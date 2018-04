Co pro vás může udělat jóga

Jóga pomáhá proti bolestem zad: PRAVDA

Řada studií potvrzuje skutečnost, že jóga opravdu pomáhá proti bolestem zad. Uvádí to magazín Health. Jedna z nejnovějších studií publikovaná v Annals of Internal Medicine dokonce zjistila, že jóga dokáže odstranit bolesti bederní páteře účinněji než tradiční cvičení.

S jógou se lépe hubne: PRAVDA

Samozřejmě záleží na typu jógy, frekvenci, s jakou ji cvičíte, a na vašem životním stylu, ale jóga je skutečně neocenitelným pomocníkem při hubnutí. Účinnější jsou více atletické styly, jako je například power jóga, při kterých spálíte více kalorií a vybudujete více svalů (které potom dál spalují další kalorie). Pro porovnání: žena, která váží sedmdesát kilogramů, spálí za hodinu power jógy přibližně 460 kalorií. Stejná žena však za hodinu klasické jógy spálí "jen" 170 kalorií.

Jóga léčí astma: LEŽ

Mnoho pacientů s astmatem věří, že pokud budou cvičit jógové dechové techniky, budou tím redukovat symptomy své nemoci. Nicméně výzkum publikovaný v lékařském magazínu Thorax dokazuje, že jógové dýchání takové účinky nemá. Při výzkumu skupina astmatických pacientů cvičila pod dohledem několik měsíců jógu a její dechové techniky. Ale ani po několika měsících se jejich symptomy nijak nezlepšily.

Jóga je lékem na syndrom karpálního tunelu: PRAVDA

Tuto skutečnost potvrdilo už několik studií. Například výzkum, jehož výsledky byly publikovány v The Journal of the American Medical Association, zjistil, že jógové cviky a pozice zmírňují bolest v zápěstí a zlepšují schopnost úchopu u lidí, kteří trpí syndromem karpálního tunelu.

Jóga vyhlazuje vrásky: LEŽ

Ačkoli toto tvrzení objevíte v mnoha propagačních materiálech, jedná se o naprostý výmysl. Jóga sama o sobě stav vaší pokožky nijak nevylepší. Ačkoli si při ní odpočinou a uvolní se obličejové svaly, na tvoření vrásek nemá žádný vliv. Pokud se děsíte vrásek, víc než jóga vaší pleti prospěje vyhýbání se alkoholu a cigaretám a dostatečný pitný a spánkový režim.