Studie: Péče o miminko a batole ho ovlivní až na 30 let. Víte, co dělat?

Studie ve spolupráci tří amerických univerzit upozorňuje na důležitost prvních tří let ve vývoji dítěte. „Studie ukazuje, že kvalita rané péče o dítě hraje dlouhodobou roli v podpoře úspěšného sociálního a akademického vývoje až do dospělosti,“ řekl podle Science Daily vedoucí studie z Delawarské univerzity Lee Raby.

Výzkum sledoval 243 osob, které se narodily do chudých poměrů a pocházely z různých etnických skupin, až do dosažení věku 32 let. Během prvních tří let zkoumali výzkumníci interakci mezi dítětem a jeho matkou, později podávali zprávy o jejich školním prospěchu a chování jejich učitelé a děti vyplňovaly standardizované testy zkoumající jejich školní znalosti. Ve věku od dvaceti do třiceti let pak subjekty zkoumání podstoupily několik rozhovorů, ve kterých objasnily své soukromé vztahy, stejně jako akademické a pracovní příležitosti.

Citlivá péče vede k lepšímu vysvědčení

Podle výsledků studie měla citlivá raná péče na děti dlouhodobý vliv a motivovala je k lepším akademickým výsledkům. V minulosti se ve výzkumech ukázalo, že ekonomické možnosti rodiny jsou silným předpokladem jeho školního úspěchu. Po důkladnějším zkoumání se však zjistilo, že nejde ani tak o movitost rodiny jako o množství knih v domácnosti a množství slov pronesených na dítě. Nový výzkum tak ke kognitivní stimulaci miminka a batolete zdůrazňuje i jemnou péči.

A jak vlastně výzkumníci citlivou péči charakterizují? Podle vědců jde o rychlé a správné reakce na signály dítěte a o pozitivní interakce s ním, stejně jako o pocit bezpečí.

Jak se naladit na miminko?

„Naslouchejte svému instinktu, nedejte na tlak okolí nebo neustále se měnící doporučení odborníků. Nalaďte se na svoje děťátko a dělejte to, co udělá dobře jemu i vám. Co cítí maminka, když její miminko pláče? Většinou touhu jít k němu a zjistit, co mu je, vzít ho do náručí, nějak mu pomoci a utěšit je,“ myslí si Markéta Klingerová, která se kromě učení zabývá poradenstvím rodičům.

Nevíte, jak se na miminko správně naladit? Nechte se inspirovat slovníkem jejich pláče v následující reportáži:

Podle výzkumu je pro dítě velmi důležitý i pocit bezpečí. Ten rodiče v dítěti vyvolávají již od narození a přispívá k němu láskyplná rodinná atmosféra. Utužit ho pak můžete kojením, nošením v šátku, spánkem s postýlkou vedle vaší, u miminek okamžitou vstřícnou reakcí na jejich pláč, stejně jako pravidelnými rituály a tělesnou blízkostí (vyzkoušet můžete třeba i masáže, více se o nich dozvíte zde).

Na osamostatňování nespěchejte

Pro dítě je také přínosné, pokud mu vysvětlíme, co s ním budeme dělat a co se bude dít. Kromě toho, že si dítě nebude připadat zmatené a vláčené za rodiči, se rozšíří i jeho slovní zásoba.

„Teprve když se dítě cítí v bezpečí, může se postupně osamostatňovat, svým vlastním tempem. Příliš brzké ‚otužování‘ a vnucené osamostatňování má za následek spíš prodloužení doby závislosti. Hodně pomůže, když je sama maminka v pohodě, když má pomoc tatínka, případně jiných členů rodiny, aby se mohla dostatečně vyspat. Vyčerpaná maminka přirozeně nemá sílu trpělivě snášet problematické usínání svého děťátka, přenáší na něj svoji nervozitu, a tak se dostávají do začarovaného kruhu,“ dodává Klingerová.