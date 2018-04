Co přinese Santa Claus hollywoodským celebritám?

Nejvíce se letos zřejmě hollywoodský Santa Claus plácne přes kapsu kvůli dárku pro herce Johna Travoltu. Ten totiž skromností příliš nehýří, a tak je jeho přání opravdu velkolepé. Rád by si totiž pořídil další přírůstek do své již pětičlenné letadlové perutě. Prozatím vlastní a velmi rád pilotuje tři tryskáče značky Gulfstream a jeden Learjet. V jeho soukromém hangáru pak také ještě parkuje poněkud větší stroj Boeing 707.

Podobné přání má i svůdná kalifornská kráska Helen Huntová. A to i přes fakt, že se letání bojí jako čert kříže. Odpor k němu cítí od chvíle, kdy ze střechy svého newyorského luxusního apartmá sledovala letecké teroristické útoky, které 11. září srovnaly se zemí Světové obchodní centrum. Od té doby by podle vlastních slov nenasedla do linkového letadla a při každé delší cestě si raději pronajímá soukromý tryskáč. "Zřejmě bych měla začít uvažovat o koupi nějakého vlastního letounu. Možná budou právě letošní Vánoce tím nejpříhodnějším časem," prozradila herečka.

Známý svalovec Sylvester Stallone je známý svou zálibou ve sbírání olejových maleb největších mistrů. Nejvíc pak v malířství uznává Leonarda Da Vinciho. Jak se sám nedávno svěřil, od Santa Clause by ho rozhodně potěšil nějaký vydařený kousek do již tak rozsáhlé sbírky, kterou dává dohromady několik let. "Vděčný bych byl samozřejmě hlavně za Leonarda, ale rozhodně by mne potěšil třeba i Rembrandt, Claude Monet nebo Pablo Picasso," prozradil Stallone.

Hvězda populárního filmu Deník Bridget Jonesové Renée Zellwegerová má co do dárku k Vánocům také jasno. Na rozdíl od Sylvestera je ovšem poněkud skromnější. V punčoše na krbu by chtěla najít dalšího pejska. "Měla bych tak alespoň kámoše pro mého mazlíčka Woofa. Ten by byl určitě rád, kdyby měl konečně s kým skotačit u nás na dvorku," svěřila se Renée.