdůvodně zrušit. K pocitu bezpečí přispívá i jistá právní ochrana, které se lidem žijícím v manželství přeci jen dostává, jako je bydlení, majetek, dědická práva a podobně," jmenuje.

Lepší pro děti

Vstup do manželství je podle Šmolky ideálním řešením nejen pro samotné partnery, ale i pro jejich děti.

"Jiné formy soužití v nich vyvolávají přinejmenším zvědavost, někdy i úzkost," upozorňuje. Potvrzuje to čtyřicetiletá učitelka Iva z Prahy, která si svého muže vzala až sedm let po narození syna. Myslela jsem si, že to bude Tomáškovi jedno, vypráví.

"Pak se ale začal neúnavně vyptávat, proč se jmenuji jinak než on a zda tedy od něj a tatínka odejdu. Nakonec jsme to vyřešili krásnou svatbou, kterou jsme předtím dlouho odkládali. A syn je spokojený" říká.

Musíme si pomáhat

Manželé se na rozdíl od divoce žijících párů musejí o sebe navzájem starat, mohou se navzájem zastupovat v běžných věcech, mají k druhému vyživovací povinnost a musejí přispívat na běžný chod domácnosti. To vše upravuje zákon. Vyživovací povinnost vůči druhému partnerovi může soud dokonce stanovit i v případě rozvodu. Pokud spolu žijete jen tak, téměř žádná práva ani povinnosti vůči sobě nemáte. Například když těhotnou a nezaměstnanou ženu opustí její přítel, kromě placení alimentů se už o ní v budoucnu starat vůbec nemusí.

Společné zdanění manželů

Z finančního hlediska je manželství ideální volbou pro partnery, kteří mají velmi rozdílné příjmy. Kouzelná slůvka znějí společné zdanění manželů.

"Jsem na rodičovské dovolené a můj muž pracuje jako manažer. Dobře vydělává, moje příjmy jsou pochopitelně minimální. Společné zdanění manželů nám ale umožňuje dát svoje příjmy dohromady, vydělit je dvěma a získat tak mnohem menší daňový základ. Získali jsme takto už téměř dvacet tisíc korun ročně navíc," uvádí Simona Kovaříková z Prahy.

Lidé, kteří žijí na psí knížku, tuto výhodu nemají. Podmínkou společného zdanění je kromě uzavření manželství nejméně jedno dítě. I když jsou to jen maličkosti, vstup do manželství může výrazně ulehčit společenskou konverzaci.

Proč raději ne

"Lidé žijící v manželství mají vyšší společenské postavení. Výrok: To je moje manželka či manžel zní přece jen jinak než někdy trapné tápání při hledání vhodného opisu partnera, jako matka mých dětí, družka, partnerka, přítelkyně, spolubydlící," říká odborník na partnerské soužití Šmolka.

Každé druhé české manželství končí krachem. Pravděpodobnost, že se manželství povede právě vám, je půl na půl. Ročně skončí před rozvodovým soudem více než třicet tisíc manželských párů. Nejrizikovějšími jsou třetí až čtvrtý rok trvání svazku. A pak pátý až devátý rok. Dalším krizovým bodem je patnáctý rok. Průměrná délka trvání manželství u nás je něco kolem dvanácti let.

K vysoké rozvodovosti přispívá i právní systém, který partnerům při rozvodu neklade žádné překážky. Za socialismu to bylo těžší. Dokazovalo se, kdo krach vztahu zavinil, a manželé také povinně absolvovali řízení o smíření manželství. To už dnes opravdu nehrozí. Nejčastější příčinou rozvodu je rozdílnost povah a zájmů. Nevěra, alkoholismus či domácí násilí se ve statistikách kupodivu objevují jen málo.

Výhody, ale…

I když je manželství z mnoha důvodů výhodné, ve srovnání s minulostí jeho sláva dost pobledla. Manželé měli kdysi mnohem nižší daně než svobodní lidé. Stát jim také poskytoval velmi výhodné půjčky. Některé z nich byly dokonce bezúročné, nebo se vůbec nemusely vracet. Dnes manželství takové hmatatelné výhody nemá. I to je podle ekonomů jeden z důvodů, proč lidi tolik nepřitahuje. Ne všechno ale bylo v minulosti samozřejmě ideální. I když měla každá rodina právní nárok na byt, běžně se na něj čekalo i několik let. Dnes si můžete byt koupit kdykoliv. Samozřejmě, pokud máte dostatek peněz.

Kudy z nudy

Téměř každé manželství sklouzne po jistém čase do stereotypu. Začne se opakovat ubíjející kolotoč: práce, úkoly s dětmi, večeře, televize a ráno nanovo. Partneři si po několika letech už nemohou pořádně vzpomenout, co je na tom druhém kdysi tak přitahovalo. Žádná romantika, jen řešení provozních záležitostí.

"Myslím, že ve volných svazcích se lidé o sebe více zajímají a mají větší zájem vztah neustále oživovat. Uvědomují si, že hranice mezi soužitím a rozchodem je u nich velmi tenká," uvádí brněnská psycholožka Marta Švarcová.

"A také nemají partnera takzvaně jistého. Ženy v manželství často o sebe přestávají pečovat, muži začínají před vlastní ženou upřednostňovat kamarády či koníčky. Lidem, kteří spolu žijí bez papírů, to sice také hrozí, ale v menší míře," doplňuje.

Víte, kolik stojí rozvod? Pokud se s manželem dohodnete na rozdělení majetku a na tom, kdo a za jakých okolností bude vychovávat děti, peněženku to zásadně neohrozí. Několik desítek tisíc korun ale zaplatíte, pokud máte na tyto otázky odlišné názory a bude o nich muset rozhodnout soud. V některých případech vyjdou rozvodové tahanice i na padesát tisíc korun.

Což takhle… žít nadivoko

"S přítelem žijeme spolu už čtyři roky. Zpočátku jsme sice uvažovali, že se vezmeme, ale teď se nám do toho vůbec nechce. Zpohodlněli jsme a vlastně nám to takto vyhovuje. Necítím, že bych měla menší práva než něčí manželka. A život na psí knížku se mi docela líbí. Nevnímám to tak, že mám zadní vrátka a mohu kdykoliv odejít. S přítelem se máme rádi a opustit se rozhodně neplánujeme. Hezký je ale teoretický pocit svobody a to, že nejsem za nikoho jiného než za sebe zodpovědná. Co kdyby se třeba přítel dostal do dluhů a exekutor by mi sáhl na moje věci, což se v manželství dost často stává,“ líčí jedenatřicetiletá manažerka Hana ze severních Čech.

,,Ale možná se v budoucnu vezmeme. Chceme dítě a pro něj by to asi bylo lepší,“ dodává. Právě větší volnost je podle psychologů jednou z hlavních příčin, proč se lidé do manželství nehrnou.

Nejste bezmocná

I když mají obecně manželé větší práva než ,,volně žijící“ lidé, v některých oblastech jsou si obě skupiny rovné. Například v nemocnicích už nepodávají informace jen zákonnému partnerovi, ale každému, koho si nemocný sám určí. Ani v případě úmrtí nemusí přijít druhý partner zkrátka. Ze zákona sice na žádné dědictví nárok nemá, ale během života může každý stanovit, kdo má v případě jeho úmrtí dědit. Také v oblasti trestního práva mají manželé i druhové podobná práva. Například právo nevypovídat proti svému protějšku nebo právo odmítnout jeho trestní stíhání u některých trestných činů. Mnoho lidí se obává, že po smrti toho druhého bude muset odejít z jeho bytu. To je skutečně pravda. Pokud v něm ale žije více než tři roky, hledání nového bydliště mu nehrozí.

Života na hromádce si před svatbou užil každý druhý český pár. Většinou vysokoškoláci. Lidé s nižším vzděláním jdou častěji rovnou na úřad. Sylva Ettlerová a Barbora Matějková publikovaly v pražském Výzkumném ústavu práce, sociálních věcí a rodiny průzkum, podle kterého se lidé v průměru berou necelé dva roky po tom, co si vyzkoušeli život na psí knížku. Vstup do manželství plánuje až osmdesát procent nesezdaných spolu žijících párů. Důvodem pro to jsou hlavně otěhotnění partnerky, dobrá zkušenost se vzájemným spolužitím, plánované početí dítěte. Jen jedné pětině ze svatebního pochodu naskakuje husí kůže.

Jistotu nezískáte

Vyzkoušíme si, jak nám to půjde a pak se rozhodneme co dál. Právě proto se mnohé páry rozhodují pro manželství na zkoušku. Jenže ani několikaleté spokojené soužití nanečisto žádnou záruku štěstí v manželství nedává. Prokázaly to i vědecké výzkumy. ,,Když se prováděly zkoušky pevnosti svazků, zjistilo se, že je to prašť jako uhoď. U skupiny lidí, kteří předtím spolu žili, byly nejčastějšími důvody konfliktů nevěry, závislosti a další projevy sociální patologie. U těch, kteří do toho praštili rovnou, šlo více o provozní neshody,“ jmenuje psycholog Šmolka.

Chybí rozvodová bariéra

Chcete-li se rozvést, do cesty se vám postaví rozvodová bariéra. To u lidí, kteří nejsou úředně svoji, odpadá.

,,Rozvodová bariéra jsou vlastně překážky, které je nutné překonat, pokud se rozhodneme ze vztahu vystoupit. Když je tato bariéra nastavena přiměřeně, má svůj hluboký psychologický smysl. Dává nám totiž čas a prostor pro vychladnutí rozbouřených emocí a pro zvážení, zda si oba ten konec skutečně přejeme,“ říká psycholog Šmolka.

,,U soužití na psí knížku daná bariéra zcela chybí. Pak stačí drobný konflikt, jedno ukvapené prásknutí dveřmi, dvě příliš tvrdé hlavy a může se rozpadnout i vztah, který by mohl mít za jiných podmínek docela slušnou perspektivu. Dokonce i když oba vědí, že je ten krok bude mrzet. Jen čekají, zda ten druhý neudělá nějaké vstřícné gesto,“ upozorňuje odborník na manželské problémy.

Majetek není společný

Majetek? Taková neromantická věc, říká si každý zamilovaný pár. Jenže když láska pomine, peníze a hmotné statky se rázem dostanou do popředí zájmu. Manželé mají obvykle všechen majetek společný. V případě rozvodu si ho podělí. Lidé, kteří se nevzali, se samozřejmě mohou dohodnout, co si kdo vezme, nebo se finančně vyrovnají. Často je ale těžké dokázat, co vlastně komu patří, co koupili společně a kdo dal na to více peněz. Můžete s tím jít na soud. Počítejte ale, že dokazování bude těžké.

Ve skandinávských krajinách se už dnes většina dětí rodí nesezdaným lidem. Důvod je prostý. Svobodné matky mají nárok na slušné sociální dávky. V Česku s tím počítat nemůžete. Například pokud chcete nějakou dávku státní sociální podpory, při jejím stanovení se nebude přihlížet jen na váš příjem. Do úvahy se vezme i příjem vašeho partnera. Nezáleží, zda je zákonný, či nikoliv. Na některé dávky tak nedosáhnete. Výjimkou je, kdybyste opravdu žila jen sama s dítětem.