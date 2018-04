Co přinesou letošní tajemné osmičky

Než se zamyslíme nad tajemstvím čísel roku 2008, jenž jsou více, než jen matematickou veličinou a než se ohlédneme zpět do naší národní historie, musím předestřít, že se ocitáme v rovinách končícího Věku Ryb, před nástupnickým Vodnářem. Předpokládám, že v jeho područí se již lidstvo nebude moci odvolávat na tradice, za to však bude důležité probuzení vědomí vlastní důstojnosti a uvědomění si vysoké hodnoty každého jedince. Ale do té doby uplyne ještě hodně vody. Mnozí duchovně naladění lidé ale jsou již dnes, a z mého pohledu předčasně, doslova okouzlení přísliby „kosmického vědomí“, jiní nápodobně, v rovině materiální, zase snadno propadají okouzlení z prosperity...



Osmička, číslo karmy a rovnováhy, může však nekompromisně projevit svoji vůli a ukázat, že v obou případech dochází k podcenění metafyzické přeměny odumírání starého Aeonu. Vytrestat za lehkovážné přehlížení, a nepřiznání současných temných jevů, tedy rozšíření mnoha negativ, která mají už vybraná svá místa na slunci. Za rostoucí neoprávněnou pýchu, samolibost, vulgaritu v zábavě i sexu, za nevšímání si toho, že s tímto také nenápadně, ale jistě, dochází i k přehodnocování lidských hodnot, že v mechanizmech společnosti se relativizují špatné i dobré skutky. Ano, než získáme právo vstoupit do vyšší roviny vědomí Vodnáře, musíme projít zkouškami v tomto duchovně nečistém mezidobí, kdy navíc dochází k boření starého vědění a myšlení, k dosluhování archetypů; krystalizovat v době, kdy lidé se přiklánějí k nejrůznějším interpretacím „pravd“, či přestávají bát temných aspektů. Karma národa se pak odvine od toho, obstojíme - li v mezních situacích nebo ne, zda-li v přechodné temnotě ztratíme tisícileté klíče od vlastního vývoje, anebo zda-li z uvědomění poznání a procitnutí vykvete v Moudrost. (Já osobně budu prosit za variantu druhou.)